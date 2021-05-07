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Следующий Супермен будет черным

Следующий Супермен будет черным (6 фото)

Автор:
07 мая 2021 13:47
Сообщество : Кино
Метки: Новый фильм   комиксы   новости кино   супермен   тенденция   чернокожий   
314
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На дня вышло официальное заявление о том, что в следующем фильме о "Супермене" впервые в истории главную роль сыграет чернокожий актер. Также впервые над фильмом из этой серии будут работать чернокожие режиссер и сценарист.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новый фильм   комиксы   новости кино   супермен   тенденция   чернокожий   
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24  комментария
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5k
insaider 3 часа назад
Да добейте уже кинематограф,чтобы не мучился!
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934
Ярослав Трегубов Полминуты назад
Если чёрные будут снимать Супермена то опять получится " Не грози южному централу "
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749
Сергей 3 минуты назад
лично я супермена с обезьянкой в главной роли смотреть не буду
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21k
Тигран Саркисян 40 минут назад
ну и кто эту куету будет смотреть (((
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3k
DyadyaSasha 46 минут назад
Пусть снимают что хотят. Просто потом когда прокатные сборы перестанут покрывать расходы они, возможно, задумаются о том что их "толерастия" уже вышла за пределы разумного. Пусть хоть обставятся статуэтками, но здравомыслящие люди просто перестанут на это "гуано" ходить в кино.
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8k
kaboza 49 минут назад
если не петушара..тогда не считово..
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86
Geo_RG Час назад
Негры неграми для негров? апартеид? Неплохая тенденция.
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797
User1982 Час назад
тогда в фильмах о Джексоне, Джордане, Тайсоне должны играть китайцы, идндусы, белые ну и трансвеститы конечно.
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469
Палыч 2 часа назад
А Мальвину когда негр играть будет?
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857
Алексей 2 часа назад
Толерантнулись
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2k
Чувак 2 часа назад
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305
Antei949 2 часа назад
Пусть эту чернокожую х р е н о т е н ь , чернокожие и смотрят
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2k
* You All 2 часа назад
даешь петицию на запрет проката этого дерьма в стране
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7k
Колорад 2 часа назад
S - slave - перевод РАБ.
Вангую переименование Superman на что другое!
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−35
alex 2 часа назад
ну если учесть мифичность персонажа, то почему бы и нет?! а с другой стороны, вообще насрать!
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717
Вован 2 часа назад
А роль Лоис Лейн будет играть мужик
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40k
Александр 2 часа назад
Да господи сним айте уже всех черных черными и для черных. Один хрен последние года три снимается одно говно, даже не так - одно ГОВНО. 2-3 фильма более менее стоящих за 3 года крах кинематографа. Все уже - теперь время блогеров и тиктокеров, кино мало того что мало кому нужно, так его и не снимают. Можно снимать хоть одних негрогеев...
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Да хоть фиолетовый!
Я всё равно эту хрень ни разу не смотрел.
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13k
Алексей 3 часа назад
Доиграются в свою толерастию до того, что все дружно начнут игнорировать эти "шедевры".
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3k
Parus59 3 часа назад
да хоть зеленокожий, как-то пофиг.
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18k
kamanch 3 часа назад
> Также впервые над фильмом из этой серии будут работать чернокожие режиссер и сценарист


Так это.. как его... это же даже не шаг назад, а прыжок в прошлое.
Фильмы для черных отдельно, с черными актерами, сценаристами и режесерами.
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