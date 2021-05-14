10 удивительных автомобилей, о которых мы забыли

В книге «Потерянные красотки: 50 машин, о которых забыло время» представлены потрясающие фотографии и истории о любопытных автомобилях прошлого. Среди них «электрическое яйцо» 1942 года, роскошный Lamborghini Raptor Zagato, Bugatti 1925 года, который провел 75 лет на дне озера, и многое другое.
Автомобиль 1942 года L’OEuf Electrique («электрическое яйцо») — изобретение французского художника, инженера и дизайнера Поля Арзанса. Автомобиль, которого хватало на 96 километров, развивал скорость до 70 км/ч и был «вполне способен не отставать от поствоенного дорожного движения в городе». Автор книги Аксель Э. Каттон пишет, что Арзанс построил машину из алюминия, чтобы «обойти ограничение на использование стали, установленное в связи с войной».
Grade-Wagen 1922 года, разработанный немецким пионером авиации Гансом Граде. В книге объясняется, что после окончания Первой мировой войны ему запретили и дальше строить самолеты, поэтому Граде занялся автомобилями и основал «Grade Automobilwerke AG» недалеко от Бранденбурга в 1921 году. Все автомобили Grade-Wagen имели электрические фары и электростартер. Максимальная скорость? Целых 75 километров в час! Автомобильный бизнес Граде закрылся в 1928 году, и до наших дней сохранилось лишь несколько его творений.
В книге говорится, что столь милое название бренда «является аббревиатурой, обозначающей одну из самых эксклюзивных вещей в автомобильном мире — швейцарского производителя». Автомобиль изготовила компания Piccard-Pictet, от чего и произошло название Pic-Pic. Книга показывает, что автомобили Pic-Pic считались надежными и часто использовались в хилклаймбинге (горные гонки). Производство прекратили в 1924 году после выпуска 2000 автомобилей.
Встречайте Lamborghini Raptor Zagato 1996 года выпуска, который заказал бывший генеральный директор Lamborghini Майк Кимберли. «Raptor был основан на полноприводном Lamborghini Diablo VT и должен был дополнить Canto, потенциального преемника Diablo, также разработанного компанией Zagato, — раскрывается в книге. — Хотя он сохранил 5,7-литровый 4-клапанный двигатель V12 мощностью 492 л.с., его корпус с характерной двойной крышей Zagato был полностью сделан из углеродного волокна». Однако производство автомобиля было прекращено после того, как в 1998 году Audi приобрела Lamborghini.
Единственный в своем роде Meteor Stromlinie 1952 года от немецкого производителя Veritas. В 1953 году, спустя год после закрытия Veritas, автомобиль прокатился на гоночном треке AVUS под Берлином со скоростью 193 километра в час.
«Итальянский дизайн, американские технологии, немецкое машиностроение — Bitter CD был воплощением 1970-х: все средства хороши», — пишет Кэттон. Bitter основал бывший немецкий автогонщик Эрих Биттер, который обратился к итальянскому дизайнерскому дому Frua за дизайном своего автомобиля, к Chevy за двигателем V8 и к Baur в Штутгарте за кузовом. Bitter CD развивал максимальную скорость 230 километров в час, всего с 1973 по 1979 год изготовили 395 экземпляров.
Микрокар Spatz 1956 года выпуска, «якобы достаточно вместительный для трех тощих людей», от немецкого производителя Bag (Bayerische Autowerke GmbH). Он был оснащен одноцилиндровым двигателем мощностью 9,5 л.с. с объемом 200 см3, который мог разогнать автомобиль до «убийственной скорости в 80 км/ч».
Bugatti T22 Brescia 1925 года выпуска, также известный как «Озёрный Бугатти». В книге Каттон рассказывает увлекательную историю о том, как в 1934 году автомобиль оказался на дне озера Маджоре в Италии. Гонщик Гран-при Франции Рене Дрейфус проиграл его в игре в покер в Париже швейцарскому плейбою Адальберту Боде, у которого не было необходимых документов, чтобы перевезти автомобиль через швейцарскую границу. Поэтому он просто бросил его. Не понимая, что с ним делать, швейцарские власти просто выбросили автомобиль на итальянской стороне озера Маджоре. Он пролежал на глубине 53 метров до 2009 года, пока его не обнаружил местный дайвинг-клуб. В следующем году автомобиль продали на парижском аукционе Автомобильному музею Муллина за 260 000 евро. Согласно книге, владелец музея Питер Муллин поклялся никогда не восстанавливать его.
По словам Кэттона, автомобиль SS1, способный развивать скорость до 120 километров в час, является «одним из самых важных в истории британского автомобилестроения». Он объясняет: «Корнями он уходит в компанию Swallow Sidecar Company, основанную Уильямом Лайонсом, который стал первым боссом Jaguar. К 1927 году Swallow Sidecar превратилась в Swallow Coach-Building Company, а затем в SS Cars Ltd. После войны SS Cars Ltd переименовали в Jaguar. В период с 1931 по 1936 год было выпущено 500 элегантных моделей SS1 Coupe, причем образец 1935 года, показанный здесь, вероятно, входит в число лучших в мире».
В случае Chrysler Airflow 1934 года, цитируя Кэттона, «название говорит само за себя». «В 1934 году обтекаемый кузов Chrysler опередил свое время. Революционный стиль заключался в радиаторной решетке типа «водопад», частично интегрированных фарах, V-образном лобовом стекле и крытых арках задних колес».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А эти пи-ры машинки придумывали.