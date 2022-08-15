Заброшенный мир: 30 зловещих фото старых и забытых мест

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Туманные холмы, одинокие лесные дороги, заросшие мхом старые заброшенные здания — все эти виды окружает атмосфера мистики и величия. Онлайн-сообщество «Заброшенный мир» идеально передает это настроение, публикуя жутковатые снимки загадочных заброшенных или просто старинных зданий и прочих мест во всей их ветхой красе.
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3. Белые медведи на заброшенной советской метеостанции на острове Колючин, фотограФ Дмитрий Кох
5. Обломки десяти парусов. Крушение, которое произошло на вотстоке Большого Каймана 8 февраля 1794 года
7. Обрамленная деревьями дверь этого средневекового святилища выглядит как портал в волшебное царство. Церковь Святого Эдуарда, Стоу-он-Уолд, Англия
11. 800-летняя церковь в Боргунде, Норвегия, построена полностью из дерева без единого гвоздя
17. Самый изолированный маяк в мире, маяк Тридрангавити, расположенный на вершине скалы на островах Вестманнаэйяр, у побережья Исландии
20. Пальменти Пьетрагаллы, небольшие пещеры в Италии, которые использовались для обработки и ферментации винограда
Источник: — переведено специально для fishki.net
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