Пытки во имя красоты

Да, этот математический гаджет действительно использовали для выявления тех зон лица, которые нуждаются в коррекции с помощью макияжа. В создании устройства принимал участие и Макс Фактор-старший – известный косметолог.

Микрометр красоты предусматривает 325 регулировок, что позволяет произвести измерения с точностью вплоть до тысячной доли дюйма. Некоторое время устройство применяли в киноиндустрии, но широкого распространения по понятным причинам оно не получило.