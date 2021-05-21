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Этот тест охватывает самые базовые темы: употребление артиклей, конструкции "have got / has got" и основы словообразования.
Базовый тест по английскому языку. Справитесь ли с заданиями уровня второго класса?
Постройте правильно предложения.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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He has no God damned wife... а не та лабуда, что вы написали
Ребят вы кто этот тест создавали, вы сами по англицки то говорите ? ;)
He has no wife... а не та лабуда, что вы написали
За десяток лет работы с иностранцами, личном общении и переписке, я ни единого раза не встречал использования слова глагола "видит", как sees. Все везде и всегда использовали универсальную форму с окончанием ing - seeing.
Тот английский, что есть в этом тесте слабо используют даже в самой Англии. Не говоря уже о США, Австралии или Канаде.
He has a horse, and the horse is old =
He has a horse, and this horse is old
a/an = any (любой)
the = this (этот)
a = типа
the = чисто конкретно
He has not got a wife - "у него не было жены", а никак не "у него нет жены", тестеры ..ные!
I've got a wife - у меня есть жена.
Время определяется глаголом to have.