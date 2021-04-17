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15 нелепых английских идиом и их происхождение

15 нелепых английских идиом и их происхождение (16 фото)

Автор:
17 апреля 2021 16:45
Метки: английский язык   идиомы   интересно   объяснение   познавательно   происхождение выражения   фразеологизмы   
1258
16
В английском языке столько всяких забавных словечек и фразеологизмов, что просто черт ногу сломит! Да-да, в русском их тоже полно. Но при изучении иностранного языка все же трудностей возникает больше... А вот если узнать смысл и историю разговорного выражения, всё встает на свои места, ведь почти у каждой идиомы есть логическое и этимологическое объяснение.
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Метки: английский язык   идиомы   интересно   объяснение   познавательно   происхождение выражения   фразеологизмы   
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Zhora Час назад
"Извините за мой французский" - такое выражение и у нас есть, причём и употребляется в таких же случаях))
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