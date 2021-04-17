15 нелепых английских идиом и их происхождение

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В английском языке столько всяких забавных словечек и фразеологизмов, что просто черт ногу сломит! Да-да, в русском их тоже полно. Но при изучении иностранного языка все же трудностей возникает больше... А вот если узнать смысл и историю разговорного выражения, всё встает на свои места, ведь почти у каждой идиомы есть логическое и этимологическое объяснение.
Иногда значение идиомы понятно и прозрачно, его легко угадать. Бывают случаи, когда выражение вроде бы дурацкое, но смысл его все равно сразу ясен (например, when pigs fly, "когда свиньи полетят", - то есть "никогда"). Но бывают случаи и посложнее, когда без литературных, культурных и исторических отсылок уже не обойтись.
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7. To give / to receive a clean bill of health ("выдать/получить санитарное свидетельство") - быть здоровым
8. Wear one’s heart on one’s sleeve ("носить сердце на рукаве") - не уметь сдерживать эмоции; душа нараспашку
9. There’s no such thing as a free lunch ("бесплатного обеда не бывает") - за всё нужно платить; бесплатный сыр бывает только в мышеловке
10. The boot is on the other foot ("ботинок на другой ноге") - ситуация кардинально поменялась; всё перевернулось с ног на голову
12. Freeze the balls off the brass monkey ("заморозить шары от латунной обезьяны") - очень холодная погода
13. If you’ll pardon my French ("Пардон за мой французский") - неформальное извинение за грубое, вульгарное или табуированное слово
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Метки: английский язык идиомы интересно объяснение познавательно происхождение выражения фразеологизмы
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