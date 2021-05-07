Следующий Супермен будет черным

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На дня вышло официальное заявление о том, что в следующем фильме о "Супермене" впервые в истории главную роль сыграет чернокожий актер. Также впервые над фильмом из этой серии будут работать чернокожие режиссер и сценарист.
Разговоры об этом ходят уже несколько лет, но теперь можно сказать с уверенностью, что проект состоится. На роль Супермена рассматривают актера Майкла Б. Джордана, но он не единственный кандидат. Возможно, продюсеры выберут и совсем неизвестное лицо, чтобы оно ассоциировалось только с Суперменом.
Сценарий к фильму напишет известный журналист, публицист и сценарист Та-Нехиси Коутс. Ожидается, что сценарий будет готов в декабре 2021 года.
Сценарий к фильму напишет известный журналист, публицист и сценарист Та-Нехиси Коутс. Ожидается, что сценарий будет готов в декабре 2021 года.
Несмотря на то, что это будет первый черный Супермен на большом экране, это не станет чем-то новым для комиксом DC. Чернокожий персонаж по имени Кэлвин Эллис был впервые представлен в сериале Final Crisis 7 2009 года как Супермен из альтернативной вселенной.Автор комиксов Грант Моррисон сказал, что он был вдохновлен Бараком Обамой, когда создавал этого персонажа.
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Слева - известный сценарист Та-Нехиси Коутс, справа - актер Майкл Б. Джордан
Но не факт, что именно эта версия Супермена появится в сценарии Коутса. Возможно, он придумает нечто совершенно новое.
В последний раз Супермена видели на экране в фильме 2017 года "Лига справедливости", в котором этого персонажа сыграл Генри Кавилл.
Претенденты на режиссера нового фильма - Барри Дженкинс, Райан Куглер, Стивен Кейпл-младший, Джей Ди Диллард, Реджина Кинг и Шака Кинг. Дженкинс снял "Лунный свет", получившего "Оскара", Кейпл-младший работал над "Кридом II", а Реджина Кинг сделала картину "Одна ночь в Майами". Шака Кинг наиболее известен как режиссер и соавтор сценария фильма "Иуда и Черный Мессия".
Продюсером фильма станет Дж. Дж. Абрамс, что само по себе круто.
Претенденты на режиссера нового фильма - Барри Дженкинс, Райан Куглер, Стивен Кейпл-младший, Джей Ди Диллард, Реджина Кинг и Шака Кинг. Дженкинс снял "Лунный свет", получившего "Оскара", Кейпл-младший работал над "Кридом II", а Реджина Кинг сделала картину "Одна ночь в Майами". Шака Кинг наиболее известен как режиссер и соавтор сценария фильма "Иуда и Черный Мессия".
Продюсером фильма станет Дж. Дж. Абрамс, что само по себе круто.
Кристофер Рив - Супермен образца 1983 года
"Быть приглашенным в Расширенную вселенную DC компаниями Warner Bros., DC Films и Bad Robot - большая честь, - признается сценарист картины Коутс. - Я с нетерпением жду возможности внести существенный вклад в историю самого легендарного мифического героя Америки".
Коутс наиболее известен как автор бестселлеров, в том числе "Между миром и мной", "Прекрасная борьба" и "Мы были восемь лет у власти". Он также написал комикс "Черная пантера" для Marvel с художником Брайаном Стелфризом, выпуск которого завершился в апреле. Его также поблагодарили в титрах фильма Райана Куглера "Черная пантера" 2018 года.
Коутс наиболее известен как автор бестселлеров, в том числе "Между миром и мной", "Прекрасная борьба" и "Мы были восемь лет у власти". Он также написал комикс "Черная пантера" для Marvel с художником Брайаном Стелфризом, выпуск которого завершился в апреле. Его также поблагодарили в титрах фильма Райана Куглера "Черная пантера" 2018 года.
Генри Кавилл - Супермен образца 2013 года
"Книга Та-Нехиси Коутса "Между миром и мной" открыла окно и изменила наше восприятие мира, - сказал Тоби Эммерих, председатель Warner Bros. Pictures Group. - Мы уверены, что его взгляд на Супермена даст фанатам новый и захватывающий способ увидеть Человека из стали".
"Нам предстоит рассказать новую, мощную и волнующую историю Супермена, - сказал Абрамс. - Мы очень рады работать с мистером Коутсом, блестящим автором, который поможет вывести эту историю на большой экран".
"Нам предстоит рассказать новую, мощную и волнующую историю Супермена, - сказал Абрамс. - Мы очень рады работать с мистером Коутсом, блестящим автором, который поможет вывести эту историю на большой экран".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вангую переименование Superman на что другое!
Я всё равно эту хрень ни разу не смотрел.
Так это.. как его... это же даже не шаг назад, а прыжок в прошлое.
Фильмы для черных отдельно, с черными актерами, сценаристами и режесерами.