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Как жил запоминающийся актёр Георгий Бурков. Как выглядела его единственная жена, и почему её родители были против свадьбы

Как жил запоминающийся актёр Георгий Бурков. Как выглядела его единственная жена, и почему её родители были против свадьбы (6 фото)

Автор:
17 мая 2021 21:00
Метки: актер   биография   кино   роли   творчество   
842
6

Георгий Бурков был одним из самых запоминающихся и обаятельных советских актёров, несмотря на то, что в основном ему доставались второстепенные персонажи. Он играл пьяниц, хулиганов, неудачных романтиков, и именно таким его представляли зрители. Но на самом деле, Бурков – полная противоположность своих ролей. За кадром он был верным супругом, замечательным отцом, хорошим другом и интеллигентным, невероятно добрым и умным человеком.

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Метки: актер   биография   кино   роли   творчество   
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4  комментария
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44k
zloykoyot 2 часа назад
Хороший актёр был, как и многие другие были. Теперь таких практически нет и вряд ли будут.
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392
Влад Полчаса назад
Хороший актер. Земля ему пухом...
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32k
Alex Час назад
Отличный был актер.
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8k
portmen77 2 часа назад
Что тут сказать... Великолепный актёр. Мне он больше запомнился в фильме Гараж.
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