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"Сейчас будем @#$@!# училку": третьеклассник из Таганрога поглумился над педагогом

"Сейчас будем @#$@!# училку": третьеклассник из Таганрога поглумился над педагогом (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 14:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: безнаказанность   видео   издевательство   контрольная   нахал   реакция соцсетей   школа   
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Видео, записанное его одноклассниками, скорее всего должно было пойти в Тик-Ток. Ученики говорят, что мальчишка - любитель этой соцсети.

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Метки: безнаказанность   видео   издевательство   контрольная   нахал   реакция соцсетей   школа   
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30  комментариев
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6k
КОСТЯН 52 минуты назад
Почему лицо скрыли??? Пускай вся страна знает в лицо этого трахальщика училок
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62
Л Д Минуту назад
Ну это за гранью. Мальчика надо действительно к психологу. Налицо действительно недолгяд родителей...
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2k
Запускайте Берлагу! Минуту назад
Как, сука, язык поворачивается?
Ещё недавно даже самые отъявленные гопники себе такое женщине-учителю в лицо бы сказать не осмелились.
В голове не укладывается.
Доигрались с "образование - это услуга".
Выпороть публично перед одноклассниками, на учёт в ментовку поставить. Не понял - в колонию для несовершеннолетних на исправление.
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3k
Эльза Вайнц 2 минуты назад
Даёшь в каждую школу по Компоту!
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1k
зак 7 минут назад
Школа нужен воспитатель
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2k
ддт 8 минут назад
А так да! Только 3.14..ть в идеале!
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2k
ддт 8 минут назад
Ха. Вы думаете только в Таганроге такое? У нас и не такое было в классе..... Стучу по дереву...И учительницу на три буквы посылали. И маты в классе. И драки с учительницей. Не буду называть где мы живем, но всё было! Слава богу переболели и сейчас нормально всё!(еще раз постучал). Собрания были родительские с участием и школы, и представителей управления образования, полиции еще какая та службы была.
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3k
rutt 11 минут назад
3.14здить, вертушкой.
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5k
insaider 19 минут назад
Вот такой тик-ток нам нужен!
Ссылка vk.com
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1k
Алексей Заг 22 минуты назад
Надо запретить этот сраный ТИК-ТОК
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795
Andrew Belaks 23 минуты назад
Видать без бати и ремня растёт...
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−55
vova old Полчаса назад
хорошая значит ситуация в стране если кроме тупого третьеклассника нет новостей . и такие же люди сидят в соцсетях что они на это возбуждаются
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9k
Валерий Полчаса назад
ВЕРНИТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РОЗГИ В ШКОЛУ!
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9k
Kucher 36 минут назад
Эх, зря в школах розги отменили!
Даже Макренко - общепризнанный авторитет в педагогике, не отрицал возможность телесных наказаний в целях воспитания.
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693
KevinSmith 41 минуту назад
Только пИ-здить и только ногами. Можно ещё башкой об стену...

Ссылка youtu.be
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203
wr2x2 43 минуты назад
из школы выгнать и всё.
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6k
кот базилий 47 минут назад
Что вырастет из этого у.е.бка?. Таких в роддоме в мусорную корзину надо выбрасывать или за ноги и об угол. Родители , что у вас выросло? Удавитесь нах.
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1k
флоМастер 48 минут назад
Пид.а.р.с е.б..ный
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3k
Том Сойер 49 минут назад
Уе.бать бы сопляку со всей силы доброго такого леща, что-бы отлетел метра на три-четыре.....
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203
wr2x2 Том Сойер 43 минуты назад
или его родителям
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67k
Фома 53 минуты назад
А чего лицо то ему замазали, страна должна знать таких дебилов.
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924
Viktor 55 минут назад
Этот крысенышь видно в отцовских руках не обсирался , дайте его мне на воспитание .
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