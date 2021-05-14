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Мастер фотошопа из Казани прокачивает кадры из фильмов неожиданными персонажами

Мастер фотошопа из Казани прокачивает кадры из фильмов неожиданными персонажами (47 фото)

Автор:
14 мая 2021 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Klod ***   картинки-пародии   смешное   фотошоп   
2053
47
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Интервью с Клодом Манде. Сегодня, я хочу вам рассказать об анонимном мастере фотошопа из Казани — Клоде Манде и для меня он мастер только за одни идеи. Мы пообщались с автором, поговорили о творчестве, хейтерах и чуть-чуть о деньгах.
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