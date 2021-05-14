10 удивительных автомобилей, о которых мы забыли

Bugatti T22 Brescia 1925 года выпуска, также известный как «Озёрный Бугатти». В книге Каттон рассказывает увлекательную историю о том, как в 1934 году автомобиль оказался на дне озера Маджоре в Италии. Гонщик Гран-при Франции Рене Дрейфус проиграл его в игре в покер в Париже швейцарскому плейбою Адальберту Боде, у которого не было необходимых документов, чтобы перевезти автомобиль через швейцарскую границу. Поэтому он просто бросил его. Не понимая, что с ним делать, швейцарские власти просто выбросили автомобиль на итальянской стороне озера Маджоре. Он пролежал на глубине 53 метров до 2009 года, пока его не обнаружил местный дайвинг-клуб. В следующем году автомобиль продали на парижском аукционе Автомобильному музею Муллина за 260 000 евро. Согласно книге, владелец музея Питер Муллин поклялся никогда не восстанавливать его.