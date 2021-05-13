"Почему антикризисные советы никогда не работают?"

В этом посте собраны самые популярные советы, которые по словам "специалистов" помогут пережить экономический кризис с минимальными потерями.
Первый совет — не поддавайтесь панике!
Легко сказать не поддаваться панике. Паника на то и паника... Она приходит не спрашивая. Суть этого совета заключается в том, чтобы в приступе паники не скупать тонны гречки, соли и тушёнки.
Хотите реально дельный совет? Если у вас есть сухой проветриваемый склад, то лучше купите качественные медные кабели (двужильные и трёхжильные) сечения 2,5 мм, древесину 150, 180 и 200 мм. Летом, весной и осенью древесина уйдёт по любой цене, которую вы выставите... А электрический кабель... Вы когда-нибудь видели, чтобы проводка дешевела?
Это был шуточный совет, ведь мало у кого есть сухие бесхозные склады.
Совет второй — погасите долги
Этот совет из серии... "будьте богатым и здоровым". Если бы долги можно было легко погасить, то долгов бы ни у кого не было.
Совет третий — решите проблемы со здоровьем
Ещё один очевидный совет от Капитана Очевидности. Но вообще — да, хватит уже иметь проблемы со здоровьем! Решите их ^_^
Совет четвёртый — работайте над сбережениями
Легко сказать, но сложно сделать. Каждый пятый россиянин живёт за чертой бедности. Что можно сказать людям с доходом ниже 14000 рублей? Очевидно же! Хватит тратить всё — откладывайте хотя бы треть. Сарказм.
Совет пятый — станьте особо ценным сотрудником
Вообще-то совет не такой уж и плохой, но не все могут стать "особо ценным сотрудником". Трудно стать особо ценным таксистом, грузчиком, сортировщиком, дворником...
Совет шестой — получите новую профессию
Идеальный совет для сферического сотрудника в вакууме. Просто выделите время и получите новую профессию. Многие спать не успевают по 7-8 часов в день... Какие уж разговоры о получении новой профессии?
Совет седьмой — ищите дополнительный доход
Хочется спросить у советчиков... Его искать в то время, когда ты становишься "особо ценным сотрудником" и "получением новой профессии"? А если серьёзно, то цена за килограмм чермета уже перевалила 18 р/кг.
Интересно, почему все эти советы не работают... И да, это был риторический вопрос.
Источник:
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Потому что если бы они работали, то кризисов бы не было.
Паника - это рефлекс, который эволюционно закреплён в человеке... Кто запаниковал при катастрофе самолёта Супер-джет 100 в Шереметьево в 2019 году и сразу бросился в панике к передним дверям - тот выжил. Кто пиз.дел не паниковать - тот умер и убил других.
1) Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным!
2) Для того, чтобы разбогатеть, твои доходы должны быть всегда больше твоих расходов!
Пользуйтесь!
1) Половину времени они выдыхают, а вторую вдыхают - дышите так как без этого не заработать миллиардов
2) Они едят - ешьте без этого не обходится ни один миллиардер
3) Они пьют жидкости.
4) Стучат сердцем.
5) Спят.
6) Ходят ногами.
7) Моргают глазами.
8) Носят обувь.
9) И одежду.
10) Ныкают миллиарды по оффшорам чтоб не платить налоги.