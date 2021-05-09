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30 главных монастырей Подмосковья

30 главных монастырей Подмосковья (31 фото)

Автор:
09 мая 2021 10:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Монастырь   ПОДМОСКОВЬЕ   в мире   красота   природа   
46
31

На территории центральной России религиозный туризм – одно из востребованных направлений. Среди прочего, Подмосковье – регион, богатый на монастыри и храмы. Так сложилось исторически, учитывая распространение православия, однако и в современности восстановление и строительство старых и новых обителей можно назвать поставленным на поток.

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Метки: Монастырь   ПОДМОСКОВЬЕ   в мире   красота   природа   
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