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Почему в Скандинавии так много блондинок

Почему в Скандинавии так много блондинок (3 фото)

Автор:
24 апреля 2021 08:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: блондинка   волосы   скандинавия   факты   фото   цвет волос   
693
3

Интересно, почему же жительницы северных регионов чаще всего рождаются со светлыми оттенками волос?

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Метки: блондинка   волосы   скандинавия   факты   фото   цвет волос   
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5  комментариев
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13k
Corvus Corax 57 минут назад
Потому эскимосы и прочие чукчи брюнеты с темными глазами, понятно... солнца не хватат...
А древние ливийцы тогда отчего были блондинами с голубыми глазами? В Африке, ежели аффтар не учил географию (и историю)...
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9k
Бабудай-Ага 13 минут назад
Мамеды скоро это исправят
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−16
Татьяна 23 минуты назад
Автор сам себе противоречит, объясняя всё витамином D.
Согласна, что возможно солнца в Скандинавии не так много, но витамин D жители с избытком получают из рыбы, которая на протяжении веков была основой их питания.
И как тогда объяснить, что наши малые северные народы – чукчи, эвенки, эскимосы и другие, которые живут на той же широте, что и скандинавы, с таким же количеством солнца, но имеют очень темный цвет волос и глаз?
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40k
Александр 41 минуту назад
Почему в России так много русых? Почему в африке так много брюнетов?
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2k
Frank Borman 53 минуты назад
Вах! Каие такие блондинки?
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