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Видео, записанное его одноклассниками, скорее всего должно было пойти в Тик-Ток. Ученики говорят, что мальчишка - любитель этой соцсети.
Ученик таганрогской школы №8 во время контрольной работы решил поглумиться над педагогом. Он вышел к доске со словами "Сейчас будем трахать училку" и начал сыпать угрозами и оскоблениями.
Видео с глумящимся малолеткой записали одноклассники ребенка. Судя по реации учителя, она привыкла к подобным выходкам хулигана.
Судя по поведению предподавателя, такие "концерты" ее не удивляют. Педагог абсолютно спокойна и лишь попросила учеников дописать контрольную работу.
Судя по поведению предподавателя, такие "концерты" ее не удивляют. Педагог абсолютно спокойна и лишь попросила учеников дописать контрольную работу.
Реакция соцсетей
В соцсетях считают, что подобное поведение - следствие комплексов и недостатка внимания. Другие пользователи уверены, что таких школьников надо учить, причем наказывая физически. Потому что безнаказанность вкупе с плохим воспитанием до добра не доведет.
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Ещё недавно даже самые отъявленные гопники себе такое женщине-учителю в лицо бы сказать не осмелились.
В голове не укладывается.
Доигрались с "образование - это услуга".
Выпороть публично перед одноклассниками, на учёт в ментовку поставить. Не понял - в колонию для несовершеннолетних на исправление.
Даже Макренко - общепризнанный авторитет в педагогике, не отрицал возможность телесных наказаний в целях воспитания.