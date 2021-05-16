Почему Константинополь не смогли взять до середины 15-го века?

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Во-первых, владевшая им держава могла контролировать Босфорский пролив, через который проходили основные пути морской торговли между странами Запада и Востока. Во-вторых, Константинополь имел большое военное значение. Он выступал форпостом, позволявшим сдерживать натиск западных стран, стремящихся завоевать Ближний Восток, либо напротив, плацдармом, с которого удобно развивать наступление в любом направлении: хоть восточном, хоть западном.Кроме того, Константинополь был ещё и важнейшим христианским городом-символом, сравнимым по значению с Иерусалимом и Римом. В нём жил Вселенский патриарх, то есть глава Православной церкви. Поэтому его стремились завоевать многие страны. Римляне, которые в 324 г. н.э. завладели греческой колонией Византий и выстроили на её месте огромный город, названный в честь императора Константина I, с большим трудом удерживали в руках свою новую столицу.С VII по X века город регулярно осаждали арабы, болгары и русы. Сохранилась легенда о князе Олеге, который прибил к воротам Царьграда, как русские называли Константинополь, свой щит в знак победы над византийцами. Но захватить сам город удалось лишь один раз — в 1204 году это сделали рыцари Четвёртого крестового похода. На некоторое время Константинополь стал столицей Латинской империи крестоносцев, но затем византийцы снова вернули его себе.Город пытались завоевать и сербы, но в 1389 г. потерпели поражение от турецкой армии в битве на Косовом поле и их имперские амбиции не получили развития. Возникшая в 1299 году держава турок-осман также предпринимала попытки завладеть Константинополем в 1393, 1402, 1411, 1422 годах. Но взять город штурмом османы смогли только 29 мая 1453 года, когда по свидетельству византийского сановника Франца в городе осталось всего 4 973 защитника. На приступ городских стен шли 80 тыс. турецких воинов, даже при таком соотношении сил осада продлилась почти два месяца.Причины падения Константинополя очевидны: после множества эпидемий и войн, включая гражданские (только с 1071 по 1081 годы в Византии произошло 8 восстаний), население Восточной Римской империи сильно сократилось, а её граждане устали от многовековой резни и хаоса, желая обрести стабильность пусть даже и под властью осман. Именно поэтому у города, население которого в XV веке всё ещё достигало сотни тысяч человек, было так мало защитников. Но каким образом Константинополь удавалось удерживать прежде?Одна из главных причин — мощнейшая система городских укреплений. Константинополь опоясывали стены, возведённые императором Феодосием II в 413 г. н.э. Их общая протяжённость достигала 5 630 метров, они были укреплены 96 башнями, а перед стеной был вырыт широкий ров. Высота внутренней стены достигала двенадцати метров, а толщина — пяти. Перед ней располагалась более низкая внешняя, пространство перед стенами простреливалось из бойниц.Кроме того, город прикрывал залив Золотой Рог. Мощный византийский флот, имевший на вооружении «греческий огонь», был готов уничтожить любого врага, который попытался бы напасть на Константинополь. Османы смогли преодолеть это препятствие лишь когда сами построили флот из 126 кораблей, которым оставшиеся к тому времени 26 византийских судов уже не могли противостоять.Свою роль сыграли и союзники, а также наёмники из Генуи, Венеции, Родоса, Крита и т.д. Невольным защитником византийцев в 1396 г. н.э. стал великий завоеватель Тамерлан, нанёсший туркам удар в спину и тем самым вынудивший султана Баязида снять осаду Константинополя. После нашествия крестоносцев в городе поселилось множество генуэзских и прочих купцов из западных стран, готовых оплачивать услуги наёмной армии, защищавшей стены города.Какое-то время Константинополю помогали держаться неурядицы внутри османского государства. В 1432 году султан Мурад II собирал армию против византийцев, но его планы нарушило восстание в Сёгюте. Правители Византии веками проводили политику стравливания самых опасных врагов между собой. К примеру, кипучую энергию болгар и сербов удавалось направлять на борьбу с турками, пока вся Болгария не была завоёвана последними. Сербы также были вынуждены вступить в союз с османами и даже прислали отряд из 1 500 всадников, участвовавших в последнем штурме Константинополя.Напоследок надо упомянуть о таком важном факторе, как артиллерия. К XV веку турки научились отливать огромные пушки, такие как «Базилика», с длиной ствола более 8 метров. Она стреляла каменными ядрами весом 270 кг. Византийский историк Михаил Критовул писал, что «эта пушка решила всё». Всего у турок было несколько десятков (некоторые историки считают, что до 200) орудий, чьи ядра методично ломали старинные стены Константинополя. Только после этого турецким воинам удалось проникнуть в город и захватить его.