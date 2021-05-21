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Базовый тест по английскому языку. Справитесь ли с заданиями уровня второго класса?

Базовый тест по английскому языку. Справитесь ли с заданиями уровня второго класса?

Автор:
21 мая 2021 11:33
Сообщество : Иностранные языки
Метки: Тесты   английский язык   тест   тесты по английскому языку   школьный курс   
2256
1
Этот тест охватывает самые базовые темы: употребление артиклей, конструкции "have got / has got" и основы словообразования.
Она видит девочку
She sees a girl
She see a girl
She sees girl
She see girl
Мы видим мальчика
We see boy
We sees boy
We see a boy
We sees a boy
Я вижу яблоко и молоко
I see a apple and a milk
I see an apple and an milk
I see apple and milk
I see apple and a milk
I see an apple and milk
Он слаб
He is weak
He is a weak
He is weaks
He is a weaks
He weak
He weaks
У него нет жены
He has not a wife
He not a wife
He has not got a wife
He have not got wife
У них есть немного молока
They has got some milk
They has got a some milk
They have got some milk
They have got a some milk
Посмотри на большой мяч
Look big ball
Look at big ball
Look at the big ball
Жёлтый мяч
Yellow ball
A yellow ball
An yellow ball
У него есть лошадь, и эта лошадь старая
He have a horse, and the horse is old
He has a horse, and the horse is old
He had a horse, and the horse is old
Я вижу коробку, коробка - красная
I see a box, the box is red
I see a box, a box red
I see box, the box red
I see box the box is red

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

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Метки: Тесты   английский язык   тест   тесты по английскому языку   школьный курс   
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36  комментариев
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1k
roman 2 часа назад
Трояк. Но мне простительно. Моя учительница по английскому учила нас, а сама параллельно в Ешко (олды поймут))) училась
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8k
kaboza 3 минуты назад
двойка, а ска без словаря читаю..))
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13k
эмосурикат прямоползающий 7 минут назад
один неправильно, во даю
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
11k
Oleg 17 минут назад
Чёртово жёлтое яблоко...
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28k
LEPA 19 минут назад
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36
Voletsky Nemereux 22 минуты назад
They have some milk, they've got some milk and so on, he has a horse and it's old и так далее ... Автор не знает язык
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36
Voletsky Nemereux Полчаса назад
Ребят вы кто этот тест создавали, вы сами по англицки то говорите ? ;)
He has no God damned wife... а не та лабуда, что вы написали
Ребят вы кто этот тест создавали, вы сами по англицки то говорите ? ;)
He has no wife... а не та лабуда, что вы написали
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13k
Объект реальности Полчаса назад
странный язык.
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8k
206
wr2x2 44 минуты назад
have got вместо просто have - это было познавательно
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Было несложно...

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32k
Alex Час назад
9/10
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20k
Mike Miller Час назад
Этот тест за второй класс не пройдут сами англичане. В мире во всю используется упрощенные варианты. Даже в деловой переписке.

За десяток лет работы с иностранцами, личном общении и переписке, я ни единого раза не встречал использования слова глагола "видит", как sees. Все везде и всегда использовали универсальную форму с окончанием ing - seeing.
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730
likiloki Час назад
3 из десяти: я красаучег
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62k
Доктор Джонс Час назад
Уверенная тройка... Хотя учил немецкий...
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
У него есть лошадь, и эта лошадь старая
He has a horse, and the horse is old =
He has a horse, and this horse is old
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Ich verstehe das nicht
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16k
Андрей Н. 2 часа назад
Э-э-э, ..лять!
He has not got a wife - "у него не было жены", а никак не "у него нет жены", тестеры ..ные!
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54
Алексей Вьюник Никифоридис Час назад
Имхо, чаще всего используется вариант "He has no wife". Нас в школе учили шаблонно: если есть "have/has + Verb III", то это present perfect, а в русском это прошедшее. Лично мне никто не объяснял, что есть связка "I have got = у меня есть". Я всегда такую празу переводил как для present perfect - "я получил" (и как результат: у меня есть)
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54
Алексей Вьюник Агент Безопасной Национальности 13 минут назад
Раз уж на то пошло, то иметь это to have. Do you have something to say? Ни разу не слышал Have you got something to say?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Москоу ис зе капитал оф Рашша, энд мистер Путин из зе президент. Комрейд, уэр из ёр бэр, уэр из ёр балалайка?
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Запоролся на желтом мяче
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