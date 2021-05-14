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10 удивительных автомобилей, о которых мы забыли

10 удивительных автомобилей, о которых мы забыли (12 фото)

Автор:
14 мая 2021 16:49
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   автомобили   история   редкие автомобили   
558
12

В книге «Потерянные красотки: 50 машин, о которых забыло время» представлены потрясающие фотографии и истории о любопытных автомобилях прошлого. Среди них «электрическое яйцо» 1942 года, роскошный Lamborghini Raptor Zagato, Bugatti 1925 года, который провел 75 лет на дне озера, и многое другое.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автомир   автомобили   история   редкие автомобили   
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1  комментарий
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petia Полчаса назад
А ху-еть француз в 42 году машинки запиливал когда мы в 42 кровью свою землю заливали миллионами своих жизней.
А эти пи-ры машинки придумывали.
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