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Самые большие города Подмосковья

Самые большие города Подмосковья (36 фото)

Автор:
06 мая 2021 19:05
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   город   московская область   фото   
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36

Московская область отличается от других субъектов Российской Федерации своим устройством. Её столица – Москва – является также и столицей государства. По этой причине город имеет особый статус, и Подмосковье в вопросах туризма опирается на внутренние резервы, а не на Златоглавую. В некоторых из почти 80 городов есть экологические проблемы. При этом для столь густонаселённых и застроенных территорий область выглядит довольно зелёной.

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Albigoec 39 минут назад
На главной странице фото Можайского Кремля, а про сам Можайск ни слова)
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