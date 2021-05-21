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Очередной школьник, теперь в Подмосковье, наметил себе список жертв

Очередной школьник, теперь в Подмосковье, наметил себе список жертв (6 фото)

Автор:
21 мая 2021 11:47
Сообщество : Криминал
Метки: Ильназ Галявиев   ПОДМОСКОВЬЕ   издевательства в школе   переписка   расправа   
4064
6

Для проблемных и затравленных детей стрелок из Казани становится кумиром. Все больше подростков мечтают повторить его "подвиг".

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Метки: Ильназ Галявиев   ПОДМОСКОВЬЕ   издевательства в школе   переписка   расправа   
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20  комментариев
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24k
Е-Лена 2 часа назад
Вы же САМИ навязываете некий "шутерский", игровой стереотип восприятия, называя убийцу, преступника - "стрелком".
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5k
kleyman 10 минут назад
Вот уж точно, умственно отсталый, раз уж задумал что-то подобное, то и держи при себе до момента реализации.
Если честно, я даже отчасти его понимаю, я тоже своих одноклассников ненавидел. Просто я вовремя ушел из школы и смог понять, что это дерьмо, вообще моих размышлений не стоит.
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30k
Aleksandr Полчаса назад
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369k
Алексей 51 минуту назад
становится примером подражания ..... ибо неЙУХ пиарить говносми всякое отребье.
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Песдюк решил рисануться "крутизной" перед девочкой. В итоге нарисовал себе судимость.
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10k
кира Час назад
Ложные кумиры, ложные идеалы, агрессия, самоутверждение за счет унижения слабых - все это итоги "образовательных услуг", того, что "свобода" и "права ребенка" деформировались в безнаказанность и вседозволенность. Авторитет взрослых уничтожен. Воспитание возложено на интернет. Вот и лопаем полной ложкой, не захлебнуться бы...
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Elf_80_Lvl 2 часа назад
Давай те еще больше и чаще рассказывать о "колумбайнах", смакуя детали и подробности, а потом удивляться, ой, очередной дурак хочет это повторить.(сарказм)
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42
MerryGoRound 2 часа назад
Вся проблема данного печального эффекта в том, что сам корень проблемы в пост-советских школах не искоренияют и даже не обращают на нее внимание - а проблема крайне серьезная: сильнейшие виды необоснованного никак злобного гнобления и унижения одними учениками других, что в конце ломает вторым психику, депрессию и четкое сильнейшее желание отомстить обидчикам, если уж взрослым пофиг и никто на эти инциденты не обращает внимания и серьезно ими не занимается внутри школ. Да и менталитет с "а ты чё, стукач?!" забитому ученику/це не добавляет самоуважения и поддержку ну никак. Запрещать
тотально оружие-это дикая глупость. Нужно начать искоренять сам вид гнобления всякими идиотами других с желанием "самоутвердиться за счет более слабого" в школах как само явление! Везде, в развитых странах, в школах, при жалобе на булинг и если гнобитель выявляется, он/а/они несут очень серьезные последствия своего дурного поведения - начиная с исключения из школы и заканчивая даже заявками в полицию и суд! А тут ничего не делают! Вот и происходит лавина трагедий...
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206
wr2x2 harlamov 49 минут назад
раньше против этого буллинга была сама система образования и воспитания и общество, а теперь школа - это модель современного общества и отражение отношения власти к детям
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211
Glassy wr2x2 6 минут назад
Опять власть приплел! А может с твоей женой власть переспала, а ты в сторонке стоял?
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3k
Михалыч 2 часа назад
"в не запно". Пипец
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4k
rere82 2 часа назад
Ну так он и сделает что задумал, пусть не сейчас но сделает
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Блин, их вообще русскому языку учат ???
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211
Glassy Hallo FreeSpace 5 минут назад
Конечно! В интернете - мы. Как мы напишем, так они и запомнят.
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