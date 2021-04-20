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Всеобщие заблуждения о странах мира

Всеобщие заблуждения о странах мира (10 фото)

Автор:
20 апреля 2021 15:36
Метки: Австралия   мир   стереотипы   страны   факты   шотландия   
1981
10

Пользователи Reddit развенчивают мифы и стереотипы об Австралии, Ирландии, Шотландии, Румынии и некоторых других странах.

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Метки: Австралия   мир   стереотипы   страны   факты   шотландия   
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21k
SerGProS Час назад
Светить гениталиями в окно?Хм..
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Федор Медведев 2 часа назад
Это не всеобщие заблуждения, а заблуждения идиотов из США.
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201k
Барон Мюнхгаузен Федор Медведев Полчаса назад
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