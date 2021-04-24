Почему в Скандинавии так много блондинок

Волосы могут выгорать на солнце, но это изменит лишь их оттенок

Генетика тоже играет роль

Наибольшую роль в этом вопросе играет генетика. Для того чтобы убедиться в этом, стоит лишь вспомнить о том, какой становится кожа у наших самых бледных соотечественников даже не под самым яростным солнцем. Так, она практически не загорает, а сразу сгорает от самого небольшого ультрафиолетового воздействия.

В итоге получается, что людям следует искать золотую середину между тем, чтобы получать достаточно витамина D, при этом не страдая от ожогов и не испытывая его недостатка. Но это касается только тех, кто не является коренным жителем Скандинавии, генотип которых в условиях сурового северного климата формировался сотнями лет. На протяжении этого времени солнце там светит редко и мало, так что их организм просто не вырабатывает достаточного количества защитного меланина. Его настолько мало, что недостаточно даже для окраски волос или бровей.

Своей особенной красотой северные женщины обязаны генетике и погодным условиям

Интересно, что сегодня в мире наблюдается смешение различных генотипов, и даже скандинавское население начинает приобретать различные оттенки в цвете волос. Исследователи полагают, что даже на территории северных стран примерно через век натуральных блондинок практически не останется.