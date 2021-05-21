Очередной школьник, теперь в Подмосковье, наметил себе список жертв

Для проблемных и затравленных детей стрелок из Казани становится кумиром. Все больше подростков мечтают повторить его "подвиг".
16-летний Сергей из подмосковной деревни Савинская пообещал устроить расправу на последнем звонке в школе. В переписке со знакомой школьник называет казанского стрелка "красавой". И признается, что хочет устроить нечто похожее.
До недавнего времени Сергей учился дистанционно, но когда ему разрешили вернуться в школу, над ним принялись насмехаться одноклассницы. У парня умственная отсталость - и кто не подшучивает над ним, тот просто игнорирует. В общем, любить одноклассников ему не за что.
Школьник придумал план мести, о котором рассказал знакомой, разместил в соцсетях фотографию Ильназа Галявиева и даже составил список жертв. К счастью, его знакомая сообщила, куда следует, и сейчас полицейские проводят проверку.
Стало известно, что Сергей живет с бабушкой и дедушкой. Его мать и брат-близнец погибли, а отца лишили родительских прав. Очевидно, у парня есть проблемы в психологическом плане. И вдвойне печальней, что убийца из казанской гимназии все чаще становится для таких детей примером для подражания.
Источник:
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Если честно, я даже отчасти его понимаю, я тоже своих одноклассников ненавидел. Просто я вовремя ушел из школы и смог понять, что это дерьмо, вообще моих размышлений не стоит.
тотально оружие-это дикая глупость. Нужно начать искоренять сам вид гнобления всякими идиотами других с желанием "самоутвердиться за счет более слабого" в школах как само явление! Везде, в развитых странах, в школах, при жалобе на булинг и если гнобитель выявляется, он/а/они несут очень серьезные последствия своего дурного поведения - начиная с исключения из школы и заканчивая даже заявками в полицию и суд! А тут ничего не делают! Вот и происходит лавина трагедий...
Что за идиотия? Ты учился в Европе, в США?
Ты знаешь какой там уровень агрессии?
Блэксбург
Остин
Паркленд
Колумбайн
Санат-Фе...
Это в какой пост-советской стране? В Киргизии или Латвии?
Буллинг термин специально ввели для обозначения травли в школе. Это тоже не в СССР придумали. И сам термин и травлю.
В наших школах как раз все очень лояльно.
О какой вообще лавине трагедий ты говоришь? У нас одна трагедия и сразу про лавину заговорили. Ангажированный врунишка ты.
Лохов же всегда принижали во все времена и 20 и 30 лет назад...