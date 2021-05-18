Самое страшное в этой истории - это то, что родители поддержали сына и скрыли следы преступления.
Интернет всколыхнула загадочная смерть девушки из Саудовской Аравии. 19-летняя Хадиль Альхарити, как и многие ее ровесники во всем мире, завела аккаунт в "ТикТоке". Там симпатичная девушка публиковала абсолютно невинные с точки зрения нерелигиозного человека ролики - пританцовывала и подпевала знаменитым композициям.
Но Хадиль была из очень религиозной семьи, в которой накрашенное лицо и непокрытая голова считались страшным грехом и позором семьи. Настолько страшным, что за это можно и убить.
Типичный ролик Хадиль в TikTok:
This Saudi girl was killed by her brother for posting this video.. despite him being openly atheist.— Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) May 9, 2021
Even worse, he is not facing any charges.
We demand #justiceforhadil#حق_هديل_الحارثي pic.twitter.com/GVtHb9DCFz
В Саудовской Аравии нашлись анонимные свидетели, которые утверждают, родной брат Хадиль нанес ей шесть ножевых ранений, совершив тем самым так называемое "убийство чести". А родители не только не обвинили сына, но и пытаются скрыть все улики. К примеру, они удалили все ролики из ее тикток-аккаунта jezeel.56 и теперь публикуют там видео религиозного содержания.
Не совсем понятно, куда смотрит местная полиция, но пользователи TikTok и Reddit мириться с такой несправедливостью не намерены и хотят засадить убийцу в тюрьму. Сейчас в "ТикТоке" и "Twitter" набирает популярность хештег #justiceforhadil ("правосудие для Хадиль"). Как думаете, удастся ли сетевым правозащитникам добиться справедливости для "праведного" убийцы в такой специфической стране как Саудовская Аравия?
Источник:
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ответ никто не думает брать.! это называется бюрократы засевшие в госучреждения.! "скорее всего забыли уже об инциденте...!!" никто а перед ним сколько было аналогичных и других террактов убийц и маньяков.....
Такая вот двойная арабская мораль.