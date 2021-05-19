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Студия Михалкова снимет патриотический фильм о борьбе российской подлодки с кракеном

Студия Михалкова снимет патриотический фильм о борьбе российской подлодки с кракеном (3 фото)

Автор:
19 мая 2021 16:01
Сообщество : Кино
Метки: Никита Михалков   Новый фильм   кракен   монстрмуви   патриотизм   подлодка   студия Тритэ   съемки   
1058
3

Ну все, тут точно Оскар!

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Метки: Никита Михалков   Новый фильм   кракен   монстрмуви   патриотизм   подлодка   студия Тритэ   съемки   
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40  комментариев
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384
vmsoroka 2 часа назад
может не нужно михалкову что то вообще снимать?
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977
Moon24 15 минут назад
Ну а самое патриотичное это немного выпить и отбить атаку марсиан
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3k
Виктор Штурмаревич 17 минут назад
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2k
внезапный енот 17 минут назад
Бэдкомидиан не останется без работы
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12
Andy Полчаса назад
Ну, теперь точно дно!
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3k
★Lucifer★ Полчаса назад
Совсем у Никитки кукуха съехала...
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58
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Если на свои, то пусть снимает что угодно. Но государство на это денег точно не должно выделять.
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30k
Korolev Полчаса назад
Ссылка coub.com
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0
Нурик Нуриков Полчаса назад
Все его фильмы гавно!
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37k
dima423 Полчаса назад
я в детстве книжку читал "Тайна 2 океанов" там тоже про подводную лодку и про кракена чето было, но там вроде кракен с кашалотом сражался...может быть по этому сюжету?)
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5k
Олег 37 минут назад
По меньшей мере в этом фильме будет один, но несомненный плюс - никаких ВЛМщиков и трансгендеров
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20k
Валерий 40 минут назад
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14k
vikklu 41 минуту назад
Маразм крепчал.
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11k
Евгений 49 минут назад
никита сергеич решил не мелочиться и освоить сразу три бюджета за один фильм.
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950
Евгений 53 минуты назад
Михалков будет играть кракена
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15k
Сергей Час назад
На "Армате" против тираннозавра, на истребителе против птеродактиля. А, ещё стройбат против гигантского крота! Никита Сергеевич, я тут идеи подкидываю. Мне тоже копеечку с каждой выделенной государством тысячи рублей подкиньте.
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363
Роман Сергей 21 минуту назад
Стройбат лучше против гастарбайтеров - можно снять цельную киноэпопею и лет 10 осваивать деньги!
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56k
Парагвайский шпион Час назад
Кракен. Приплыли @лять... А какая разница - сколько он попросил у государства? Важно, что ДО%УЯ. И получит. Кракен же!
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9k
Kostick Час назад
норм будет обзор у бэдкомедиан)
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1k
alex5450 Час назад
Кракен будет явно чипирован американцами.
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2k
Ivan Час назад
Интересно, а авиаподдержка насрет с СУшки на него, а потом моряки добьют черенками от лопат, с божей помощью, пока кракен засмотрится на креветку?
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1k
Гур Час назад
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