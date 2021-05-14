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Интервью с Клодом Манде. Сегодня, я хочу вам рассказать об анонимном мастере фотошопа из Казани — Клоде Манде и для меня он мастер только за одни идеи. Мы пообщались с автором, поговорили о творчестве, хейтерах и чуть-чуть о деньгах.
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- Скажите, я заметил, что ваш псевдоним очень похож на имя французского художника Клода Моне, вам нравятся его работы?
Клод Манде:
- Мне в принципе нравится живопись как искусство. И работы Клода Моне не исключение. Но я не могу назвать его любимым художником. Мой псевдоним и моё творчество никак по смыслу не связаны с великим импрессионистом. Это просто такая хулиганская переделка его имени, и по большому счёту на его месте мог легко оказаться любой другой художник. Я не придавал особого значения выбору псевдонима в январе 2019 года, когда создавал аккаунт в инстаграме, потому что вообще не рассчитывал, что мои коллажи окажутся настолько популярными.
Клод Манде:
- Мне в принципе нравится живопись как искусство. И работы Клода Моне не исключение. Но я не могу назвать его любимым художником. Мой псевдоним и моё творчество никак по смыслу не связаны с великим импрессионистом. Это просто такая хулиганская переделка его имени, и по большому счёту на его месте мог легко оказаться любой другой художник. Я не придавал особого значения выбору псевдонима в январе 2019 года, когда создавал аккаунт в инстаграме, потому что вообще не рассчитывал, что мои коллажи окажутся настолько популярными.
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- Сколько времени уходит на одну работу?
Клод Манде:
- Работы рождаются по-разному, какие-то – очень быстро и легко, какие-то – могут вынашиваться днями и неделями. Сначала я просто гуглю кадры из фильмов и сохраняю те из них, которые можно как-то интересно обыграть. Иногда решение приходит сразу, и коллаж создаётся за несколько минут. Но бывает так, что хороший кадр довольно долго ждёт своего часа. Гораздо сложнее, когда мне нужно сделать коллаж под конкретную новость, на заданную тематику. Здесь приходится устаивать настоящий мозговой штурм, выстраивать в голове ассоциативные ряды, вспоминать подходящие образы, думать, как их соединить и т.д.
Клод Манде:
- Работы рождаются по-разному, какие-то – очень быстро и легко, какие-то – могут вынашиваться днями и неделями. Сначала я просто гуглю кадры из фильмов и сохраняю те из них, которые можно как-то интересно обыграть. Иногда решение приходит сразу, и коллаж создаётся за несколько минут. Но бывает так, что хороший кадр довольно долго ждёт своего часа. Гораздо сложнее, когда мне нужно сделать коллаж под конкретную новость, на заданную тематику. Здесь приходится устаивать настоящий мозговой штурм, выстраивать в голове ассоциативные ряды, вспоминать подходящие образы, думать, как их соединить и т.д.
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- Какая ваша любимая работа среди тех, что вы уже сделали? Есть ли такая?
Клод Манде:
- Мне сложно выбрать какую-то одну или даже две, три свои работы, которые бы я однозначно назвал любимыми. Предпочитаю думать, что они ещё впереди.
- Что делаете, когда не хочется создавать новые работы? Как боритесь с этим?
Клод Манде:
- У меня не было такой проблемы, чтобы я не хотел делать свои работы. Это творческий процесс, который мне очень нравится, но, естественно, я не занимаюсь этим круглосуточно. У меня хватает времени и на создание коллажей и на другие дела, отдых и т. д.
Клод Манде:
- Мне сложно выбрать какую-то одну или даже две, три свои работы, которые бы я однозначно назвал любимыми. Предпочитаю думать, что они ещё впереди.
- Что делаете, когда не хочется создавать новые работы? Как боритесь с этим?
Клод Манде:
- У меня не было такой проблемы, чтобы я не хотел делать свои работы. Это творческий процесс, который мне очень нравится, но, естественно, я не занимаюсь этим круглосуточно. У меня хватает времени и на создание коллажей и на другие дела, отдых и т. д.
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- Есть ли кто-то или что-то чем вы вдохновляетесь? Блогеры? Стендаперы? Художники? Фильмы? Игры?
Клод Манде:
- Вдохновляюсь я юмором. Не важно, кто или что является его источником. Юмор – это одна из самых лучших вещей в нашей жизни, даже если он чёрный. Не очень люблю и одновременно жалею людей, которые слишком серьёзно воспринимают окружающую действительность. Если говорить о конкретных личностях, в детстве на меня большое впечатление производили коллажи главного художника газеты «Аргументы и факты» Андрея Дорофеева. Наверное, в какой-то степени его творчество повлияло на мой выбор заниматься чем-то схожим.
- Творчество уже начало приносить какие-то деньги? Или пока это просто хобби?
Клод Манде:
- Про деньги не буду ничего отвечать. Они любят тишину.
Клод Манде:
- Вдохновляюсь я юмором. Не важно, кто или что является его источником. Юмор – это одна из самых лучших вещей в нашей жизни, даже если он чёрный. Не очень люблю и одновременно жалею людей, которые слишком серьёзно воспринимают окружающую действительность. Если говорить о конкретных личностях, в детстве на меня большое впечатление производили коллажи главного художника газеты «Аргументы и факты» Андрея Дорофеева. Наверное, в какой-то степени его творчество повлияло на мой выбор заниматься чем-то схожим.
- Творчество уже начало приносить какие-то деньги? Или пока это просто хобби?
Клод Манде:
- Про деньги не буду ничего отвечать. Они любят тишину.
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- Часто ли вас просят сделать что-то бесплатно?
Клод Манде:
- Этот вопрос я тоже оставлю без ответа.
- Ваш юмор очень часто основан на кинематографе, вы часто скрещиваете российских героев с какими-нибудь западными фильмами, почему вы творите именно в этом направлении?
Клод Манде:
- Потому что кинематограф в принципе один из самых массовых источников образов, которые откладываются в наших мозгах. И именно эти узнаваемые образы считываются всеми одинаково и способны объединить огромное количество совершенно разных людей. А сочетание этих образов из советского и западного кино с юмором и некой смысловой нагрузкой вызывают у аудитории одновременно удивление, смех и желание уже самостоятельно пофантазировать и пошутить на тему неожиданной коллаборации.
Клод Манде:
- Этот вопрос я тоже оставлю без ответа.
- Ваш юмор очень часто основан на кинематографе, вы часто скрещиваете российских героев с какими-нибудь западными фильмами, почему вы творите именно в этом направлении?
Клод Манде:
- Потому что кинематограф в принципе один из самых массовых источников образов, которые откладываются в наших мозгах. И именно эти узнаваемые образы считываются всеми одинаково и способны объединить огромное количество совершенно разных людей. А сочетание этих образов из советского и западного кино с юмором и некой смысловой нагрузкой вызывают у аудитории одновременно удивление, смех и желание уже самостоятельно пофантазировать и пошутить на тему неожиданной коллаборации.
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- Обижались ли на вас люди, которых вы используете в работах? Например, я видел работу С Павлом Волей, как он отреагировал?
Клод Манде:
- Лично мне никто из героев моих коллажей не высказывал какой-то обиды или претензий. Но было пару звёзд, которые меня забанили. Не хочу называть их имён. Видимо, им не зашёл мой юмор, я уважаю их мнение. Большинство известных личностей, чьи образы я использовал в работах, наоборот, принимали такое творчество очень тепло. Павел Воля не исключение. Например, коллаж, где он в образе художественного гимнаста, я приготовил на День рождения Ляйсан Утяшевой. И Павел и Ляйсан сделали репост этой работы себе в сторис. Мои коллажи также публиковали у себя в ленте либо в сторис: Андрей Бебуришвили, Марина Федункив, Надежда Сысоева, Екатерина Скулкина, Шура (Александр Медведев) и другие. Было немного обидно, когда Тимати, Светлана Лобода и Гарик Харламов размещали у себя в инстаграме мои коллажи, но не делали ссылку на меня.
Клод Манде:
- Лично мне никто из героев моих коллажей не высказывал какой-то обиды или претензий. Но было пару звёзд, которые меня забанили. Не хочу называть их имён. Видимо, им не зашёл мой юмор, я уважаю их мнение. Большинство известных личностей, чьи образы я использовал в работах, наоборот, принимали такое творчество очень тепло. Павел Воля не исключение. Например, коллаж, где он в образе художественного гимнаста, я приготовил на День рождения Ляйсан Утяшевой. И Павел и Ляйсан сделали репост этой работы себе в сторис. Мои коллажи также публиковали у себя в ленте либо в сторис: Андрей Бебуришвили, Марина Федункив, Надежда Сысоева, Екатерина Скулкина, Шура (Александр Медведев) и другие. Было немного обидно, когда Тимати, Светлана Лобода и Гарик Харламов размещали у себя в инстаграме мои коллажи, но не делали ссылку на меня.
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- Есть ли у вас хейтеры? Что с ними делаете?
Клод Манде:
- Хейтеры у меня есть, но я отношусь к ним спокойно. Это нормально. Одна из основных претензий, что я делаю свои работы в фотошопе некачественно, что есть куда более продвинутые ребята в этом деле. И я полностью согласен с этим мнением. Я никогда не претендовал на лавры лучшего фотошопера, я работаю в этой программе на хорошем любительском уровне. Но суть моих коллажей не в технической составляющей, а в её сочетании с оригинальной идеей и юмором.
- Кто ваша аудитория? Расскажите о ней?
Клод Манде:
- Моя основная аудитория – это люди среднего возраста от 25 до 45 лет. Женщин немного больше, чем мужчин. Своих подписчиков я называю единомышленниками, потому что они на одной волне со мной. У нас схожее чувство юмора и понимание смыслов и подтекстов в моих работах. Я их всех очень люблю и ценю!
Клод Манде:
- Хейтеры у меня есть, но я отношусь к ним спокойно. Это нормально. Одна из основных претензий, что я делаю свои работы в фотошопе некачественно, что есть куда более продвинутые ребята в этом деле. И я полностью согласен с этим мнением. Я никогда не претендовал на лавры лучшего фотошопера, я работаю в этой программе на хорошем любительском уровне. Но суть моих коллажей не в технической составляющей, а в её сочетании с оригинальной идеей и юмором.
- Кто ваша аудитория? Расскажите о ней?
Клод Манде:
- Моя основная аудитория – это люди среднего возраста от 25 до 45 лет. Женщин немного больше, чем мужчин. Своих подписчиков я называю единомышленниками, потому что они на одной волне со мной. У нас схожее чувство юмора и понимание смыслов и подтекстов в моих работах. Я их всех очень люблю и ценю!
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- Кем вы видите себя через 5 лет? Что стало с вашим творчеством? Как думаете, будет ли подобный юмор ещё актуален?
Клод Манде:
- Не люблю загадывать, что и как будет через несколько лет. Как показывает мой жизненный опыт, всё может кардинально поменяться независимо от наших планов. Конечно, хотелось бы, чтобы был прогресс, какое-то развитие, возможно, трансформация во что-то новое. Но я уверен, что юмор в таком формате будет актуальным ещё очень долго. Его ведь придумали задолго до меня.
Клод Манде:
- Не люблю загадывать, что и как будет через несколько лет. Как показывает мой жизненный опыт, всё может кардинально поменяться независимо от наших планов. Конечно, хотелось бы, чтобы был прогресс, какое-то развитие, возможно, трансформация во что-то новое. Но я уверен, что юмор в таком формате будет актуальным ещё очень долго. Его ведь придумали задолго до меня.
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