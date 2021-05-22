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Онихофора Тоторо: Стреляет в жертву клеем, который мгновенно твердеет. Невероятное существо, названное в честь аниме Миядзаки

Онихофора Тоторо: Стреляет в жертву клеем, который мгновенно твердеет. Невероятное существо, названное в честь аниме Миядзаки (8 фото + 1 гиф)

Автор:
22 мая 2021 14:48
Метки: животные   интересно   факты   
386
9

Бархатистое тело, умильная усатая морда, короткие толстые лапки, неспешное шествие по влажной подстилке лесов... И два слиземета, наводящие ужас на несчастных жертв этого хищного родственника насекомых. Такова онихофора — неоднозначное существо из Вьетнамского подлеска!

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Метки: животные   интересно   факты   
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2  комментария
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Allmaster Час назад
Судя по тому количества клея, которая она за раз выпускает, то думаю после 2-3 залпов будет сильно напоминать выжатый зубной тюбик.
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Frank Borman 2 часа назад
На древнегреческом оникс = коготь, феро = несу. Онихофора = когтеносец.
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