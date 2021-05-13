25 милых комиксов о любви и отношениях

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Вьетнамская художница Луонг Туи, известная в соцсетях под ником beisme08, делится милыми и честными зарисовками из жизни со своим парнем. В ее комиксах фигурируют как невероятно трогательные и смешные ситуации, так и грустные моменты и проблемы в отношениях, что делает их гораздо более жизненными и интересными.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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