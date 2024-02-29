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Старшая дочь Юрия Гагарина зарегистрировала имя отца в качестве товарного знака

Старшая дочь Юрия Гагарина зарегистрировала имя отца в качестве товарного знака

Автор:
29 февраля 2024 13:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Елена Гагарина   Роспатент   товарный знак   товары   услуги   юрий гагарин   
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Теперь Елена Юрьевна Гагарина будет получать отчисления с продаж широкого спектра товаров, где упоминается имя первого космонавта.

Старшая дочь первого человека в космосе, 60-летняя Елена Гагарина, запатентовала товарный знак "Юрий Гагарин". Теперь наследница великого космонавта может рассчитывать на отчисления с продажи мерча и прочих товаров, в которых фигурирует имя Юрия Гагарина.


Согласно Роспатенту, новый товарный знак охватывает три класса МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Это автозапчасти и электроника (автоматы для продажи билетов, 3D-очки, 3D-сканеры, банкоматы, видеокамеры, смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, планшеты и другое), различные виды одежды, а также услуги в сфере развлечений, образования, организаций спортивных и культурных мероприятий. Уточняется, что действие товарного знака распространяется на 511 видов товаров и услуг.

Известно, что Елена Гагарина подаёт заявки на регистрацию товарных знаков с 2001 года. В 2004 году Роспатент зарегистрировал два товарных знака: "Первый космонавт Юрий Гагарин" и "Юрий Алексеевич Гагарин". Однако срок действия исключительных прав на патент истёк в марте 2021 года.


Товарный знак "Юрий Гагарин" впервые был зарегистрирован в 2015 году и его срок истёк в октябре 2023 года. Собственно, поэтому Елена Юрьевна решила зарегистрировать его вновь.

Добавим, что в ноябре 2023 года стало известно, что из сериала "Вампиры средней полосы" вырезали фрагмент с известным мемом с Гагариным, нарисованным подростками на стене. Как позднее объяснили представители онлайн-кинотеатра START, занимавшегося финансированием проекта, сцену с Гагариным убрали не из-за цензуры, а отсутствия авторских прав на использование изображения космонавта. Тогда не было информации, кому же они принадлежат. И некоторые комментаторы отмечали, что изображение Юрия Гагарина — это общественное достояние, которое не может принадлежать кому-то одному. Теперь же всё стало на свои места.

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Метки: Елена Гагарина   Роспатент   товарный знак   товары   услуги   юрий гагарин   
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18  комментариев
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21k
Shtoppi 57 минут назад
великие люди не виноваты в том, что их потомки настолько бездарны и неспособны, и наживаются на их заслугах и даже именах.
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14k
Ser Минуту назад
Да! жаль .
Спасибо ...нынешним при власти! уже и Юру - как товар продают.
Мерзко.
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15k
Sergej Lehr 14 минут назад
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13k
Krapiv 17 минут назад
мерзость какая
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16k
Александр Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
banzai7 Полчаса назад
Извини, Юра. Жаль, но в твоём случае яблоко от яблони далеко упало.
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15k
ron 42 минуты назад
Подождите, это же не композитор, который в одиночку сочинил песню, за его подвигом стояли сотни, и даже тысячи людей, своим трудом сделавшим его полёт возможным в принципе! Непонятно.
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18k
MarkovAlexandr 43 минуты назад
Будут реже упоминать, только и всего.
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2k
Gadova 45 минут назад
Почему вообще её позволили это сделать? Это её заслуга, что отец первым покорил космос?
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32k
Юрьевич 47 минут назад
Юрий Гагарин - это символ СССР и я не понимаю как можно его имя приватизировать. Он конечно герой, первый полетел в космос с большой вероятностью погибнуть. Но, его полёт - это результат труда миллионов граждан СССР! Это результат трудов десятков тысяч инженеров и конструкторов! А её заслуга в чём? То что она его дочь?
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8k
Alex 49 минут назад
Фу.
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18k
Kucher 53 минуты назад
В Саратове вон аэроклуб его имени.
Теперь вынуждены будут отчислять дочке, за "товарный знак"?
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97
Дон Де-Пупре Kucher 10 минут назад
В Смоленской области целый город есть Гагарин и Гагаринский район! Получается, все местные производства должны десятину отдавать, если пишут место происхождения товара или свой юридический адрес на упаковке?
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