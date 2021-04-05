Идеальные фотографии, от которых перфекционист придет в восторг

Иногда для того, чтобы поднять себе настроение, не нужно делать нечто эдакое. Бывает, что нам достаточно просто посмотреть на идеальные фотографии, и мир тут же становится чуточку приятнее и радостнее. Неожиданные совпадения, рассортированные по цветам вещи или просто красивое авокадо — всё это может доставить удовольствие от одного только взгляда на такие снимки. Так что приготовьтесь — сейчас будет приятно!