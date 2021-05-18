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"Убийство чести" сошло с рук: в Саудовской Аравии брат зарезал сестру за ролики в TikTok

"Убийство чести" сошло с рук: в Саудовской Аравии брат зарезал сестру за ролики в TikTok (3 фото)

Автор:
18 мая 2021 15:52
Сообщество : Криминал
Метки: Саудовская Аравия   грех   мусульмане   резонанс   справедливость   тикток   убийство чести   
1777
3

Самое страшное в этой истории - это то, что родители поддержали сына и скрыли следы преступления.

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Метки: Саудовская Аравия   грех   мусульмане   резонанс   справедливость   тикток   убийство чести   
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26  комментариев
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9k
Kucher 3 часа назад
С Саудовской Аравией даже Самая Важная страна считается. Это ж вам не занюханного блогера в тюрьму в империи зла посадить. Не, не так, не в тюрьму, а в страшный концлагерь ГУЛАГа. А тут всего-то кто-то кого-то зарезал по религиозным мотивам. НО!!! В Саудовской Аравии. Там можно, там это вполне демократично.
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38k
Сергей 14 минут назад
Традиции предков надо соблюдать.
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−8
Мефистофель 19 минут назад
Сука! [мат]! что издеваетесь.?! " Оооочень страшное преступления.! " издевательство продолжаются над общественностью кто еще не утратил мозги и соображения....а у нас что..???? спрашиваю в Казани произошло что.? "не страшное.?!" и что в итоге.?! 19-ий убийца под домашним арестом на два месяца.!! и тишина...!!!

ответ никто не думает брать.! это называется бюрократы засевшие в госучреждения.! "скорее всего забыли уже об инциденте...!!" никто а перед ним сколько было аналогичных и других террактов убийц и маньяков.....
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4k
Борис 22 минуты назад
блин( как можно было убить такую красоту, брат шизойд конченый..
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3k
Мих Полчаса назад
Посмотрел видео. Убийцу надо оправдать.
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1k
Bogdan Krasota 37 минут назад
Красивая, жалко. Уроды.
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8k
Вася 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Вася 47 минут назад
тикток гавнище. брат с ножом тоже гавнище. доблоёпы религиозные
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862
Сергей 51 минуту назад
пример того, что надо уважать обычаи и традиции страны в которой живёшь
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32k
Alex Час назад
Это все, что нужно знать о тупых арабах, исламе и религии вообще. Больные на всю голову люди.
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154k
☭Cheкаво☭ Час назад
во! китайцы оружие придумали. по страшнее всякого ядерного, ТИКТОК этот делает из людей и молодежи зомбоков,...........а в самом Китае разрешен этот тикток хотя бы?
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58k
Опиум для народа Час назад
Симпатичная девка была. А религиозники- г"ндоны и мрази.
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20k
ПаганецЪ Час назад
А чего вы хотели? Там только недавно женщин приравняли в правах к животным. И вообще, чего докопались до самой мирной религии?
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16k
Robin Hood 2 часа назад
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41k
parallax 2 часа назад
Знал я одного мароканца из Германии. То тоже свою серстру "на привязи" днржал. Зато сам то ещё бабник и имеет внебрачную дочь.
Такая вот двойная арабская мораль.
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10k
Михалыч 2 часа назад
Нечего тут смотреть! Это лучшие друзья США! Рафики неуиновны! Все смотрите лучше, как в РФ геям плохо!
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Эта самая "мировая общественность" слегка пожурила саудитов за Хашогги . Сейчас, наверное, просто укоризненно покачает головой. И очень строго посмотрит в их сторону!
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762
Сергей 3 часа назад
Ну вы поняли...
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108
Елена Букреева 3 часа назад
Не люблю тик-ток и глупышек блогерш, но эту все равно жалко. Молоденькая такая и симпатичная.
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12k
Konstantin 3 часа назад
Ох уж эти гребаные фанатики. Хотя креатив вообще не очень, но девочка симпатичная, была.
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