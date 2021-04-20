Всеобщие заблуждения о странах мира

- Все думают, что Дракула жил в Трансильвании, в то время как он лишь был заточен здесь в темнице на некоторое время. А так он правил Валахией, исторической областью в Румынии, находящейся южнее Трансильвании. Что касается слухов о том, что у нас тут все вампиры, то я не могу ни подтвердить их, ни опровергнуть.

- Фанатов Catlevania не проведёшь, мы знаем, что у Дракулы был телепортирующийся замок.

- Я из Румынии. Все говорят, что у нас живут вампиры. За свои 700 лет я не видел ни одного вампира. Спрашивал у своих друзей в замке, так они тоже не видели, хотя живут ещё дольше меня.