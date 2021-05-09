30 главных монастырей Подмосковья

На территории центральной России религиозный туризм – одно из востребованных направлений. Среди прочего, Подмосковье – регион, богатый на монастыри и храмы. Так сложилось исторически, учитывая распространение православия, однако и в современности восстановление и строительство старых и новых обителей можно назвать поставленным на поток.
Монастыри различаются не только по году возведения, но и по ряду других признаков: от занимаемой площади до открытости в плане общения с внешним миром.
Некоторые примечательны событиями прошлого, другие хранят реликвии и артефакты, значимые для верующих людей. Объездить все монастыри Московской области за один раз – едва ли реальная задача, особенно, если путешествие будет осмысленным и подробным. Тем не менее, можно наметить для себя наиболее интересные объекты.
Троице-Сергиева лавра
Находится в Сергиевом Посаде. Основана в 1337 году. У истоков стоял Сергий Радонежский. С подачи Елизаветы здесь открыли семинарию, тогда же получен статус лавры. После революции наступил упадок, однако восстанавливать обитель стали ещё в середине прошлого века. Над иконостасом работал Рублёв. Здесь хранятся мощи святых. Сейчас – мужской монастырь, обширное подворье, много паломников.
Адрес: г. Сергиев Посад
Сайт: stsl.ru
Новоиерусалимский монастырь
Мужской. Находится в Истре. Основан в 1656 году. Повторяет очертания храма Гроба Господня. После революции здесь открыли два музея. Во время ВОВ были уничтожены многие сооружения обители. Первый этап восстановления – середина прошлого века, второй – 90-е годы. Центральная постройка – Воскресенский собор. Сохранились крепостные стены и башни. Рядом находятся: музей деревянного зодчества и «Новый Иерусалим».
Адрес: г. Истра, ул. Советская, 2
Сайт: www.n-jerusalem.ru
Николо-Угрешский монастырь
Мужской. Находится в Дзержинском, основан в 1380 году. Строительство связано с Куликовской битвой и появлением иконы Николая Чудотворца. До возвращения РПЦ в 90-х неоднократно разорялся, в том числе лишился Никольского собора. Его возродили в 2006 году. Сейчас в обители работает семинария. Есть гостиница для паломников. В центре архитектурного ансамбля – Спасо-Преображенский собор, расписанный вручную.
Адрес: г. Дзержинский, площадь Святителя Николая, 1
Сайт: ugresha.org
Иосифо-Волоцкий монастырь
Мужской. Находится в Теряево. Основан в 1479 году. Основные постройки датированы XVI-XVII веками, более ранние не сохранились. В прошлом здесь содержались именитые узники, в том числе царь Василий Шуйский. В обители хранятся мощи святого Иосифа, а также его вериги. Во время ВОВ и позже в этих стенах был детский дом. Работает гостиница для паломников. Центральный собор – Успенский.
Адрес: село Теряево
Сайт: iosif-vm.ru
Саввино-Сторожевский монастырь
Мужской. Находится в Звенигороде. Основан в 1398 году. Одна из первых лавр на Руси. У истоков стоял ученик Сергия Радонежского. Из Москвы к обители проложили дорогу – Царский путь. Сейчас является частью музея-заповедника. Реставрация велась медленно. Нынешние постройки: пара церквей, два храма, собор и хозяйственные здания. Особенность монастыря – рецепт кваса на изюме.
Адрес: г. Звенигород, Ратехинское шоссе, владение 8
Сайт: www.savvastor.ru
Николо-Пешношский монастырь
Мужской. Расположен в Луговом. Основан в 1361 году. Расцвет пришёлся на XVI век: торговля хлебом приносила обители много денег. Началось каменное строительство. После революции часть территории отошла краеведческому музею. Возрождение началось в 2007 году. Заново изготовили иконостас, отреставрировали здания, приняли в дар церковную утварь прошлого. На территории находится шесть храмов.
Адрес: поселок Луговой
Сайт: peshnosha.com
Введенский владычный монастырь
Женский. Находится в Серпухове. Основан в 1360 году. У истоков стоял митрополит Алексий. В прошлом нередко терял самостоятельность. На территории располагаются хозяйственные корпуса, включая гостиницу. Главный храм – Введенский собор – постоянно перестраивался и менялся, нынешний облик создан в конце XVI века. Остальные храмы обители того же периода постройки или чуть позднее.
Адрес: г. Серпухов, ул. Октябрьская, 40
Старо-Голутвин монастырь
Мужской. Находится в Коломне. Основан в 1385 году. Посещал Иван Грозный. Была большая библиотека. Активно восстанавливается с начала 90-х. Тогда же здесь открыли семинарию, упразднённую в 2012 году. Главный храм – Богоявленский собор. Стены и башни сохранились, они возведены в разные исторические периоды. Западный и восточный корпуса отведены под жилые помещения, как для монахов, так и для паломников.
Адрес: г. Коломна, ул. Голутвинская, 11
Сайт: starogolutvin.ru
Белопесоцкий монастырь
Женский. Находится в Ступино. Основан в XV веке. Первоначальное назначение местных сооружение – военно-оборонительное. В XVII и XVIII находился в управлении другими монастырями. После революции частично стал музеем. В 90-х годах прошлого века передан РПЦ, но без земель, ранее входивших в подворье. Помимо церквей и храмов на его территории находится некрополь, некоторые надгробия вмурованы в стены.
Адрес: г. Ступино, ул. Белопесоцкая
Сайт: svtbm.ru
Бобренев монастырь
Мужской. Находится в селе Старое Бобренево. Основан в 1381 году. Сергий Радонежский благословил строительство в честь победы в Куликовской битве. Серьёзная перестройка и замена обветшалых строений началась в 1790 году, появилась каменная стена. Полная самостоятельность обитель обрела 75 лет спустя. Храм «Поющих Ангелов» имеет уникальную акустику: пение одного человека, стоящего на хорах, слышится многоголосием.
Адрес: село Старое Бобренево
Сайт: www.bobrenev.ru
Вознесенская Давидова пустынь
Мужской. Находится в посёлке Новый Быт. Основан в 1515 году. На его территории жило мало монахов, зато у них во владении было около сотни крестьянских домов и московское подворье. Среди реликвий в настоящее время в обители хранятся частицы мощей святых и мучеников. В 2005 году здесь произошло убийство: архимандрита Германа нашли в его келье с признаками насильственной смерти.
Адрес: с. Новый Быт, ул. Молодёжная, владение 5
Сайт: www.davidova-pustyn.ru
Покровский Хотьков монастырь
Женский. Находится в Хотьково. Основан в 1308 году. Изначально был смешанным, то есть для обоих полов. Здесь приняли постриг, а впоследствии умерли родители Сергия Радонежского. В нынешнее время работают богословские курсы и воскресная школа. Главный храм – Никольский собор – построен в русско-византийском стиле. Святые ворота сохранились в неизменном виде с середины XVII века.
Адрес: г. Хотьково, ул. Кооперативная, владение 2
Сайт: khotkovmonastery.ru
Новоголутвинский монастырь
Женский. Находится в Коломне. Основан в XIX веке. Располагается на территории местного кремля. Из оригинальных построек сохранились две церкви, каменные палаты и колокольня. Уже в современный период возвели храм и часовню. Обитель активно принимает монахинь из ближнего и дальнего зарубежья. Есть гостиница и трапезная для паломников. Хор монастыря выезжает на выступления в другие города.
Адрес: г. Коломна, ул. Лазарева, 11
Сайт: www.novogolutvin.ru
Борисоглебский монастырь Дмитрова
Мужской. Находится в Дмитрове. Известен с XV века, но, возможно, основан раньше. Самая старая постройка – Собор Бориса и Глеба, датированный XVI веком. В 1988 году рядом провели большие раскопки и обнаружили полуземлянку с керамикой и частью стеклянного браслета. Святыни: часть Креста Господня, ковчег с частицей мощей Бориса и Глеба, останки других святых и мучеников.
Адрес: г. Дмитров, ул. Минина, владение 4
Сайт: dmitrov-bgm.ru
Высоцкий монастырь в Серпухове
Мужской. Основан в XIV веке. Один из самых старых, входит в число монастырей, строительство которых благословил Сергий Радонежский. Изначально причиной сооружения обители стало желание властей укрепить границы. Главная причина паломничества – икона «Неупиваемая Чаша», по преданию помогающая справиться с алкоголизмом. В ней содержится часть пояса Пресвятой Богородицы.
Адрес: г. Серпухов, ул. Калужская, 5/3
Сайт: visotskymonastir.ru
Успенский Брусенский монастырь
Женский. Находится в Коломне на территории кремля. Основан в 1552 году. Изначально был мужским. Только двести лет спустя начали появляться каменные здания, в том числе колокольня. После революции был закрыт и переоборудован в склад. С 1997 года идёт восстановление. Храм Успения Пресвятой Богородицы хорошо сохранился с момента основания обители. Позже появился собор и другие постройки.
Адрес: г. Коломна, Брусенский переулок, 36
Сайт: www.ubdm.ru
Можайский Лужецкий монастырь
Мужской. Основан в 1408 году. В городе было 18 монастырей, сохранился лишь этот. Собор Рождества Пресвятой Богородицы – центр архитектурного ансамбля. Возведён в первой половине XVI века. Остальные сооружения моложе, и построены в разные исторические периоды. Одна из причин паломничества – «Колодец святого Ферапонта» – источник с целебной водой, находящийся поблизости.
Адрес: г. Можайск, ул. Герасимова, 1
Сайт: luzh-mon.ru
Екатерининская пустынь (Видное)
Мужской монастырь. Основан в 1658 году. Назван в честь великомученицы, которая якобы явилась во сне к царю Алексею Михайловичу и предсказала рождение дочери. Многие периоды истории связаны с безденежьем: не было своих земель и дохода, жалования задерживались, обитель выводили за штат. В советское время пустынь числилась заповедником, а потом тюрьмой. В 1991 возвращена РПЦ. В 2010 здесь также открыт музей.
Адрес: г. Видное, Петровский проезд, владение 21
Сайт: www.ekaterinamon.ru
Спасо-Бородинский монастырь
Женский. Находится в Бородинском. Основан в 1839 году вдовой генерала Тучкова, погибшего в Бородинском сражении. Она получила часть суммы на строительство от Александра I. Вдова поселилась при монастыре, позже сюда стали съезжаться одинокие женщины. Позже Тучкова стала игуменьей Марией. После революции обитель успела побыть госпиталем, школой, складом . С 1994 началось восстановление.
Адрес: д. Семеновское
Александро-Невский монастырь в Маклаково
Женский. Основан в 1892 году в честь спасения императора и его семьи после железнодорожной катастрофы. Главной ценностью была икона «Утоли Моя Печали». После революции обитель преобразовывали в почту, школу, больницу. К моменту возрождения в 1996 году монастырь находился в плачевном состоянии. Больше напоминая руины. Восстановили не только главный храм, и иконостас с керамическим декором.
Адрес: д. Маклаково
Сайт: маклаково.рф
Аносин Борисоглебский монастырь
Женский. Находится в селе Аносино. Основан в 1823 году тётей Тютчева в память о почившем муже. Княгиня держала при местном храме богадельню, позже преобразованную в общежитие, а уже потом здесь появился монастырь. После революции территория пришла в упадок. Возвращение РПЦ датировано 1993 годом. Монастырь же вновь заработал в 1999. Троицкий собор – главный храм обители.
Адрес: с. Аносино, п/о Павловская Слобода, ул. Троицкая, 37
Сайт: www.anosinomonastir.ru
Троице-Одигитриевская пустынь
Женский. Находится на территории посёлка Зосимова пустынь. До революции имел высокий статус. Потом здесь организовали артель и пионерский лагерь. В 90-е годы начал восстанавливаться в качестве подворья Новодевичьего монастыря. Впоследствии вернул самостоятельность. Частично сохранились оригинальные постройки, в том числе монастырские стены и башни. Основатель Зосима причислен к лику преподобных в 2000 году.
Адрес: поселение Новофедоровское, п.Зосимова Пустынь
Сайт: zosimapustin.ru
Колоцкий монастырь
Женский, раньше был мужским. Основан предположительно в 1413 году, хотя по этому поводу есть разночтения. Хранившаяся здесь икона считалась чудотворной, привлекала пожертвования и паломников. Иван Грозный брал её с собой в поход против Полоцка. В наше время в стенах монастыря хранится список этой иконы. Отреставрированы собор, часовня, часть хозяйственных зданий, работы продолжаются. Стен пока нет.
Адрес: д. Колоцкое
Сайт: kolockiy.cerkov.ru
Колычевский Казанский монастырь
Женский. Основан во второй половине XIX века. Считается, что место выбрано неслучайно: якобы тут появилась икона Казанской Божьей матери. Строительство велось поэтапно и растянулось во времени. После революции часть монахинь сослали в Казахстан. В 2000-х годах началось активное восстановление, у монастыря появилось подворье. Сёстры помогают при доме-интернате, а также при тубдиспансере.
Адрес: д. Колычёво, ул. Зинаиды Самсоновой, 31
Сайт: www.kolycheovo.ru
Покровско-Васильевский монастырь
Мужской, ранее был женским. Находится в Павловском Посаде. Основан в 1885 году. Много вложили в обитель Яков Лабзин и Василий Грязнов – верующие купцы. Последний причислен к лику местночтимых святых. В настоящее время в монастыре хранятся частицы мощей святых – более двухсот единиц. С момента возвращения обители РПЦ построено несколько зданий, отреставрирован главный храм, и работы продолжаются.
Адрес: г. Павловский Посад, ул. Максима Горького, 25
Сайт: www.pvmonastir.ru
Спасо-Влахернский монастырь
Женский. Находится в посёлке Деденево. Основан в 1861 году. К моменту закрытия здесь жили около трёх сотен монахинь. В период ВОВ постройки обители были разрушены. В 90-х годах восстанавливать храмы и церкви пришлось практически из руин. Открытие состоялось в 2001 году. Главный храм – Спаса Нерукотворного Образа. Отстроены кельи и трапезная. Разработана экскурсия для паломников.
Адрес: пос. Деденево
Сайт: www.vlaherna.ru
Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь
Женский. Находится в селе Лукино. Основан в 1865 году. Возник на месте женской богадельни. Преобразование произошло с подачи святителя Филарета и графини Головиной, на чьей земле обитель и возникла. На территории находится три храма и всевозможные хозяйственные постройки. Главной целью после восстановления в начале 90-х годов прошлого века объявлено дело благотворительности и милосердия.
Адрес: с. Лукино
Сайт: krest-mon.ru
Николо-Берлюковская пустынь
Мужской. Находится в деревне Авдотьино. Впервые упоминается в 1606 году. Обитель постоянно преобразовывалась и имела разные статусы. После революции здесь были дом инвалидов и санаторий. С 1992 года монастырь вновь действует. Работы велись медленно и растянулись до 2006 года, когда на колокольне поставили крест. Храм Христа Спасителя знаменит своим иконостасом, расположенным в подвале.
Адрес: д. Авдотьино
Сайт: www.berluki.ru
Николо-Радовицкий монастырь
Мужской. Находится в селе Радовицы. Основан в 1584 году. Ранее на этом месте существовала Акакиева пустынь. Главной святыней стал резной образ Николая Чудотворца. Монастырь посещал Есенин. Тут есть примечательные могилы известных людей. Восстановительные работы ведутся медленно из-за отсутствия финансирования. Подъезд к обители затруднён.
Адрес: ул. Щукина, 1 А
Гефсиманский Черниговский скит
Является подворьем Троице-Сергиевой лавры. Находится в Сергиевом Посаде. Основан в 40-х годах XIX века. Центр архитектурного ансамбля – Черниговский храм. Под ним находится пещерная церковь, перестроенная в современный период. Она также выполняет функции алтаря. Хотя считается мужским монастырём, большая часть территории отдана под интернат для детей-инвалидов.
Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, 1
Сайт: skit-chernigovsky.ru
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