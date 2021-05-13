Алеутская операция американского флота. От трагедии до комедии

FISHKINET
И учат и спасают: герои нашего времени И учат и спасают: герои нашего времени 15 случаев, когда работа была сделана спустя рукава 15 случаев, когда работа была сделана спустя рукава Один против пятерых на танцплощадке Один против пятерых на танцплощадке Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу "Мне нужно пощупать"... упоротые шутки о людях с плохим зрением "Мне нужно пощупать"... упоротые шутки о людях с плохим зрением 20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым 20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его... Почему в советских школах не нужна была охрана Почему в советских школах не нужна была охрана В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть... Примерка на картонке: ностальгия по рынкам-толкучкам Примерка на картонке: ностальгия по рынкам-толкучкам Интересные кадры со съемок наших любимых советских фильмов Интересные кадры со съемок наших любимых советских фильмов Почему антикризисные советы никогда не работают? Почему антикризисные советы никогда не работают? В Ельце на глазах у полицейского несколько минут избивали местного предпринимателя В Ельце на глазах у полицейского несколько минут избивали местного... Фабрика кисейных барышень: чему обучали в Смольном институте благородных девиц Фабрика кисейных барышень: чему обучали в Смольном институте... Патриарх всея Руси призвал женщин не делать аборты, а отдавать детей церкви Патриарх всея Руси призвал женщин не делать аборты, а отдавать... До 35 лет дожил, а ума так и не нажил: водитель влетел в столб в Ярославле До 35 лет дожил, а ума так и не нажил: водитель влетел в столб в... Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей "Это как тлеющие угли в мангале": на Чернобыльской АЭС зафиксировали рост ядерных реакций "Это как тлеющие угли в мангале": на Чернобыльской АЭС...
Алеутская операция американского флота. От трагедии до комедии

Алеутская операция американского флота. От трагедии до комедии (5 фото)

Автор:
13 мая 2021 23:40
Метки: война   история   факты   
626
5

В июне 1942 года японцы, чтобы отвлечь американский флот от разворачивающегося сражения у атолла Мидуэй, предприняли высадку на два острова Алеутского архипелага – Кыску и Атту. Отвлечь американский флот, даже частично не удалось, но захватить острова смогли легко. Тем паче, что войск там никаких не было.

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: война   история   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Слава Кокаинум 10 часов назад
А были бы там истребители они бы еще и самолетов сбили штук восемьдесят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 2 часа назад
Да уж. У пиндосов одни фиаски. Чего ещё стоит десант пиндосских супербоевиков в Иран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Алексей 2 часа назад
Месяца два назад читал на этом ресурсе эту самую статью))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
радик геннадиевич 3 часа назад
наверное в школьных книгах по истории сша эта операция названа"великая алеутская битва"
про эту войну задорнов рассказывал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alexander 5 часов назад
Дык, американская разведка и аналитика до сих пор так работают...
Сами придумывают, сами пугаются, при этом не имея ни малейшего представления о происходящем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) Ванные комнаты: 500 лет истории Ванные комнаты: 500 лет истории Русская рулетка: реальные факты об игре со смертью Русская рулетка: реальные факты об игре со смертью Как семь великих дворцов выглядели в зените славы Как семь великих дворцов выглядели в зените славы Как выглядел британский дирижабль класса R33, фотографии 1919-1925 гг Как выглядел британский дирижабль класса R33, фотографии 1919-1925 гг 9 интересных фактов о Смольном институте благородных девиц 9 интересных фактов о Смольном институте благородных девиц
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3679480



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
15 занимательных фотографий различных диковинок
1
47
15 занимательных фотографий различных диковинок
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
2
65
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
﻿
Набирающие популярность
Россия и Казахстан вошли в топ-5 стран с самым дешевым интернетом
0
16
Россия и Казахстан вошли в топ-5 стран с самым дешевым интернетом
Как в Средневековье защищались от подделок
0
2
Как в Средневековье защищались от подделок
И учат и спасают: герои нашего времени
И учат и спасают: герои нашего времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#автомобили#факты#актеры#сша#Разное#Исторические факты#комментарии
#интересно#интересное#красота#дтп#автомир#СССР#фотографии#в мире#подборка#отдых
#Юмор#животные#природа#люди#прикол#аварии#авто аварии#картинки#казань#питомцы

На что жалуетесь?

Вернуться