Старшая дочь Юрия Гагарина зарегистрировала имя отца в качестве товарного знака

Теперь Елена Юрьевна Гагарина будет получать отчисления с продаж широкого спектра товаров, где упоминается имя первого космонавта.
Старшая дочь первого человека в космосе, 60-летняя Елена Гагарина, запатентовала товарный знак "Юрий Гагарин". Теперь наследница великого космонавта может рассчитывать на отчисления с продажи мерча и прочих товаров, в которых фигурирует имя Юрия Гагарина.
Согласно Роспатенту, новый товарный знак охватывает три класса МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Это автозапчасти и электроника (автоматы для продажи билетов, 3D-очки, 3D-сканеры, банкоматы, видеокамеры, смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, планшеты и другое), различные виды одежды, а также услуги в сфере развлечений, образования, организаций спортивных и культурных мероприятий. Уточняется, что действие товарного знака распространяется на 511 видов товаров и услуг.
Известно, что Елена Гагарина подаёт заявки на регистрацию товарных знаков с 2001 года. В 2004 году Роспатент зарегистрировал два товарных знака: "Первый космонавт Юрий Гагарин" и "Юрий Алексеевич Гагарин". Однако срок действия исключительных прав на патент истёк в марте 2021 года.
Товарный знак "Юрий Гагарин" впервые был зарегистрирован в 2015 году и его срок истёк в октябре 2023 года. Собственно, поэтому Елена Юрьевна решила зарегистрировать его вновь.
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Добавим, что в ноябре 2023 года стало известно, что из сериала "Вампиры средней полосы" вырезали фрагмент с известным мемом с Гагариным, нарисованным подростками на стене. Как позднее объяснили представители онлайн-кинотеатра START, занимавшегося финансированием проекта, сцену с Гагариным убрали не из-за цензуры, а отсутствия авторских прав на использование изображения космонавта. Тогда не было информации, кому же они принадлежат. И некоторые комментаторы отмечали, что изображение Юрия Гагарина — это общественное достояние, которое не может принадлежать кому-то одному. Теперь же всё стало на свои места.
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Спасибо ...нынешним при власти! уже и Юру - как товар продают.
Мерзко.
Теперь вынуждены будут отчислять дочке, за "товарный знак"?
Как ему теперь быть? У него ж имя и фамилия теперь больше ему не принадлежат.