Бархатистое тело, умильная усатая морда, короткие толстые лапки, неспешное шествие по влажной подстилке лесов... И два слиземета, наводящие ужас на несчастных жертв этого хищного родственника насекомых. Такова онихофора — неоднозначное существо из Вьетнамского подлеска!
Давайте сразу уясним: это не червь, не слизень, не многоножка. Это онихофора. Она сама по себе. Да, её считали переходным звеном между червями и членистоногими, но представить, что эти короткие когтистые лапки могли дать начало такому разнообразию насекомьих конечностей, сложновато. Хотя как знать, именно странные промежуточные формы зачастую являются предками «актуальных моделей» в животном мире.
Сами онихофоры существуют на планете давно. Очень давно, аж 570 миллионов лет. И за это время они не претерпели практически никаких изменений. Да и зачем, если ты и так хорош? Вообще видов этих замечательных существ много, но мы выбрали для вас самый-самый: Онихофору Тоторо.
Почему именно её? Вернёмся в 2007-й, но не в эпоху эмо, а во Вьетнамский нацпарк Каттен, где наш соотечественник, орнитолог Павел Квартальнов, ворочал камни и коряги. Зачем он их ворочал, ведь птицы живут на деревьях? Для своих друзей-товарищей, ведь путешествовал он не один, а в тёплой компании двух герпетологов и одного энтомолога.
Под очередным камнем он узрел животину до этого ему неведомую: то ли червь, то ли букаха. Длиной нечто было в 6 сантиметров, а поверхность создания была бархатистой, как будто оно измазалось в креме «бархатные ручки». Чтобы находка не убежала, наш друг тут же ухватил её за тельце.
Действительно, что может пойти не так, когда хватаешь неизвестное животное из джунглей Вьетнама? Сосиске с лапками такое обращение не понравилось, и она тут же знатно окатила обидчика струями липкой слизи. Тут и стало ясно, что это представительница онихофор, доселе науке не известная!
Если у морских биологов с идеями на нейминг животных туговато, то у команды путешественников тупняка не было. Накануне вся зоологическая братия пересматривала аниме великого Миядзаки: «Мой сосед Тоторо», повествующее о толстолапом и неуклюжем духе леса Тоторо. У найденной онихофоры были приблизительно похожие характеристики, вот животину и назвали в честь этого персонажа. Хотя, как по мне, онихофора больше напоминает Котобус из того же аниме.
Как же живёт наш лесной дух? Он довольно забавно движется — такое чувство, что он задумывается над каждым своим шагом, спотыкается о собственные лапки, забывая шагнуть... Звучит очаровательно, не так ли? Только вот сверчки с нами не согласились бы. Дело в том, что онихофоры (все) активные хищники! Да, с такими лапками за едой не побегаешь, но онихофоре и не надо.
В арсенале бархатистых сосисок есть клеевой пистолет. Два бугорка по бокам головы со снайперской точностью бьют струёй клейкой слизи. На воздухе жидкость густеет моментально, приковывая жертву к поверхности. Онихофоре только и остаётся, что добраться наконец-таки до еды, впрыснуть пищеварительные ферменты и выпить получившийся супец.
Сама же онихофора не выносит сухости. Увидеть её можно исключительно в сезон дождей и исключительно во влажных джунглях. Оказавшись на солнцепеке, наш Котобус высохнет за считанные минуты. Поэтому самые жаркие сезоны животина проводит, свернувшись в клубок, чтобы уменьшить испарение. Так она может пролежать полгода!
Ну вот, а вы говорите, что аниме — забава для малолеток. Японская мультипликация вдохновляет не только школьников на косплеи, но и биологов на оригинальные названия.
Источник:
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