Очередной школьник, теперь в Подмосковье, наметил себе список жертв

До недавнего времени Сергей учился дистанционно, но когда ему разрешили вернуться в школу, над ним принялись насмехаться одноклассницы. У парня умственная отсталость - и кто не подшучивает над ним, тот просто игнорирует. В общем, любить одноклассников ему не за что.