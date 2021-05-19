Логическая задачка для тех, кто любит решать головоломки

1071
1
Всего придётся потратить несколько минут, чтобы решить эту простецкую задачку.
Сколько всего треугольников изображено на картинке?
Сколько треугольников насчитали вы?
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения
- Математическая задачка о мухе, которую предлагалось решить советским школьникам
- Упоротость зашкаливает: логика и рядом не лежала
- 20 обычных животных в необычном ракурсе: разрезы, скелеты, рентген
- Страсть к автомобилям на государственном уровне: гаражи трех вождей
27
Понравилось27
Новости партнёров