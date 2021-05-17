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В Казани из-за столкновения двух трамваем пострадали несколько человек

В Казани из-за столкновения двух трамваем пострадали несколько человек (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   авария   видео   дтп   казань   травмай   
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В Казани возле одного из торговых центров столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали четыре человека: водители и кондукторы. Водитель одного из трамваев в тяжелом состоянии в больнице.

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Метки: 360подмосковье   авария   видео   дтп   казань   травмай   
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4  комментария
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2k
ддт 2 часа назад
Что то на Казань напасть напала. Может им всем в церкву сходить, как говориться?
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10k
Джон Уик Полчаса назад
Что то с Казанью не так. Проклятие какое-то.
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