Георгий Бурков был одним из самых запоминающихся и обаятельных советских актёров, несмотря на то, что в основном ему доставались второстепенные персонажи. Он играл пьяниц, хулиганов, неудачных романтиков, и именно таким его представляли зрители. Но на самом деле, Бурков – полная противоположность своих ролей. За кадром он был верным супругом, замечательным отцом, хорошим другом и интеллигентным, невероятно добрым и умным человеком.
Георгий Бурков появился на свет и начал свою актёрскую карьеру в Перми. Никто из его родителей не был связан с миром творчества – отец работал разнорабочим на стройках, а мама заботилась о доме и изредка занималась продажей цветов, которые сама же и выращивала.
До шести лет Жора жил обычной мальчишеской жизнью, а потом он заболел брюшным тифом и на несколько лет оказался прикованным к больничной койке. С каждым днём его здоровье ухудшалось, а врачи с этим не могли ничего поделать. Однажды они напрямую заявили его маме: “Готовьтесь к худшему. Скорее всего, ваш сын не выживет”. И уже на следующий день мама забрала Георгия из больницы и отправилась вместе с ним к местной знахарке, которая посоветовала лечить мальчишку болотными травами. К счастью, это действительно помогло – Жора пошёл на поправку.
Помимо брюшного тифа, Георгий Бурков всю жизнь страдал от дефекта речи. Он настолько непонятно разговаривал, что собеседники по три-четыре раза просили его повторить фразу. И именно по этой причине Георгий решил пойти по актёрскому пути, думал, что работа на сцене поможет избавиться от дефекта. Правда, сначала юноше пришлось выступать не на сцене театра, а перед пострадавшими в военные годы солдатами, которые лечились в госпитале.
А когда он окончил школу и собрался ехать в Москву для поступления в театральный вуз, его остановила мама со словами: “Неужто ты бросишь нас с папой? В Перми вузов предостаточно, вот и найди что-то для себя, чтобы мы не переживали”. Пойдя у неё на поводу, Георгий Бурков стал студентом юрфака, а в свободное время посещал театральную студию, где набирался актёрского опыта.
Георгий Бурков вступил в труппу Пермского театра и выступал там до тех пор, пока его не пригласили в столичный театр им. Станиславского. Он не мог отказаться от такого хорошего предложения, и напрочь поссорившись с мамой, всё-таки уехал из родного города.
Многие коллеги относились к нему негативно, в основном из-за того, что он попал в театр даже без актёрского образования, все ошибочно считали, что его взяли по блату. Георгий Бурков, глядя на озлобленные взгляды, попробовал поступить в театральный вуз, но ему везде отказали из-за заметного дефекта речи. Так или иначе, со временем он смог доказать своим талантом, что достоин находиться в труппе.
В мир кино его привела крепкая дружба со знаменитым актёром, кинорежиссёром и писателем Василием Шукшиным, который разглядел в нашем герое какое-то необычное, уникальное качество, и предлагал своим друзьям-режиссёрам дать Буркову хотя бы маленькую роль, чтобы он раскрыл свой талант до конца. Так актёр попал, например в фильм “Освобождение”, где сыграл еле заметный образ сержанта, или в картину “Наши знакомые”, где перевоплотился в контрабандиста.
Также с получением признания и зрительской любви Георгию Буркову помог легендарный Эльдар Рязанов, который взял актёра в свои картины: “Ирония судьбы, или с лёгким паром”, “Зося” и “Служебный роман”. Бурков сыграл более восьмидесяти ярких и запоминающихся ролей, а больше всего зрителям запомнилось его участие в кинокартине “Они сражали за Родину”.
В первые дни после переезда из Перми в Москву, Георгий Бурков встретился со своей будущей единственной женой – актрисой Татьяной Ухаровой, которая была почти на четырнадцать лет его младше. Они часто играли в дуэте, проводили друг с другом много времени вне театра, и вскоре у них начался тайный роман. Тайным он был только из-за страха того, что родители девушки узнают о большой разнице в возрасте с её возлюбленным и устроят дома скандал, но вскоре Георгий Бурков устал от тайных встреч и предложил Татьяне сыграть свадьбу.
В итоге случилось то, чего они и боялись. Родители невесты считали, что актёру, приехавшему из провинции, нужна лишь прописка в московской квартире, да и к тому же он тогда зарабатывал несчастные два рубля за спектакль – обеспечивать семью он с такими гонорарами бы не смог. Татьяна Ухарова даже не стала выслушивать этот бред, просто собрала вещи и ушла к любимому, а когда вышла за дверь, услышала от отца: “Можешь не возвращаться. Родителей у тебя больше нет”. Стоит сказать, что мама Георгия Буркова тоже негативно отреагировала на невестку. На свадьбу супругов родители не пришли – ни с той, ни с другой стороны. Так или иначе, Георгий Бурков построил идеальную семью. Единственное от чего супруги страдали – это от недостатка денег, но они справлялись и без них, главное, что они любили друг друга и проходили через все тяжелые испытания вместе, крепко держась за руки.
В их семье родилась прекрасная дочка Маша, которая тоже стала актрисой. Ради неё Георгий Бурков бесплатно озвучивал мультфильмы: “Мне не нужен гонорар, я для дочери стараюсь” – сказал актёр руководству студии “Союзмультфильм”. Мало кто знает, что Бурковы ждали рождения сына, но, увы, мальчика не стало из-за тяжелых родов.
В последние годы Георгий Бурков всё также активно снимался в кинокартинах и играл в спектаклях.
Нередко он с семьей уезжал на дачу, где писал собственные книги и готовился к предстоящим выступлениям. Там не было раздражающих звуков машин и разговоров прохожих, чистый воздух и тихая атмосфера давали возможность не отвлекаться от своих важных дел. В начале 90-ых годов, Георгий Бурков отправился на дачу, чтобы подготовиться к съёмкам фильма “Небеса обетованные”.
Вечером он полез на стремянку, чтобы достать с полки книгу и упал. Когда жена подбежала к нему и начала спрашивать как он себя чувствует, актёр начал отшучиваться и очень быстро разговаривать – он всегда себя так вёл, если происходило что-то плохое. Татьяна Ухарова об этом знала, поэтому сразу же вызвала скорую, но врачи не успели довезти Георгия Буркова до больницы – он ушёл из жизни из-за тромбоэмболии.
Безусловно, зрители всегда будут помнить его превосходные роли. Георгий Иванович был не только значимым для нашей культуры актёром, но и прекрасным человеком, и таких, увы, становится всё меньше и меньше.
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