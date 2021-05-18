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Настоящие друзья: прогулка необычной компании по улице

Настоящие друзья: прогулка необычной компании по улице (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   кот   неожиданно   прикол   прогулка   птицы   
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Девушка запечатлела на улице весьма необычную компанию. По всей видимости, мужчина решил прогуляться по городу со своими питомцами.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   неожиданно   прикол   прогулка   птицы   
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иванов дмитрий Час назад
Воланд - наши дни.
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32k
Alex 2 минуты назад
Друганы )
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Mr.Adamson

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