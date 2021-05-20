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Нам кажется или все-таки этот педагог застрял в 90-х? Осталось только вызвать родителей за джинсы и начать измерять длину юбок учениц.
В школе №4 г. Морозовска Ростовской области преподавателю не понравился яркий макияж семиклассницы. Схватив девочку за руку, учитель повела ее к раковине и насильно умыла на глазах других детей.
До и после этой акции преподаватель, судя по видео, находилась на грани истерики. Одноклассницы девочки, записали записали происходящее на камеру. «Ты правда, не догоняешь, как себя вести? Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на нее, красавица. Пришла она мне нервы трепать. Убирай все немедленно. Немедленно пошла и привела себя в нормальный вид», - выговаривает учитель семикласснице. После в класс входит другой педагог и запись обрывается.
Реакция соцсетей подъехала
Таким способом она никого не спасёт, а только добьётся обратного эффекта.— יהוה (@Y_a_h_w_e_h) May 19, 2021
ну умыла и умыла. девочка в России растет. еще в тюрьме за твит сидеть. где-то же ее должны научить тому кто-кого здесь насекомит.— Каменков Юра (@Kamenkov_) May 19, 2021
А так отреагировали на инцидент ростовчане. По-видимому, действия педагога они считают вполне оправданными.
Ростовский «Учитель года — 2020» Александр Рябчук поясняет, что в каждом учебном заведении есть свой устав, который регламентирует дресс-код учащихся. В некоторых лицеях, гимназиях и школах обязательна форменная одежда. Что же касается косметики, то, как правило, формулировка, описывающая внешний вид ученика, ограничивается понятием "опрятный". Детально использование косметики уставом не описывается. "Это, по-моему, наследие советской авторитарной педагогики. И учитель, наверное, профессионально выгорела, раз такое себе позволила. Мне кажется, это нарушение профессиональной этики. Тут уже встает вопрос о профпригодности преподавателя, и, очевидно, последуют взыскания со стороны работодателя", - считает Рябчук.
После этого инцидента руководство школы действительно организовало проверку произошедшего, а учительница, не дожидаясь ее результатов, уволилась по собственному желанию. Также известно, что она извинилась перед девочкой. Представители администрации школы от комментариев отказались.
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Одета прилично, макияж - тоже не повод для истерик педагога.
Тут если кого и надо умыть и вправить мозги - так училке. Ненормальная истеричка.
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Дно пробито.... В мое время, учитель был всегда прав!
Так, что не надо воспринимать этих подростков с нестабильной психикой как безобидных детишек. Они в этом возрасте способны и на насилие и на подлость.
Можете мне долго рассказывать про педагогику и психологию, но иногда на зарвавшегося подростка лучше всего действует насилие. Они в этом возрасте пробуют границы дозволенного и надо им эти границы четко обозначить.
Пс: сам заканчивал школу в середине девяностых в РБ. Математический класс наш собрали из трёх классов. Брали только лучших. Классный был старой закалки- пацанов лупил линейкой по рукам и раздавал подзатыльники, а не проводил беседы. Молчали в тряпочку. Боялись, что родители узнают и добавят. И это уже в свободные 90-е!
Девочек не трогал. Знания давал по старым советским учебникам, а не переработанным новым. Из 22 ВСЕ поступили в разные ВУЗы с первого раза.
Сейчас из 22 учеников - 15 на руководящих должностях- директора, бизнесмены, завотделениями, старшие офицеры.
Даш слабину- вообще в этот класс не зайдешь. Ведро на голову наденут и будут ржать. А вы ничего не сделаете.
Вы в школе не работали, а я работал и жена сейчас работает.
Р.С. С тем чтобы отправить домой сейчас есть определенные сложности. Ребенок может просто не дойти, а ответственность будет нести школа, и к сожалению это будет правильным. Очень опасно стало.
Маленькая розовая, практически детская заколка намекает на то, что там возможно и "макияж" был не таким уж и сильным. Может подросток чуть-чуть подвела глаза. Судя по реакции девочки - она довольно спокойный, уравновешенный человек. А возможно она злостный нарушитель дисциплины. Я к тому, что не зная всего - судить нельзя. Реакция педагога мне кажется чрезмерной, но возможно её довели. Что в любом случае ее не оправдывает. Да, насилие это довольно действенный метод воспитания, но у меня есть пример моих учителей - они никогда не опускались до подобного. И дисциплина у нас была великолепной.
Р.С. Раньше бы подобное скорее всего прошло бы практически незамеченным, ну поговорил бы класс, ну сходили бы родители в школу, поскандалили бы. Нынешние технологии подобных ошибок не прощают.
21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
Смотрим, что значит воспитание по этому закону:
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;
На мой взгляд закон учителем не нарушен. А вот с родителями надо бы соцслужбам поработать...
В школе надо учиться, а не хвастаться кошельком родителей и отсутствием вкуса
Была еще одна учительница. Никто ее не боялся, но все уважали.
А была третья училка: Она регулярно истерила и орала. Её даже нахй посылали. И не боялись.
Педагог - это не профессия. Это призвание. Не знаю что там было до момента конфликта, но если взрослый не может что-то объяснить ребенку - виноват взрослый. Он умнее и опытнее. А если ты начал орать и распускать руки - значит сказать уже больше нечего. И ты ничем не лучше накрашенной семикласницы.
Согласен. И даже верю, что ваши примеры- правда и так действительно было.
Только это было раньше, как вы сами сказали. И давно, раз даже не помните имен.
Вы в курсе, сколько сделали для разрушения авторитета учителя в школе за последние десятилетия?
Сейчас ученики реально оборзели от безнаказанности. Сейчас учитель- не авторитет, он не даёт знания. Он оказывает образовательную услугу.
А кто заказывает услуги- тот и прав.