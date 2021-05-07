Следующий Супермен будет черным

"Быть ​​приглашенным в Расширенную вселенную DC компаниями Warner Bros., DC Films и Bad Robot - большая честь, - признается сценарист картины Коутс. - Я с нетерпением жду возможности внести существенный вклад в историю самого легендарного мифического героя Америки".



Коутс наиболее известен как автор бестселлеров, в том числе "Между миром и мной", "Прекрасная борьба" и "Мы были восемь лет у власти". Он также написал комикс "Черная пантера" для Marvel с художником Брайаном Стелфризом, выпуск которого завершился в апреле. Его также поблагодарили в титрах фильма Райана Куглера "Черная пантера" 2018 года.