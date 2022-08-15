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Заброшенный мир: 30 зловещих фото старых и забытых мест

Заброшенный мир: 30 зловещих фото старых и забытых мест

Автор:
15 августа 2022 23:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   заброшенные места   заброшки   замки   интересно   старинные здания   
5740
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Туманные холмы, одинокие лесные дороги, заросшие мхом старые заброшенные здания — все эти виды окружает атмосфера мистики и величия. Онлайн-сообщество «Заброшенный мир» идеально передает это настроение, публикуя жутковатые снимки загадочных заброшенных или просто старинных зданий и прочих мест во всей их ветхой красе.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   заброшенные места   заброшки   замки   интересно   старинные здания   
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26  комментариев
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7k
Артём 9 часов назад
Какой бред. На половине фоток объекты вовсе не заброшенные, а просто одинокие. И даже сраный фотошоп в виде застрявшего на скале корабля притащили!
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4k
Copycat 2 часа назад
Я заинтерисовался этим фото и полез гуглить, увы в сети говорят что это фотошоп, по тому что есть места где есть свет там где он быть не должен и типа деревья на острове не маленькие и в соотношении с их размера с кораблем корабль получается гигантский
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3k
Алексей 2 часа назад
замо Оболенских, Владимирская область
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3k
Алексей 3 часа назад
Храповицкий замок Владимирская область
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7k
Elena Ki 3 часа назад
Эта ваша Сумела - такая уродина. Понимаю, что древняя, что тогда другие стандарты были. Но ведь есть же лики, на которые смотреть приятно. А эта - выглядит как издевательство или как реставрация джамшутами.
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10k
a_komolow 4 часа назад
Опять ТС всякой херни налепил!
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13k
MrForstd 4 часа назад
Половина фейков
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28
Ирина 6 часов назад
Кто хочет посмотреть реальные заброшенные особняки и замки со всем оставленным содержимым крайне советую найти канал "Bros Of Decay" на YT. Парень объездил половину Европы, США и Канаду. Его главный принцип - снимать и фиксировать на камеру "временные капсулы", но ничего не изменять и не забирать ни одной вещи с места съемок. Там такой антиквариат, что озолотиться можно. Но он только снимает и рассказывает истории владельцев дома, если ему удалось узнать прошлое последних обитателей. Ролики по 30-40 минут. Это лучшая расслабуха для успокоения.. очень интересно. И главное, никакого фотошопа и брехни!
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28
Ирина 6 часов назад
Парусник - фэйк. Вы же понимаете, что даже если бы корпус корабля на скале мог как-то остаться... не целиком, но в виде пары досок... то мачты тупо сгнили бы просто через 10 лет наглухо?
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14k
ss 8 часов назад
Какая там заброшенка?! Автор, окстись! Это замок на острове Лорето. Находится в частных владениях!

Castello dell'Isola di Loreto
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194
Максим Макашев 10 часов назад
- Маша! Глянь там - кого черти принесли?
- Миша! Это новая партия зимовщиков. Вот незадача то: у нас ещё прошлая партия не вся съедена
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15k
Колька Валеркин сын 10 часов назад
6 12 21 23 и 30 никакого отношения к замкам не имеют разве, что косвенно напоминают их - это особняки все.
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3k
Едондер пуп 10 часов назад
Комментарий к фото
Ага, и за 200 с лишним лет такелаж как новенький.
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18k
Corvus Corax 10 часов назад
Обожаю такие заголовки.. "Зловещие..", "Пугающие...", "Ужасающие...", а фото обычные... то ли аффтары такие ссыкливые, то ли идиоты...
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18k
Corvus Corax 10 часов назад
Комментарий к фото
Аффтар дебил. Это не Ту-104 (пассажирский лайнер). Это Ту-16, дальний бомбардировщик.
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