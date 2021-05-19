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Логическая задачка для тех, кто любит решать головоломки

Логическая задачка для тех, кто любит решать головоломки (1 фото + 1 перевертыш)

Автор:
19 мая 2021 10:22
Сообщество : Математические фишки
Метки: задача о треугольниках   интересное   логика   логические задачи   математика   треугольник   
1071
1

Всего придётся потратить несколько минут, чтобы решить эту простецкую задачку.

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Метки: задача о треугольниках   интересное   логика   логические задачи   математика   треугольник   
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Хреноффф Полчаса назад
Несколько секунд... И еще минута на поиски подвоха, но его не оказалось
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597
Alex-X 44 минуты назад
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Колька Валеркин сын 55 минут назад
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