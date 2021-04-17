15 нелепых английских идиом и их происхождение

В английском языке столько всяких забавных словечек и фразеологизмов, что просто черт ногу сломит! Да-да, в русском их тоже полно. Но при изучении иностранного языка все же трудностей возникает больше... А вот если узнать смысл и историю разговорного выражения, всё встает на свои места, ведь почти у каждой идиомы есть логическое и этимологическое объяснение.

0 Источник: Иногда значение идиомы понятно и прозрачно, его легко угадать. Бывают случаи, когда выражение вроде бы дурацкое, но смысл его все равно сразу ясен (например, when pigs fly, "когда свиньи полетят", - то есть "никогда"). Но бывают случаи и посложнее, когда без литературных, культурных и исторических отсылок уже не обойтись.

1. Bite the bullet ("кусать пулю") - пережить что-то болезненное, неприятное 0

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2. Piece of cake ("кусок пирога") - "проще простого", то, что не требует особых усилий 0

3. Once in a blue moon ("однажды на голубой луне") - крайне редкое событие 0

4. Use your loaf ("используй свою буханку") - используй голову, шевели мозгами 0

5. To face the music ("встретиться лицом к лицу с музыкой") - расплачиваться за свои поступки 0

6. It’s raining cats and dogs ("идет дождь из кошек из собак") - льет как из ведра 0

7. To give / to receive a clean bill of health ("выдать/получить санитарное свидетельство") - быть здоровым 0

8. Wear one’s heart on one’s sleeve ("носить сердце на рукаве") - не уметь сдерживать эмоции; душа нараспашку 0

9. There’s no such thing as a free lunch ("бесплатного обеда не бывает") - за всё нужно платить; бесплатный сыр бывает только в мышеловке 0

10. The boot is on the other foot ("ботинок на другой ноге") - ситуация кардинально поменялась; всё перевернулось с ног на голову 0

11. To start from scratch ("начать с царапины") - начать с нуля; начать с чистого листа 0

12. Freeze the balls off the brass monkey ("заморозить шары от латунной обезьяны") - очень холодная погода 0

13. If you’ll pardon my French ("Пардон за мой французский") - неформальное извинение за грубое, вульгарное или табуированное слово 0

14. Big cheese ("большой сыр") - важная, влиятельная персона 0