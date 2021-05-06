Самые большие города Подмосковья

Московская область отличается от других субъектов Российской Федерации своим устройством. Её столица – Москва – является также и столицей государства. По этой причине город имеет особый статус, и Подмосковье в вопросах туризма опирается на внутренние резервы, а не на Златоглавую. В некоторых из почти 80 городов есть экологические проблемы. При этом для столь густонаселённых и застроенных территорий область выглядит довольно зелёной.
Балашиха
Относится к числу пограничных зон – уже не область, но ещё не Москва. Статус города получен в 1939 году. К самым интересным местам округи относятся старые усадьбы Голицыных и Горенки. Примечательно и хлопкопрядильное предприятие, сыгравшее в прошлом роль градообразующего. На стенах домов советского периода постройки видны потускневшие от времени мозаичные фигуры рабочих и физкультурников.
Подольск
По легенде название города произошло из-за небольшого инцидента: Екатерина II намочила здесь подол платья. На развитие Подольска плодотворно повлияло строительство Варшавского шоссе. Стали открываться производства и предприятия, торговля перешла на новый уровень. Старые усадьбы Ивановское и Плещеево а также несколько храмов, включая Троицкий собор, придают промышленному центру немного шарма.
Химки
Один из самых крупных городов-спутников столицы. Среди природных красот выделяется Химкинский лес, за сохранение которого борются активисты. Примечателен и деревянный храм Новомучеников, и исповедников российских. Храм возвели в XXI веке, но он как будто сошёл со страниц сказок или исторических книг. Поклонникам спорта город подарил команды в разных видах. Больше всего успехов у баскетбольных «Химок».
Население – 254 тысячи человек.
Королёв
Космическая столица страны. Самый большой наукоград по числу жителей. Город носит имя прославленного учёного и конструктора. В 1976 году в Королёве построили первый в СССР Молодёжный жилой комплекс. Его отдельные здания в народе называли «книжками». В городе много предприятий космической отрасли и туристических объектов на эту тему. Например, скульптурная композиция в честь запуска первого спутника Земли.
Население – 224 тысячи человек.
Мытищи
Располагается менее чем в 20 км от центра Москвы. В городе есть несколько объектов культуры федерального значения. Вагоностроительный завод и насосная станция – примеры промышленной застройки позапрошлого века. Вокзал возведён в 1911 году, а церковь Владимирской иконы Божьей Матери – в 1713 году. Среди памятников туристами особенно любимы: памятник вагону метро, «Штык», скульптура «Кот без хвоста».
Население – 222 тысячи человек.
Люберцы
Первый город области по показателю плотности населения. Самое известное предприятие – вертолётный завод. Плата за промышленное производство – загрязнённый воздух. Тут Люберцы среди лидеров в Подмосковье. Знаковые объекты архитектуры: Введенская церковь, построенная в XVII веке, усадьбы Зенино и Богородское-Красково. Также есть руины Зенинского акведука, оставшегося с прошлого века.
Население – 207 тысяч человек.
Красногорск
Один из самых молодых городов области появился на картах только в 1932 году. Близость расположения по отношению к столице повлияла на его ускоренное развитие. Дом правления Подмосковья – современная архитектурная достопримечательность. От массивной конструкции из стекла и металла так и веет футуризмом. Наследие прошлого представлено усадьбами, а также садами и ландшафтными парками при них.
Население – 171 тысяча человек.
Электросталь
Название получено от одноименного завода. В городе много спортивных сооружений, на которых проходят внутренние соревнования. Электросталь даже принимала игры «Ночной хоккейной лиги». Летом проводится конкурс ландшафтных дизайнеров. По улицам расставлено множество памятников: памятник промышленнику Николаю Второву, основавшему город, бюст героя СССР Корнеева, монумент ликвидаторам последствий аварии в Чернобыле.
Население – 157 тысяч человек.
Коломна
Древнерусская архитектура – главная составляющая местной туристической отрасли. Коломенский кремль принято считать одним из главных украшений Подмосковья. Паломники нескончаемым потоком стекаются в Старо-Голутвин монастырь, основанный Сергием Радонежским. А музейный проект «Арткоммуналка» выполнен в стиле середины прошлого века и даёт посетителям окунуться в жизнь и творчество художников.
Население – 141 тысяча человек.
Одинцово
Название присвоено по фамилии боярина. Расположение на Смоленском тракте дало городу ряд перспектив в вопросах развития. Сейчас в Одинцово находится лучший в стране музей бронетанковой техники и вооружений. Больше всего туристов в город привлекает океанариум «Тайна океана». Среди его обитателей не только типичные для аквариумов акулы, рыбы и черепахи, но и обезьяны, лисы, попугаи.
Население – 137 тысяч человек.
Домодедово
Занимает верхние строчки рейтинга в качестве привлекательных для инвестиций городов области. До 1897 года развивался медленно. Проложенная железная дорога изменила это. Сейчас главный транспортный объект округа – одноименный аэропорт. Во время визита в Домодедова следует посетить рекреационный комплекс, усадьбу Константиново с сохранившимся каскадом прудов и парк «Ёлочки».
Население – 133 тысячи человек.
Щёлково
В XVIII веке территория нынешнего Щёлково находилась в собственности у Троице-Сергиевой Лавры. Только присоединение соседних посёлков помогло дорасти до городского статуса. В 2001 году здесь открыта первая в Подмосковье мечеть. В городе действует Музей формы одежды русской, советской и иностранных армий. Аналог ему найти сложно. Рядом с Щёлково стоит посетить Медвежьи озёра и усадьбу Гребнево.
Население – 124 тысячи человек.
Серпухов
В XIV веке на слиянии Серпейки и Нары появилась крепость. Из неё и вырос современный Серпухов. Исторический центр города формировался несколько столетий. Здания построены в разных стилях, что придаёт архитектурному ансамблю больше выразительности. Рядом с городом находится Приокско-террасный биосферный заповедник. Здесь сохранились реликтовые леса, и есть питомник, где разводят зубров.
Население – 124 тысячи человек.
Раменское
Город основан на берегу Борисоглебского озера. Сейчас водоём сильно загрязнён. В 1852 году княгиня Голицына инициировала и спонсировала строительство Троицкого собора, сохранившегося до наших дней. Внимание приезжих привлекает городской квартал, где многоэтажные дома расписаны сценами и детских мультфильмов. Для активных жителей Раменского в 2008 году был открыт новый Дворец спорта.
Население – 119 тысяч человек.
Орехово-Зуево
Находится на побережье Клязьмы. Город можно назвать родиной отечественного футбола. Здесь сыграли первый в стране матч в 1888 году. Руководство фабрики Морозова через спорт хотело избавить рабочих от вредных привычек. Музей «Карболит» основан для просвещения народа и рассказа о деятельности одноименного предприятия. Озёра Золотые пески, Амазонка, Исаакиевское дают возможность всем желающим отдохнуть на лоне природы.
Население – 118 тысяч человек.
Долгопрудный
Близкое расположение со столицей делает город привлекательным и для жизни, и для туристических вылазок. Украшением Долгопрудного служат архитектурные ансамбли церквей и усадеб. Расположение на воде создало условия для открытия яхт-клубов. Парусный спорт в округе популярен и набирает обороты. Лесные массивы и парки – гарантия чистого воздуха, однако с экологией есть проблемы из-за МКАДа и производства.
Население – 112 тысяч человек.
Жуковский
Один из наукоградов Подмосковья. Название городу дано в честь профессора, который стоял у истоков Центрального аэрогидродинамического института. Здесь писалась история советской авиации. Во время Великой Отечественной местный аэродром использовался для дальних вылетов. В Жуковском имеются все предприятия, необходимые для создания самолёта. Начинается проект в конструкторском бюро, а заканчивается на полигоне для испытаний.
Население – 107 тысяч человек.
Реутов
При том, что район быстро развивается, жители Подмосковья считают: он вскоре окажется поглощён или сразу Москвой, или Балашихой. Несколько старых водоёмов пересохли. Оставшиеся Фабричный пруд и река Серебрянка закрыты для купания. Зато на их побережье можно позагорать. В XX веке Реутов стал наукоградом. Появляются и развлекательные здания: например, был построен Молодёжный культурно-досуговый центр.
Население – 106 тысяч человек.
Пушкино
Эти земли в прошлом принадлежали предкам Пушкина. Боярин по имени Григорий имел кличку «Пушка», которая стала вскоре фамилией. В XIX веке город облюбовали дачники. Маяковский, Пришвин, Бедный бывали в городе, о чём можно узнать в музеях. Во время Великой Отечественной тут впервые сформировалась особая мотострелковая бригада. В настоящий период Пушкино – научно-исследовательский центр.
Население – 106 тысяч человек.
Сергиев Посад
Город входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Его история неразрывно связана с Сергием Радонежским – особо почитаемым у православных святым. Для паломников важно окунуться в здешнюю умиротворяющую атмосферу. Туристы посещают Троице-Сергиевой лавру и церкви, а также природную достопримечательность, не свойственную средней полосе – водопад. Согласно легенде, Гремячий появился после молитвы Радонежского.
Население – 100 335 человек (2020).
Ногинск
Стоит на берегу Клязьмы. За время своего существования с конца XIV века сменил множество статусов и названий. Ногинском именуется с 1930 года. Самым красивым местом современного города является площадь с каскадом фонтанов. В тёплое время года по ночам включается подсветка. Влюблённые парочки после бракосочетания в обязательном порядке украшают пешеходный мост через реку замочками.
Воскресенск
Основан на берегах Москвы-реки. Жилые и промышленные зоны «перемешаны» между собой. Вообще план города заставляет иногда новичков заблудиться. Прогулка по пешеходному мосту через реку – отличный вариант досуга. Экскурсионные группы, приезжающие в город, всегда едут в сторону усадеб. В Кривякино родился и жил писатель Лажечников. А в Спасском гостили в разное время Гоголь и Коровин.
Население – 93 тысячи человек.
Лобня
Складывалась в единое целое в течение некоторого периода из небольших деревень и посёлков. Военные действия в начале Великой Отечественной привели к почти полному уничтожению памятников архитектуры. Сохранились лишь немногие объекты, вроде церкви Спаса Нерукотворного и водонапорной сетчатой башни Шухова. Чайка на городском гербе –неслучайность: птицы большой колонией обитают на озере Киёво.
Население – 89 тысяч человек.
Клин
Этот город в разное время выбирали для жизни выдающиеся люди страны: Менделеев, Блок, Гайдар, Чайковский. С именем последнего связан проводимый в Клине ежегодный международный фестиваль. Для участия в мероприятии сюда съезжаются звёзды классической музыки, балета и оперы. В преддверии новогодних праздников в городе обычно ажиотаж: местное производство ёлочных игрушек известно на всю Россию.
Население – 79 тысяч человек.
Ивантеевка
Как и многие соседние города. Ивантеевка разрослась из небольшого поселения с развитием промышленности. В музеях и библиотеках посетителям не дают забыть о выдающихся людях – выходцах города. Среди них и Иван Горбунов – создатель «рыжего и конопатого» Антошки. Архитектурным объектам свойственна разница стилей, но они гармонично встроены в общий ансамбль, почти не выбиваясь из среды.
Население – 79 тысяч человек.
Дубна
На месте нынешнего города в 30-х годах XX века основали поселение для заключённых. Объектов старше этого периода здесь практически не найти. Уже к 50-м годам Дубна превратилась в центр исследований, связанных с ядерной физикой. При местном институте работает музей. А в 2001 году был получен статус наукограда. Туристические объекты: Волжский маяк и один из самых высоких на планете памятников Ленину.
Население – 75 тысяч человек.
Егорьевск
Название дано в честь Георгия Победоносца. Прошлое города плотно связано с большими ярмарками, а также с ткацкой промышленностью. Городская застройка вся в целом относится к архитектурным красотам. Некоторые здания толком никогда не реставрировались, но сумели сохранить первоначальный облик. Бывшая фабрика Хлудовых и Историко-художественный музей – важные остановки в туристическом маршруте.
Население – 72 тысячи человек.
Чехов
Назван в честь великого русского писателя. Мемориальный музей-заповедник «Мелихово» не только знакомит с биографией и наследием литератора, но и принимает ряд мероприятий в течение года. Среди 20 тысяч единиц хранения есть и картины известных мастеров, например, Исаака Левитана. Стоит уделить время и на осмотр старинных усадьб. Одна из них была подарена Петром I Фёдору Головину на рубеже XVII-XVIII веков.
Население – 71 тысяча человек.
Видное
Признано самым благоустроенным городом страны из тех, где проживает менее 100 тысяч человек. Современные здешние парки больше похожи на дизайнерские зелёные проекты под открытым небом. На ночь включается подсветка домов. Общую атмосферу дополняют памятник русского классицизма – усадьба Суханово и храм Георгия Победоносца, основанный уже в этом веке. Не обходят стороной туристы и фонтан «Победитель».
Население – 71 тысяча человек.
Дмитров
Был основан Юрием Долгоруким и является практически ровесником Москвы. Благодаря проведённым реконструкциям, туристы получили доступ к архитектурным жемчужинам округи. Это кремль, Сретенская церковь, а также Борисоглебский монастырь. Постройки датированы XV веком и более поздними периодами. На Перемиловской высоте, где проходи бои в период Великой Отечественной, установлен монумент в память о тех событиях.
Население – 68 тысяч человек.
Ступино
Развиваться город начал с момента открытия здесь электровозостроительного завода. В настоящий момент работает ещё несколько крупных предприятий, что сделало Ступино промышленным центром области. Главные достопримечательности связаны с религиозной тематикой. Среди них Сергиевская церковь и Ивановский собор, а также Троицкий Белопесоцкий монастырь. В их окрестностях проводятся исторические реконструкции.
Население – 65 тысяч человек.
Павловский Посад
Одна из первых ассоциаций с городом – павловопосадские набивные платки. Лучшие образцы выставлены в музее, где также можно узнать об истории и особенностях производства. Другое туристическое направление связано с Покровско-Васильевским мужским монастырём. При его реконструкции уже в XXI веке здания украсили новыми фресками, а из Афона и Киево-Печерской Лавры привезли частицы мощей святых.
Население – 63 тысячи человек.
Наро-Фоминск
На этой территории ещё в XII веке жили люди. Наро-Фоминск причислен к городам воинской славы. Здесь шли ожесточённые бои во время Великой Отечественной: Красная армия старалась не подпустить неприятеля к Москве. Памятники – главная городская особенность. Например, «Три танка», трофейные немецкие лоси, «Чёрный тюльпан», Емеля на печи. Скульптурная композиция «Сердце влюблённых» — визитная карточка города.
Население – 62 тысячи человек.
Фрязино
Название говорит о том, что здесь в прошлом жили строители Московского Кремля. Их в те времена называли фрязами. Город связан с именем Анны Капцовой – меценатки и главе купеческого дома. Для женщин на рубеже XIX-XX веков это было достижением почти уникальным. Фрязино дорос до статуса наукограда, благодаря развитой радиоэлектронной промышленности. Достопримечательности – Аллея Победы и усадьба Гребнево.
Население – 59 тысяч человек.
Лыткарино
Стоит на берегу Москвы-реки. После основания в XV веке поблизости добывали белый камень. Сейчас ведутся разработки залежей кварцевого песка. Есть и предприятия авиационной промышленности. Лыткаринский карьер прекрасное место для пляжного и активного отдыха. Есть несколько трасс разной сложности для любителей маунтинбайков. Главная архитектурная и историческая ценность – усадьба Лыткарино.
Население – 58 тысяч человек.
Источник:
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