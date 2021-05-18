Интернет всколыхнула загадочная смерть девушки из Саудовской Аравии. 19-летняя Хадиль Альхарити, как и многие ее ровесники во всем мире, завела аккаунт в "ТикТоке". Там симпатичная девушка публиковала абсолютно невинные с точки зрения нерелигиозного человека ролики - пританцовывала и подпевала знаменитым композициям.

Но Хадиль была из очень религиозной семьи, в которой накрашенное лицо и непокрытая голова считались страшным грехом и позором семьи. Настолько страшным, что за это можно и убить.

Типичный ролик Хадиль в TikTok: