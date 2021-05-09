30 главных монастырей Подмосковья





Монастыри различаются не только по году возведения, но и по ряду других признаков: от занимаемой площади до открытости в плане общения с внешним миром.





Некоторые примечательны событиями прошлого, другие хранят реликвии и артефакты, значимые для верующих людей. Объездить все монастыри Московской области за один раз – едва ли реальная задача, особенно, если путешествие будет осмысленным и подробным. Тем не менее, можно наметить для себя наиболее интересные объекты.

Троице-Сергиева лавра

Находится в Сергиевом Посаде. Основана в 1337 году. У истоков стоял Сергий Радонежский. С подачи Елизаветы здесь открыли семинарию, тогда же получен статус лавры. После революции наступил упадок, однако восстанавливать обитель стали ещё в середине прошлого века. Над иконостасом работал Рублёв. Здесь хранятся мощи святых. Сейчас – мужской монастырь, обширное подворье, много паломников.

Адрес: г. Сергиев Посад