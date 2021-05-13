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25 милых комиксов о любви и отношениях

25 милых комиксов о любви и отношениях (26 фото)

Автор:
13 мая 2021 16:57
Сообщество : Искусство
Метки: Юмор   искусство   комиксы   отношения   художники   
1094
26

Вьетнамская художница Луонг Туи, известная в соцсетях под ником beisme08, делится милыми и честными зарисовками из жизни со своим парнем. В ее комиксах фигурируют как невероятно трогательные и смешные ситуации, так и грустные моменты и проблемы в отношениях, что делает их гораздо более жизненными и интересными.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   искусство   комиксы   отношения   художники   
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4  комментария
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Евгений Кондратьев Час назад
Почему у азиатов такие большие глаза? )))))))))))))))))
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56
Михаил Королев Час назад
бабское видение;)
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