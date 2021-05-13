Алеутская операция американского флота. От трагедии до комедии

Особой стратегической ценности острова не представляли. Но, тем не менее, образовался японский плацдарм и форпост для дальнейшей экспансии на Американский континент. Американцы опасались, что японцы могут построить на островах мощную авиационную базу и подвергнуть бомбардировкам западное побережье США. Опасения, в принципе были напрасными, после поражения у атолла Мидуэй, японцы не располагали достаточными силами. Ни для нормального снабжения, ни для продвижения по цепочке Алеутских островов до основной территории Аляски.

Так как Кыска и Атту находились далеко от главного театра военных действий, гарнизоны островов снабжались в основном с помощью субмарин. Но американцы про это не знали. Тем более что сыграл и политический фактор - впервые после войны за независимость, на территорию США вступила нога захватчика. Поэтому американцы не смирились с потерей части «исконной территории», и уже с 11 июня начали регулярно бомбить и обстреливать японские силы. Бомбежки продолжались без малого целый год. И вот в мае 1943 года, когда ВМФ США достаточно окрепли, а силы японцев ослабли, решено было освободить острова.

Героическая битва за Атту

Вначале американцы планировали нанести удар по острову Кыска – база и аэродром на острове был в стратегическом плане важнее. Первоначально хотели высадить на остров усиленную пехотную дивизию (порядка 25000 человек), но оказалось, что не хватает нужного количества транспортных судов. Тут же бравый адмирал Кинкейд решил перенести острие удара на остров Атту как на более лёгкую цель. Резонно отметил, что захватив остров Атту, и устроив там базу, американский флот станет контролировать местные коммуникации и отрежет японцев на Кыске от снабжения. Тогда и главный остров через некоторое время сам падет.

Для операции «Песчаной краб» привлекли три линкора, один авианосец, большое количество крейсеров и эсминцев, а также две подводные лодки. В качестве наземных сил была задействована 7-я пехотная дивизия под командованием генерала А. Брауна.