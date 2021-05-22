Почему именно её? Вернёмся в 2007-й, но не в эпоху эмо, а во Вьетнамский нацпарк Каттен, где наш соотечественник, орнитолог Павел Квартальнов, ворочал камни и коряги. Зачем он их ворочал, ведь птицы живут на деревьях? Для своих друзей-товарищей, ведь путешествовал он не один, а в тёплой компании двух герпетологов и одного энтомолога.

Под очередным камнем он узрел животину до этого ему неведомую: то ли червь, то ли букаха. Длиной нечто было в 6 сантиметров, а поверхность создания была бархатистой, как будто оно измазалось в креме «бархатные ручки». Чтобы находка не убежала, наш друг тут же ухватил её за тельце.