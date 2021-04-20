Всеобщие заблуждения о странах мира

Пользователи Reddit развенчивают мифы и стереотипы об Австралии, Ирландии, Шотландии, Румынии и некоторых других странах.
- Все думают, что Дракула жил в Трансильвании, в то время как он лишь был заточен здесь в темнице на некоторое время. А так он правил Валахией, исторической областью в Румынии, находящейся южнее Трансильвании. Что касается слухов о том, что у нас тут все вампиры, то я не могу ни подтвердить их, ни опровергнуть.
- Фанатов Catlevania не проведёшь, мы знаем, что у Дракулы был телепортирующийся замок.
- Я из Румынии. Все говорят, что у нас живут вампиры. За свои 700 лет я не видел ни одного вампира. Спрашивал у своих друзей в замке, так они тоже не видели, хотя живут ещё дольше меня.
- Самое распространённое заблуждение об ирландцах - мы на первом месте в мире по потреблению алкоголя на душу населения. На самом деле мы на втором месте в списке мировых пьяниц, но очень надеемся возглавить список в следующем году.
- По потреблению алкоголя на душу населения на первом месте Южная Корея. В среднем на одного корейца в неделю приходится 11,2 рюмки крепкого алкоголя. Например, в России на душу населения приходится всего 5 рюмок.
- У Ирландии и Южной Кореи вообще много общего:
1) богатая культура и фольклор;
2) любовь к алкоголю;
3) оккупация соседней могущественной империей, отрицающей совершённые ей преступления;
4) много блюд с капустой.
- Мой друг наполовину ирландец, наполовину кореец. Он самый настоящий король вечеринок. Он знает всё об алкоголе, знает все лучшие бары, с ним очень весело бухать.
- Мой муж из Ирландии. Однажды мы приехали к нему на родину с маленькими детьми. Так получилось, что его маленький племянник был в зелёной кофточке. Мой 5-летний сын подбежал к нему и стал трясти со всей силы. Оказалось, что его нянечка рассказала ему, что в Ирландии живут лепреконы, они одеты во всё зелёное, и если встретится один из них, его надо обязательно потрясти, чтобы из него посыпались золотые монетки.
- Все думают, что в Австралии очень опасно, что пауки, падающие медведи (прим.: вымышленные кровожадные панды), змеи, дикие кошки вырвут ваше сердце, стоит вам выйти за порог. На самом деле, если не быть идиотом и не тыкать пальцем в змей и пауков, то всё будет хорошо. Боевые ехидны и падающие медведи не живут в городах. Даже чтобы ящерку увидеть, надо ехать в буш.
- Иногда встречаю посты в интернете про то, как громадные пауки-охотники пролезают в дома австралийцев.
- Это очень робкие пауки. Пожалуй, самое в них опасное - это их какашки (они оставляют такие чёрные вонючие точки). Однажды я чистил веранду и увидел паука-охотника. Он всё время убегал от меня, мне даже неловко стало, что я его потревожил.
- Стоит сказать, что кенгуру довольно часто попадаются людям, особенно на трассах. Однажды я был в Австралии в гостях у друга. Он вёз меня на машине к Олбери, и я сказал, что хочу посмотреть на кенгуру. Он стал оглядываться по сторонам, потом остановился, вышел из машины, я за ним. У дороги валялся мёртвый кенгуру. Он показал на него пальцем и сказал: "Вот он, теперь поехали в бар".
- В Австралии даже есть такая шутка:
Что говорить корова? - Мууу!
Что говорит собака? - Гав!
Что говорит кенгуру? - Бум!
- А ещё есть стереотип о том, что мы проиграли войну с эму. Мы не просто проиграли, они нас уничтожили подчистую.
- У меня есть маленький двоюродный брат в Англии, который однажды спросил у меня, правда ли, что мы ездим на кенгуру в школу и на работу каждый день.
- Бред, всем же известно, что австралийцы так много не работают.
- Все думают, что шотландцы поголовно рыжие и носят килты. Килты безумно дорогие и невероятно тёплые. Поэтому их надевают только на важные события в жизни. Например, я был в килте на своей свадьбе. Это было перед Рождеством, и я ужасно вспотел в нём. Килт - это почти 10 метров толстой шерстяной ткани, обмотанные вокруг талии. Не представляю, как волынщики часами стоят в килтах летом.
- Зато зимой не мерзнут. Хотя я знавал ребят, которые падали в обморок после 30 минут в килте на июльской жаре.
- Люди уверены, что раз ты из Бельгии, то ты говоришь на французском. Конечно, многие бельгийцы франкоговорящие, но подавляющая часть населения - фламандцы (они говорят на нидерландском). Я выделяю три основных источника этого заблуждения:
1) люди в основном посещают Брюссель, где большинство говорит на французском;
2) американцы во время войны располагались во франкоговорящей части страны;
3) Эркюль Пуаро.
- У меня было два друга из Бельгии, один говорил на нидерландском, другой говорил на французском. Первый не знал французского, второй не знал нидерландского. Между собой они изъяснялись на английском.
- Когда я был в Перу, то некоторые люди, узнав, что я из Бразилии, говорили мне, что думали, будто у нас все живут в джунглях и ходят голыми. В ПЕРУ!
- В Бразилии всегда будь на чеку, тебя могут ограбить в любой момент. К сожалению, это правда, а не миф.
- В 1999 году я переехал из Бразилии в США, где довольно много людей спрашивали у меня, есть ли в Бразилии электричество. И, конечно же, все уверены, что столица Бразилии - это Рио-де-Жанейро.
- Это ещё ничего! У нас в США многие думают, что Африка - это страна.
- Я американец, но долгое время жил в Египте. Удивительно, но один взрослый американец, спросил меня, каково мне было жить в пирамиде.
- Есть стереотип, что все кенийцы прекрасно бегают на длинные дистанции, живут в хижинах, не говорят по-английски, держат диких животных в качестве домашних питомцев.
Все кенийские бегуны в основном из племени Календжин (численность населения племени - 15% от всего населения). Конечно, Кения - развивающаяся страна с большим количеством людей, живущих за чертой бедности, но у нас есть города и современные здания. В рейтинге не англоговорящих стран по уровню знания английского мы на 18 месте из 100, это очень хороший показатель. А ещё у нас действительно можно оформить разрешение на содержание дикого животного. Это разрешение редко дают, а если дают, то регулярно проверяют, в каких условиях содержатся животные.
- Большинство приезжающих в Сингапур полагают, что у нас могут арестовать человека, жующего жвачку. Это полуправда. В 1992 году у нас действительно запретили жвачку. Дело в том, что жвачка на скамейках и тротуарах, а самое главное - в метро (поезда задерживались из-за того, что залепленные жвачкой двери не могли открыться) стала серьёзной проблемой. Сейчас ограничения смягчены, нельзя лишь продавать жвачку. Люди обычно закупаются жвачкой в Малайзии.
- Вот ещё несколько заблуждений о Сингапуре:
1) Мы не часть Китая. Мы даже не соседи. Однако население на 60% состоит из этнических китайцев. Местные китайцы не очень любят Китай и КПК.
2) В Сингапуре не запрещено законом ходить дома обнажённым. Нельзя лишь светить своими гениталиями в окно, используя отговорку "что хочу, то и делаю в своём доме". Дело в том, что в 1980-е было слишком много любителей показать своё достоинство в окно, вот и появился закон это запрещающий.
Источник:
- 5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов
- Города, которые считаются самыми холодными в мире
- Самой безопасной страной для туристов оказалась Австралия
- Как выглядят тюрьмы в разных странах
- 40 доказательств того, что Австралия - это совершенно другой мир
Понравилось43