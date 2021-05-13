FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Банки и финансы 73 поста • 62 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Банки и финансы 
Почему антикризисные советы никогда не работают?

Почему антикризисные советы никогда не работают? (2 фото + 2 гиф)

Автор:
13 мая 2021 19:51
Сообщество : Банки и финансы
Метки: антикризисные советы   вредные советы   капитан очевидность   полезные советы   советы   финансовая грамотность   
1755
4
Включить все анимашки

В этом посте собраны самые популярные советы, которые по словам "специалистов" помогут пережить экономический кризис с минимальными потерями.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Банки и финансы"
Метки: антикризисные советы   вредные советы   капитан очевидность   полезные советы   советы   финансовая грамотность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
ss 2 часа назад
"Почему антикризисные советы никогда не работают?"
-
Потому что если бы они работали, то кризисов бы не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
447
Eric Cartman 4 минуты назад
Советы нормальные. Просто большинство людей - упоротые идиоты, которые вечно ноют и страдают, и на них вообще никакие советы по улучшению жизни не действуют в принципе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 24 минуты назад
"Первый совет не поддавайтесь панике!..."

Паника - это рефлекс, который эволюционно закреплён в человеке... Кто запаниковал при катастрофе самолёта Супер-джет 100 в Шереметьево в 2019 году и сразу бросился в панике к передним дверям - тот выжил. Кто пиз.дел не паниковать - тот умер и убил других.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
MarkovAlexandr 37 минут назад
Делюсь своими лайфхаками:
1) Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным!
2) Для того, чтобы разбогатеть, твои доходы должны быть всегда больше твоих расходов!

Пользуйтесь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
850
Андрей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
costa Час назад
10 вещей которые Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Илон Маск делают каждый день. Повторяйте и будьте как самые богатые мультимиллионеры:
1) Половину времени они выдыхают, а вторую вдыхают - дышите так как без этого не заработать миллиардов
2) Они едят - ешьте без этого не обходится ни один миллиардер
3) Они пьют жидкости.
4) Стучат сердцем.
5) Спят.
6) Ходят ногами.
7) Моргают глазами.
8) Носят обувь.
9) И одежду.
10) Ныкают миллиарды по оффшорам чтоб не платить налоги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) Блогер показала 30 секретов о том, как лучше получаться на фотографиях Блогер показала 30 секретов о том, как лучше получаться на фотографиях Как правильно закрыть картонную упаковку с крупой Как правильно закрыть картонную упаковку с крупой Пользователи рекомендуют: 20+ полезных советов на все случаи жизни Пользователи рекомендуют: 20+ полезных советов на все случаи жизни Как спать и при этом высыпаться: 8 полезных советов Как спать и при этом высыпаться: 8 полезных советов Советы для тех, кто привык раздавать советы Советы для тех, кто привык раздавать советы
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

994650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу
0
27
Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу
Гифки
0
12
Гифки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Sabaton - Defence of Moscow
0
9
Sabaton - Defence of Moscow
"Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
1
36
"Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото)
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#кино#красота#автомир#люди#актеры#факты#знаменитости#фотографии
#Юмор#история#прикол#автомобили#в мире#картинки#аварии#авто аварии#шоу бизнес#прикольные
#интересно#интересное#природа#сша#дтп#подборка#СССР#Разное#Исторические факты#казань

На что жалуетесь?

Вернуться