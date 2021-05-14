- Есть ли у вас хейтеры? Что с ними делаете?

Клод Манде:

- Хейтеры у меня есть, но я отношусь к ним спокойно. Это нормально. Одна из основных претензий, что я делаю свои работы в фотошопе некачественно, что есть куда более продвинутые ребята в этом деле. И я полностью согласен с этим мнением. Я никогда не претендовал на лавры лучшего фотошопера, я работаю в этой программе на хорошем любительском уровне. Но суть моих коллажей не в технической составляющей, а в её сочетании с оригинальной идеей и юмором.



- Кто ваша аудитория? Расскажите о ней?

Клод Манде:

- Моя основная аудитория – это люди среднего возраста от 25 до 45 лет. Женщин немного больше, чем мужчин. Своих подписчиков я называю единомышленниками, потому что они на одной волне со мной. У нас схожее чувство юмора и понимание смыслов и подтекстов в моих работах. Я их всех очень люблю и ценю!