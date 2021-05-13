Алеутская операция американского флота. От трагедии до комедии

В июне 1942 года японцы, чтобы отвлечь американский флот от разворачивающегося сражения у атолла Мидуэй, предприняли высадку на два острова Алеутского архипелага – Кыску и Атту. Отвлечь американский флот, даже частично не удалось, но захватить острова смогли легко. Тем паче, что войск там никаких не было.
На Кыске была метеостанция ВМФ США, два сотрудника которой были убиты при захвате, семеро сразу же были взяты в плен, а одному американцу удалось бежать, и он ещё полтора месяца скрывался в скалах, охотясь на дичь. На острове Атту японской оккупацией оказались 42 православных алеута и двое американцев – радиоинженер Фостер Джонс и его жена Этта, преподаватель начальной школы.
Особой стратегической ценности острова не представляли. Но, тем не менее, образовался японский плацдарм и форпост для дальнейшей экспансии на Американский континент. Американцы опасались, что японцы могут построить на островах мощную авиационную базу и подвергнуть бомбардировкам западное побережье США. Опасения, в принципе были напрасными, после поражения у атолла Мидуэй, японцы не располагали достаточными силами. Ни для нормального снабжения, ни для продвижения по цепочке Алеутских островов до основной территории Аляски.
Так как Кыска и Атту находились далеко от главного театра военных действий, гарнизоны островов снабжались в основном с помощью субмарин. Но американцы про это не знали. Тем более что сыграл и политический фактор - впервые после войны за независимость, на территорию США вступила нога захватчика. Поэтому американцы не смирились с потерей части «исконной территории», и уже с 11 июня начали регулярно бомбить и обстреливать японские силы. Бомбежки продолжались без малого целый год. И вот в мае 1943 года, когда ВМФ США достаточно окрепли, а силы японцев ослабли, решено было освободить острова.
Героическая битва за Атту
Вначале американцы планировали нанести удар по острову Кыска – база и аэродром на острове был в стратегическом плане важнее. Первоначально хотели высадить на остров усиленную пехотную дивизию (порядка 25000 человек), но оказалось, что не хватает нужного количества транспортных судов. Тут же бравый адмирал Кинкейд решил перенести острие удара на остров Атту как на более лёгкую цель. Резонно отметил, что захватив остров Атту, и устроив там базу, американский флот станет контролировать местные коммуникации и отрежет японцев на Кыске от снабжения. Тогда и главный остров через некоторое время сам падет.
Для операции «Песчаной краб» привлекли три линкора, один авианосец, большое количество крейсеров и эсминцев, а также две подводные лодки. В качестве наземных сил была задействована 7-я пехотная дивизия под командованием генерала А. Брауна.
11 мая 1943 года разведывательная группа высадилась с подводных лодок в девяти милях к северо-западу от основного расположения японских сил и, не встретив сопротивления, стала продвигаться вглубь острова. Основные же силы произвели высадку на юго-востоке острова. К вечеру 11 мая количество американских войск на острове достигло 3500 человек. При поддержке с моря и с воздуха они принялись продвигаться по направлению к основной базе японских войск на северо-востоке острова. Правда, тяжко пришлось американским солдатам. Сильно пересечённая местность затрудняла движение, а крайне холодная и ненастная погода оказалась тяжёлым испытанием для солдат, только что прибывших из Калифорнии. Просчитались и интенданты не обеспечив десантников надлежащим зимним обмундированием. Кроме того, оказалось, что данные разведки неточны и японских войск на острове значительно больше, чем ожидалось.
В центре острова японский гарнизон отчаянно сопротивлялся, и американцы были вынуждены присылать подкрепления для своей группировки на острове. В течение трёх недель сражения на остров было доставлено порядка 12000 человек. Жестокие бои длились до конца мая. Наконец американцы, используя свое численное превосходство, очистили почти весь остров от японцев, прижав их остатки к береговой линии. 29 мая командующий японским гарнизоном полковник Ясуо Ямасаки повёл оставшихся в живых (около 1000 человек) в последнюю отчаянную контратаку. Так называемую «банзай – атаку». Они сумели прорваться сквозь линию обороны американцев и вступить в рукопашную схватку, но вскоре были все перебиты. К 30 мая остров полностью оказался в руках американцев.
Японцы погибли почти все, в плен попало лишь 28 человек. Американцы доложили о 2351 найденном убитом и ещё несколько сотен были похоронены самими японцами в ходе сражения. Потери американцев тоже большие: 549 человек убитыми и 1148 ранеными. Кроме того, 2100 человек составили небоевые потери, в основном от траншейной стопы от переохлаждения и обморожения. Тем не менее, операция была удачной. Атту освобожден, очередь за островом Кыска.
Операция "Призрак"
Обычно американские историки, описывая Алеутскую операцию, рассказывают о героизме американских солдат на острове Атту. Боевые действия на острове Кыску стараются обойти стороной, уж очень они не красят американский флот и армию. Это даже не позорно-трагическая история, а полностью комедия, над которой ржали японцы и немцы, и втихомолку ухмылялись союзники США.
Начать с того что помня о жестоком и кровавом сопротивлении японцев на острове Атту, американское командование запланировало к высадке на Кыску значительные силы. В районе острова Адак было сосредоточено более 100 кораблей, силы десанта составляли 30 тыс. американских пехотинцев и 5,5 тыс. канадских. Начались постоянные бомбардировки с воздуха и обстрелы с моря. Остров был полностью блокирован. И тут 23 июля радар летающей лодки «Каталина» зафиксировал 7 судов в 200 милях северо-западнее острова Атту. 26 июля радар линкора «Миссисипи» также обнаружил неопознанные объекты. С линкора «Айдахо», тяжёлых крейсеров «Уичита» и «Портланд» сообщили, что тоже видят их. Линкоры и крейсера взяли курс на цель и открыли огонь. Наблюдатели докладывали, что видят вспышки залпов, следы торпед. Затем объекты исчезли с радаров, и адмирал Кинкейд приказал прекратить огонь. Однако разведка не обнаружила в зоне стрельбы никаких следов боя. «Ни кораблей, ни обломков, ни даже дохлого кита». То есть американские корабли несколько часов палили по пустому месту. События были объяснены ошибками радаров и нервными расстройствами у наблюдателей. Но так как весь боезапас был истрачен в «сражении», на следующий день американцам пришлось уходить на «заправку». На пару дней блокада была снята, чем не преминули воспользоваться японцы.
Вечером 28 июля японский отряд кораблей из двух крейсеров, нескольких эсминцев и одного танкера подошел к Кыске и начал эвакуацию гарнизона. Несмотря на темноту и спешку погрузка произошла идеально. За 55 минут на борт были взяты все, до единого — 5183 человека (по 1200 человек на крейсера и по 470 — на эсминцы).
На следующий день к острову подходит американская армада. И комедия продолжается. Не зная о эвакуации японцев, американцы обрушиваются на пустой остров всей своей мощью. Долбят Кыску с воздуха и моря. Причем пилоты-бомберы постоянно докладывают об уничтожении больших групп противника и о сильном зенитном огне. Обстреливали остров полмесяца. Американская авиация сбросила на остров 424 тонны бомб, а корабельная артиллерия выпустила 330 тонн снарядов.
Операция «Коттедж» - фарс продолжается
Раздолбив остров, американцы приступили к тщательно продуманной и спланированной десантной операции. Ранним утром 15 августа первая группа американских войск высадилась на западном берегу острова, 16 августа чуть севернее высадились канадцы. Высадке никто не мешал, впрочем, ветеранов битвы за Атту это не удивило. Американцы ожидали, что лишь продвинувшись вглубь острова столкнутся с оборонительными позициями японцев на господствующих высотах. Всего высадилось 34 тысячи бойцов.
С предосторожностями они продвигались вглубь острова, обстреливая каждый подозрительный кустик. И бывало, что эти кустики им тоже отвечали огнем. Правда потом оказывалось что это свои же, по дурости и путанице, принятые за противника.
Только через несколько дней после жестоких «боев», американцы обнаружили, что перед ними никакого противника нет, и не было. Тем не менее, они понесли потери. От «дружественного огня» было убито 32 человека и около 50 ранено, 130 солдат пострадали от траншейной стопы. Кроме того, при подрыве на японской мине эсминца «Абнер Рид» погиб 71 и были ранены 47 моряков. Японские потери – несколько собак, забытых при эвакуации. Один американский летчик поводу по этому грустно заметил: «Мы сбросили на Кыску 100 000 листовок, но эти собаки не умели читать».
Так закончилось освобождение Алеутских островов от японцев. От трагедии до комедии всего один шаг.
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Сами придумывают, сами пугаются, при этом не имея ни малейшего представления о происходящем...