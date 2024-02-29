Старшая дочь Юрия Гагарина зарегистрировала имя отца в качестве товарного знака

Старшая дочь первого человека в космосе, 60-летняя Елена Гагарина, запатентовала товарный знак "Юрий Гагарин". Теперь наследница великого космонавта может рассчитывать на отчисления с продажи мерча и прочих товаров, в которых фигурирует имя Юрия Гагарина.

Согласно Роспатенту, новый товарный знак охватывает три класса МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Это автозапчасти и электроника (автоматы для продажи билетов, 3D-очки, 3D-сканеры, банкоматы, видеокамеры, смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, планшеты и другое), различные виды одежды, а также услуги в сфере развлечений, образования, организаций спортивных и культурных мероприятий. Уточняется, что действие товарного знака распространяется на 511 видов товаров и услуг.