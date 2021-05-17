В Казани из-за столкновения двух трамваем пострадали несколько человек

201
1
1
В Казани возле одного из торговых центров столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали четыре человека: водители и кондукторы. Водитель одного из трамваев в тяжелом состоянии в больнице.
ДТП произошло утром на Сибирском тракте. По версии ГИБДД, водитель одного из трамваев не соблюдал безопасную дистанцию. На полном ходу на повороте он врезался в следовавший в том же направлении трамвай.
Источник:
Ссылки по теме:
- Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike
- «Во мне начал пробуждаться монстр»: появилось видео допроса стрелка из Казани
- В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
- СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка
- После трагедии в Казани МВД удалило хвалебный ролик ко дню рождения Колокольцева
11
Понравилось11
Новости партнёров