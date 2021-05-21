Вредные советы: как испортить первое свидание

Помните, что единственно верное мнение — ваше! А если речь собеседника утомляет вас, без стеснения прерывайте его/её.

Жалоб много не бывает

Чтобы оставить после себя приятное впечатление, обязательно жалуйтесь. Жалуйтесь на жизнь, своих родителей, правительство, ситуацию в стране, рост цен, начальство, коллег, соседей... Помните, что жалоб много не бывает.

Дайте понять, что вы разносторонняя личность

Отличной стратегией станет безостановочный рассказ о своей работе или хобби. Не следует говорить ни о чём другом — только том, что нравится лишь вам. Используйте профессиональные термины и понятия, которые не использует вне пределов профессии или узкой тематики.

Поправляйте человека и указывайте ему на ошибки

Это касается правил этикета, а также речевых ошибок. Люди всегда благодарны за такое.

Покажите, что вы главный