FISHKINET
Так я выгляжу, когда иду из магазина Так я выгляжу, когда иду из магазина Находки, сделанные при помощи металлоискателя Находки, сделанные при помощи металлоискателя 22 заброшки, от которых захватывает дух 22 заброшки, от которых захватывает дух Японка стала миллионером благодаря советской книге Японка стала миллионером благодаря советской книге В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Сломанная карьера и 23 года скитаний по Советскому Союзу. За что сидел в тюрьме Шеф из комедии “Бриллиантовая рука” Сломанная карьера и 23 года скитаний по Советскому Союзу. За что... Лучше одного кота могут быть только два Лучше одного кота могут быть только два Ностальгия Ностальгия Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей 15 снимков, которые иллюстрируют настоящих гениев 15 снимков, которые иллюстрируют настоящих гениев BLM-версия Золушки BLM-версия Золушки Безгильзовый автомат Безгильзовый автомат В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту Повороты судьбы Елены Кореневой: на пике карьеры ушла в официантки Повороты судьбы Елены Кореневой: на пике карьеры ушла в официантки Повседневная жизнь обыкновенного детского сада в 1936 году Повседневная жизнь обыкновенного детского сада в 1936 году В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого
Почему Константинополь не смогли взять до середины 15-го века?

Почему Константинополь не смогли взять до середины 15-го века? (1 фото)

Автор:
16 мая 2021 13:05
Метки: Константинополь   история   османская империя   
1065
1
Константинополь, столица сперва Восточной Римской, а затем Османской империи, был очень важен.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Константинополь   история   османская империя   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
satra 6 часов назад
Впихнуть 1000 летнюю историю в пару абзацев невозможно.
Статья типа "сначала были динозавры, потом упал метеорит и СССР победил фашистов".
Если коротко, то есть подкаст на 2,5 часа у Бушвакера
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6
_________ 16 минут назад
всему когда то приходит конец....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
doker 57 минут назад
Просто турки до 15 века не задумывались о развитии турбизнеса.
Да и помидоры из Америки ещё не завезли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121k
Игорь 5 часов назад
Константинополь пал в 1204 года. Всё что было позднее это была агония.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Лучший Друг Игорь 5 часов назад
Слишком были жадные и хитрые. Заплатили бы крестоносцам и дали бы флот для похода в святую землю, но пожадничали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Еркен 6 часов назад
Константинополь частично и есть древний Йорос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) Последние дни Османской империи: удивительные цветные фотографии Константинополя конца 19 века Последние дни Османской империи: удивительные цветные фотографии Константинополя конца 19 века 10 удивительных автомобилей, о которых мы забыли 10 удивительных автомобилей, о которых мы забыли Фабрика кисейных барышень: чему обучали в Смольном институте благородных девиц Фабрика кисейных барышень: чему обучали в Смольном институте благородных девиц Первая русская женщина-пилот Первая русская женщина-пилот В память принца Филиппа выпустили почтовые марки В память принца Филиппа выпустили почтовые марки
Настя Кузнецова

https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
14531



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
У ведущей в прямом эфире заглючил экран
6
47
У ведущей в прямом эфире заглючил экран
"Мне нужно пощупать"... упоротые шутки о людях с плохим зрением
4
114
"Мне нужно пощупать"... упоротые шутки о людях с плохим зрением
﻿
Набирающие популярность
Утро на борту круизного теплохода
1
2
Утро на борту круизного теплохода
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#люди#Россия#прикольные#еда#оружие#спорт
#интересно#животные#картинки#фотографии#забавно#страна#китай#позитив#интересное
#Юмор#СССР#кино#подборка#сша#дети#неожиданно#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться