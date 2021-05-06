Самые большие города Подмосковья

Московская область отличается от других субъектов Российской Федерации своим устройством. Её столица – Москва – является также и столицей государства. По этой причине город имеет особый статус, и Подмосковье в вопросах туризма опирается на внутренние резервы, а не на Златоглавую. В некоторых из почти 80 городов есть экологические проблемы. При этом для столь густонаселённых и застроенных территорий область выглядит довольно зелёной.