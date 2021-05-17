В первые дни после переезда из Перми в Москву, Георгий Бурков встретился со своей будущей единственной женой – актрисой Татьяной Ухаровой, которая была почти на четырнадцать лет его младше. Они часто играли в дуэте, проводили друг с другом много времени вне театра, и вскоре у них начался тайный роман. Тайным он был только из-за страха того, что родители девушки узнают о большой разнице в возрасте с её возлюбленным и устроят дома скандал, но вскоре Георгий Бурков устал от тайных встреч и предложил Татьяне сыграть свадьбу.

В итоге случилось то, чего они и боялись. Родители невесты считали, что актёру, приехавшему из провинции, нужна лишь прописка в московской квартире, да и к тому же он тогда зарабатывал несчастные два рубля за спектакль – обеспечивать семью он с такими гонорарами бы не смог. Татьяна Ухарова даже не стала выслушивать этот бред, просто собрала вещи и ушла к любимому, а когда вышла за дверь, услышала от отца: “Можешь не возвращаться. Родителей у тебя больше нет”. Стоит сказать, что мама Георгия Буркова тоже негативно отреагировала на невестку. На свадьбу супругов родители не пришли – ни с той, ни с другой стороны. Так или иначе, Георгий Бурков построил идеальную семью. Единственное от чего супруги страдали – это от недостатка денег, но они справлялись и без них, главное, что они любили друг друга и проходили через все тяжелые испытания вместе, крепко держась за руки.

В их семье родилась прекрасная дочка Маша, которая тоже стала актрисой. Ради неё Георгий Бурков бесплатно озвучивал мультфильмы: “Мне не нужен гонорар, я для дочери стараюсь” – сказал актёр руководству студии “Союзмультфильм”. Мало кто знает, что Бурковы ждали рождения сына, но, увы, мальчика не стало из-за тяжелых родов.