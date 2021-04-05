Идеальные фотографии, от которых перфекционист придет в восторг

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Эти фотографии настолько прекрасны, что их можно даже возненавидеть за их совершенство!
Иногда для того, чтобы поднять себе настроение, не нужно делать нечто эдакое. Бывает, что нам достаточно просто посмотреть на идеальные фотографии, и мир тут же становится чуточку приятнее и радостнее. Неожиданные совпадения, рассортированные по цветам вещи или просто красивое авокадо — всё это может доставить удовольствие от одного только взгляда на такие снимки. Так что приготовьтесь — сейчас будет приятно!
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14. Похожи как две капли воды
Собака, с которой меня попросили посидеть, выглядит прямо как собака на пачке её корма.
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