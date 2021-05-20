До и после этой акции преподаватель, судя по видео, находилась на грани истерики. Одноклассницы девочки, записали записали происходящее на камеру. «Ты правда, не догоняешь, как себя вести? Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на нее, красавица. Пришла она мне нервы трепать. Убирай все немедленно. Немедленно пошла и привела себя в нормальный вид», - выговаривает учитель семикласснице. После в класс входит другой педагог и запись обрывается.