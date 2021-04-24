Почему в Скандинавии так много блондинок

Интересно, почему же жительницы северных регионов чаще всего рождаются со светлыми оттенками волос?
Известно, что типичный образ скандинавской женщины никак не обходится без белоснежного цвета волос и светлых глаз. Эти две характерные черты внешности северянок часто можно встретить в мифических описаниях различных персонажей, например, валькирий, антураж которых заключался в «холодной» красоте. Нам стало интересно, почему же жительницы северных регионов чаще всего рождаются со светлыми оттенками волос, и вот что мы выяснили.
Все дело в витамине D
Этот витамин необходим для нормального функционирования нашего организма. В большом количестве мы можем получить его из рыбьего жира либо же и вовсе выработать сами с помощью солнечных лучей. Они, попадая на нашу кожу, с помощью ультрафиолета заставляют организм вырабатывать этот элемент.
В скандинавском регионе сложно получить достаточное количество витамина D
Однако здесь главное не переборщить, ведь слишком сильное и длительное воздействие солнечных лучей приводит к тем картинам, которые мы постоянно наблюдаем на морских курортах нашей страны — обгоревшие на солнце и от этого красные тела отдыхающих. Однако наш организм имеет естественную защиту от солнечного воздействия — меланин. Он представляет собой вещество, которое как раз и определяет цвет наших волос и кожи. Важное значение имеет количество этого вещества в организме, которое зависит от того, как облучалось наше тело ультрафиолетом в последнее время, а также от генетической предрасположенности.
Правда, первое условие играет не такую уж и важную роль в долгосрочной перспективе, ведь благодаря воздействию солнечных лучей можно лишь немного изменить оттенок кожи либо волос, а не получить совершенно новую окраску.
Волосы могут выгорать на солнце, но это изменит лишь их оттенок
Генетика тоже играет роль
Наибольшую роль в этом вопросе играет генетика. Для того чтобы убедиться в этом, стоит лишь вспомнить о том, какой становится кожа у наших самых бледных соотечественников даже не под самым яростным солнцем. Так, она практически не загорает, а сразу сгорает от самого небольшого ультрафиолетового воздействия.
В итоге получается, что людям следует искать золотую середину между тем, чтобы получать достаточно витамина D, при этом не страдая от ожогов и не испытывая его недостатка. Но это касается только тех, кто не является коренным жителем Скандинавии, генотип которых в условиях сурового северного климата формировался сотнями лет. На протяжении этого времени солнце там светит редко и мало, так что их организм просто не вырабатывает достаточного количества защитного меланина. Его настолько мало, что недостаточно даже для окраски волос или бровей.
Своей особенной красотой северные женщины обязаны генетике и погодным условиям
Интересно, что сегодня в мире наблюдается смешение различных генотипов, и даже скандинавское население начинает приобретать различные оттенки в цвете волос. Исследователи полагают, что даже на территории северных стран примерно через век натуральных блондинок практически не останется.
Источник:
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А древние ливийцы тогда отчего были блондинами с голубыми глазами? В Африке, ежели аффтар не учил географию (и историю)...
Согласна, что возможно солнца в Скандинавии не так много, но витамин D жители с избытком получают из рыбы, которая на протяжении веков была основой их питания.
И как тогда объяснить, что наши малые северные народы – чукчи, эвенки, эскимосы и другие, которые живут на той же широте, что и скандинавы, с таким же количеством солнца, но имеют очень темный цвет волос и глаз?