Ну все, тут точно Оскар!
Студия Никиты Михалкова "ТриТэ" планирует снять киноленту о противостоянии российской атомной подводной лодки с гигантским головоногим моллюском. Об экзотичном проекте рассказал генеральный директор студии Леонид Верещагин.
«Речь здесь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана - кракеном», - сообщил Верещагин.
Российское монстрмуви обещают сделать патриотичным и реалистичным одновременно - в фильме будет минимум фантастики, а все драматургические ходы будут придумываться, чтобы подчеркнуть работу российских моряков, которые "без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг".
По словам Верещагина, подготовительная работа над фильмом уже началась. Съемки стартуют через год. Режиссером киноленты выступит Алексей Сидоров, снявший военный боевик "Т-34".
Также в ходе очной защиты национальных фильмов с целью получения господдержки Верещагин раскрыл название киноленты. Оно настолько же оригинальное, как и сама идея - "Кракен". Сколько денег на очередной шедевр студия запросила у государства, к сожалению, не сообщается.
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