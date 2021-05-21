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Вредные советы: как испортить первое свидание

Вредные советы: как испортить первое свидание (1 фото + 3 гиф)

Автор:
21 мая 2021 11:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вредные советы   встреча   неудачные свидания   отношения   поведение   этикет   
2019
4
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Это антипособие составлено специально для тех, кто не может продвинуться дальше первого свидания. Проверьте, а вы точно следуете этому списку?

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Метки: вредные советы   встреча   неудачные свидания   отношения   поведение   этикет   
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13  комментариев
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156
Елена Букреева 2 часа назад
Мне как-то парень не первом свидании 10 минут рассказывал про свой понос и отчего он случился.
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5k
TirAn 2 часа назад
всё логично
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