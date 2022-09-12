Пытки во имя красоты

Использовав такое бьюти-устройство, можно стать эталоном красоты и приобрести гладкую кожу без изъянов, роскошные локоны или очаровательные ямочки на щеках. Но это не точно.
Стандарты красоты регулярно меняются. То в моде толстушки, то худышки. На смену длинным кудрявым локонам приходят озорные мальчишеские стрижки. Но если такие модификации – дело простое и поправимое, то в угоду другим стандартам женщинам в определенные исторические отрезки приходилось идти на жертвы. По сравнению с которыми даже современная пластика не кажется такой уж жуткой.
Ямочки на щеках очаровательны. Но природа не всех одарила такой особенностью. Несправедливость исправила Изабелла Гилберт из Рочестера в 1936 году, придумавшая эту конструкцию для создания временных вмятин на лице, имитирующих ямочки.
Хотя веснушки придают образу определенную трогательность, в разные времена с пигментацией нещадно боролись, считая ее показателем низкого происхождения. И от них избавляли на таком аппарате, воздействуя на дерму углекислым газом.
Это обычный фен в салоне, которые использовались чуть ли не до 50-х, вплоть до того момента, как конструкцию сделали меньшей и не такой пугающей за счет повышения мощности.
Золушка из старого анекдота просила фею-крестную наделить ее способностью есть все что угодно и не толстеть. Волшебница с задачей не справилась. А создатели этой конструкции заверяли, что она быстро и безболезненно изгонит излишки жира с проблемных мест. Неизвестно, удалось ли с помощью этого креслица похудеть хоть одной даме.
Впрочем, тут все не так страшно: воздействие холода используют и в наши дни, к примеру, в рамках чистки. А ледяными кубиками на основе целебных трав даже советские женщины любили протирать лицо.
Такие приспособы, действующие на основе химического увлажнения прядей перед завивкой, были в ходу вплоть до 70-х, пока пугающую конструкцию не сменила кислотная химическая завивка.
Да, этот математический гаджет действительно использовали для выявления тех зон лица, которые нуждаются в коррекции с помощью макияжа. В создании устройства принимал участие и Макс Фактор-старший – известный косметолог.
Микрометр красоты предусматривает 325 регулировок, что позволяет произвести измерения с точностью вплоть до тысячной доли дюйма. Некоторое время устройство применяли в киноиндустрии, но широкого распространения по понятным причинам оно не получило.
Тугие локоны были модной фишкой Голливуда 40-х. Благодаря этой системе каждая прядь просушивалась по отдельности, что позволяло создать изящную и очень стойкую укладку. Но вид прибора, мягко говоря, пугающий.
Увидев такую фигуру в темноте, можно, мягко говоря, оконфузиться: очень уже похоже на привидение. Но красавицы 20-х так ходили на пляж: специальных кремов тогда еще не существовало, а защититься от губительного солнца очень уж хотелось.
В 40-х в моде была такая электромаска, которая усиливала кровоток, делая кожу более свежей и молодой. Определенный эффект от процедур был. Но имелась и противоположная сторона медали: дети, которые закатывали истерики, увидев своих любимых мам в таком виде.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Натуральные и естественные: девушки лихих 90-х
- 20 задредованных красоток: мода уходит, воспоминания остаются
- Дико красивая Азия: странные и даже пугающие каноны красоты азиатских женщин
- Женщин, которые выбрали для своих волос необычный цвет и добились потрясающих результатов
- 16 удивительных винтажных приспособлений для кухни