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"Сейчас узнаешь, как вас воспитывать надо!": учительница насильно умыла накрашенную семиклассницу

"Сейчас узнаешь, как вас воспитывать надо!": учительница насильно умыла накрашенную семиклассницу (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 07:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   макияж   образование   умыла   унижение   школа   
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Нам кажется или все-таки этот педагог застрял в 90-х? Осталось только вызвать родителей за джинсы и начать измерять длину юбок учениц.

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Метки: видео   макияж   образование   умыла   унижение   школа   
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136
Nane First NameLast Час назад
Учительница молодец! Как написали ниже - это школа, а не ночной клуб. И не стриптиз бар. Если у родителей не хватает мозгов за своим ребёнком следить - это право должно быть у учителей и воспитателей!
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20k
pssst 9 минут назад
с таким отношением к учителям скоро россияне бесплатно только слово божье изучать будут. Остальное - проходить.
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4
Леонид 10 минут назад
Я с вас удивляюсь. А что такого сделала девочка? Накрасилась? И что?
Одета прилично, макияж - тоже не повод для истерик педагога.
Тут если кого и надо умыть и вправить мозги - так училке. Ненормальная истеричка.
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690
Алксандр Шевченко 13 минут назад
Да не умеет тётка детьми манипулировать. Достаточно было перед всем классом поднять и спросить а что в школу цирк приехал, та типа нет, а почему ты как клоун накрасилась иди умойся
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3k
Севастьян 13 минут назад
Отпороть при всем классе ремнём,а тогда уже отправить умываться.Дресскод должен быть для учащихся школы.Не на панель идут,а за знаниями.Это недоработка как директора так и родителей.
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10k
uutb 16 минут назад
Также известно, что она извинилась перед девочкой.
=======
Дно пробито.... В мое время, учитель был всегда прав!
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1k
vagon1 24 минуты назад
Для тех, кто жалеет девочку и у кого нет своих детей в этом возрасте поясню: седьмой класс, наверно, самый тяжёлый: гормоны у подростков шкалят, многие становятся реально неадекватны, грубят и хамят. Девочки созревают раньше мальчиков и уже пробуют вести себя как девушки.
Так, что не надо воспринимать этих подростков с нестабильной психикой как безобидных детишек. Они в этом возрасте способны и на насилие и на подлость.
Можете мне долго рассказывать про педагогику и психологию, но иногда на зарвавшегося подростка лучше всего действует насилие. Они в этом возрасте пробуют границы дозволенного и надо им эти границы четко обозначить.
Пс: сам заканчивал школу в середине девяностых в РБ. Математический класс наш собрали из трёх классов. Брали только лучших. Классный был старой закалки- пацанов лупил линейкой по рукам и раздавал подзатыльники, а не проводил беседы. Молчали в тряпочку. Боялись, что родители узнают и добавят. И это уже в свободные 90-е!
Девочек не трогал. Знания давал по старым советским учебникам, а не переработанным новым. Из 22 ВСЕ поступили в разные ВУЗы с первого раза.
Сейчас из 22 учеников - 15 на руководящих должностях- директора, бизнесмены, завотделениями, старшие офицеры.
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5k
insaider Полчаса назад
Во времена СССР эту школьницу бы просто домой отправили,а родителей в школу вызвали! И никаких сенсаций снятых на мобильник бы не было!
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15k
Maks Es Полчаса назад
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713
Александр Задорожный Полчаса назад
Нет, ну почему все такие злые? Почему все сразу требуют чуть ли не физической расправы над детьми? Нужно в начале разобраться, что там было.
Маленькая розовая, практически детская заколка намекает на то, что там возможно и "макияж" был не таким уж и сильным. Может подросток чуть-чуть подвела глаза. Судя по реакции девочки - она довольно спокойный, уравновешенный человек. А возможно она злостный нарушитель дисциплины. Я к тому, что не зная всего - судить нельзя. Реакция педагога мне кажется чрезмерной, но возможно её довели. Что в любом случае ее не оправдывает. Да, насилие это довольно действенный метод воспитания, но у меня есть пример моих учителей - они никогда не опускались до подобного. И дисциплина у нас была великолепной.
Р.С. Раньше бы подобное скорее всего прошло бы практически незамеченным, ну поговорил бы класс, ну сходили бы родители в школу, поскандалили бы. Нынешние технологии подобных ошибок не прощают.
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8k
Шурум-бурум Полчаса назад
тс, наверно, не знает, но в 90х такой хйни не было! все одевались так, как хотели и могли, а бабы красились так, как позволяла им совесть и родители! учителя в 90х старались дать знания тем, кто желал их получить, не обращая вниманиея на макияж или рваные джинсы... вот так!
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1k
Radugananebe Полчаса назад
Учитель - истеричка. Можно просто вызвать родителей, не допустить ученицу до урока. А то, как она орет и что делает, говорит о ее бессилии. Воспитанием тут и не пахнет.
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5k
Duckk 44 минуты назад
В - воспитание.
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8k
Andrey 45 минут назад
Есть у нас в России такой закон - Об образовании. Там есть такие определения:
21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;

Смотрим, что значит воспитание по этому закону:
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;

На мой взгляд закон учителем не нарушен. А вот с родителями надо бы соцслужбам поработать...
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942
Никита Сергеевич 55 минут назад
Какой нахер макияж в седьмом классе?!!!! Профессия учителя с каждым годом всё сложнее из за недоразвитых деток и их таких же родителей.
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4k
B@r@bux 59 минут назад
Сначала дали возможность пациентам изводить придирками врачей и сейчас в поликлинике нормального доктора днём с огнём не найдешь. Теперь дибилоиды родители, потакающие своим альтернативно одарённым отпрыскам, выбивают нормальных учителей из школ. Но свято место пусто не бывает, уйдут специалисты придут Сифон и Борода.
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7k
Кенвуд Час назад
Если родители мляди, то и дочь такая же. Это же факт: что в семье разрешено, то и на улицу выносится.
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5k
insaider Час назад
Надо возвращать советскую систему образования и воспитания подрастающего поколения!
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19k
Андрей Иванов Час назад
Согласен в целом. Стоит законодательно запретить слишком яркую косметику, дорогие и вызывающие драгоценности и бижутерию и ввести единую форму в школах
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3k
Core Час назад
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46k
noName Час назад
Видео не смотрел.Как понимаю довели учителя почти до состояния аффекта,а потом начали на мобилки снимать,мол какой она демон..
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4
Леонид noName Полчаса назад
Если учитель не может держать в узде коллектив - это учитель такой, а не ученики. У нас была училка по алгебре. К своему стыду не помню как звали, только лицо. Так вот у нее пискнуть на уроке боялись и не дышали лишний раз. Зато предмет знали ))
Была еще одна учительница. Никто ее не боялся, но все уважали.
А была третья училка: Она регулярно истерила и орала. Её даже нахй посылали. И не боялись.
Педагог - это не профессия. Это призвание. Не знаю что там было до момента конфликта, но если взрослый не может что-то объяснить ребенку - виноват взрослый. Он умнее и опытнее. А если ты начал орать и распускать руки - значит сказать уже больше нечего. И ты ничем не лучше накрашенной семикласницы.
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