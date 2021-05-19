Российское монстрмуви обещают сделать патриотичным и реалистичным одновременно - в фильме будет минимум фантастики, а все драматургические ходы будут придумываться, чтобы подчеркнуть работу российских моряков, которые "без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг".





По словам Верещагина, подготовительная работа над фильмом уже началась. Съемки стартуют через год. Режиссером киноленты выступит Алексей Сидоров, снявший военный боевик "Т-34".