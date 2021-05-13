"Почему антикризисные советы никогда не работают?"

Первый совет — не поддавайтесь панике!

Легко сказать не поддаваться панике. Паника на то и паника... Она приходит не спрашивая. Суть этого совета заключается в том, чтобы в приступе паники не скупать тонны гречки, соли и тушёнки.



Хотите реально дельный совет? Если у вас есть сухой проветриваемый склад, то лучше купите качественные медные кабели (двужильные и трёхжильные) сечения 2,5 мм, древесину 150, 180 и 200 мм. Летом, весной и осенью древесина уйдёт по любой цене, которую вы выставите... А электрический кабель... Вы когда-нибудь видели, чтобы проводка дешевела?



Это был шуточный совет, ведь мало у кого есть сухие бесхозные склады.