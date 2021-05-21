Вредные советы: как испортить первое свидание

Это антипособие составлено специально для тех, кто не может продвинуться дальше первого свидания. Проверьте, а вы точно следуете этому списку?
Сосредоточьтесь исключительно на себе
Помните, что всё внимание должны быть сосредоточено исключительно на вас. Часто используйте местоимения "я". Если вы нахваливайте себя, то не забывайте принижать других людей и негативно высказываться в их адрес.
Не давайте собеседнику вклиниться в ваш монолог
Помните, что единственно верное мнение — ваше! А если речь собеседника утомляет вас, без стеснения прерывайте его/её.
Жалоб много не бывает
Чтобы оставить после себя приятное впечатление, обязательно жалуйтесь. Жалуйтесь на жизнь, своих родителей, правительство, ситуацию в стране, рост цен, начальство, коллег, соседей... Помните, что жалоб много не бывает.
Дайте понять, что вы разносторонняя личность
Отличной стратегией станет безостановочный рассказ о своей работе или хобби. Не следует говорить ни о чём другом — только том, что нравится лишь вам. Используйте профессиональные термины и понятия, которые не использует вне пределов профессии или узкой тематики.
Поправляйте человека и указывайте ему на ошибки
Это касается правил этикета, а также речевых ошибок. Люди всегда благодарны за такое.
Покажите, что вы главный
Это сугубо мужской пункт, поэтому женщины смело могут переходить к следующему. Покажите что вы настоящий альфач. Затыкайте свою собеседницу, указывайте ей на то, что она женщина. С официантами и персоналом ведите себя исключительно по-хамски. Отличным ходом могут послужить угрозы в адрес менеджера или управляющего. Используйте следующие фразы: "Да, ты чё, ска, знаешь, кто я такой?", "Ты извиняться будешь", "Да что ты себе позволяешь, щенок?".
Не выпускайте смартфон из своих рук
Вдруг кто-то напишет вам сообщение в мессенджере или поделится смешным мемчиком?! Отвечайте сразу. Проверяйте смартфон хотя бы раз в пять минут.
Обязательно закажите алкоголь
Вы же не на похороны пришли?! Первая встреча должна запомниться всем. Помните, что алкоголь раскрепощает. Вы станете настоящей душкой. Закажите алкоголь... много алкоголя!
Не забудьте про бывших
Если вы уже состояли в браке или продолжительных отношениях, то отдельно стоит выделить тех, с кем расстались. Хотя бы половину вечера рассказывайте о своём неудачном опыте. И не забудьте сказать, что-нибудь гадкое в самом конце о тех, с кем вас больше ничего не связывает. Дайте понять собеседнице/собеседнику, что этим вы ставите на прошлых отношениях жирную точку.
Расскажите о своих хворях
Чтобы вечер окончательно запомнился надолго — уделите внимание своим хроническим болезням. Рассказывайте эмоционально, придумывайте яркие аналогии. Не забудьте о том, что в детском саду успели переболеть ветрянкой, а в подростковом возрасте как-то подхватили сильный грипп. Со смаком рассказывайте о своей аллергии. Обязательно расспросите собеседника о его болезнях.
Поделитесь своим неудачным опытом
Источник:
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