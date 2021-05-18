Настоящие друзья: прогулка необычной компании по улице

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Девушка запечатлела на улице весьма необычную компанию. По всей видимости, мужчина решил прогуляться по городу со своими питомцами.
Похоже, что владелец животных даже не осознавал, насколько потешно их компания выглядит со стороны.
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