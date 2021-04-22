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Сообщество Треники&Вареники 2678 постов • 1048 подписчиков подписаться
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Житель Мариуполя разнес супермаркет, в котором у его жены возник конфликт из-за маски

Житель Мариуполя разнес супермаркет, в котором у его жены возник конфликт из-за маски (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 21:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: АТБ   Мариуполь   видео   конфликт   магазин   маска   топор   
1590
6
1
Обиженный товарищ решил отомстить за благоверную, которую, по ее словам, не только оскорбили, но и даже толкнули по причине отсутствия на ней индивидуального средства защиты.

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Метки: АТБ   Мариуполь   видео   конфликт   магазин   маска   топор   
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29  комментариев
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2k
Natural Selection 2 часа назад
зов пиз.ды сильнее воли командира
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68
nas175 11 минут назад
Одноклеточный, два слова в запаси пид... и сосите )
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
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1k
fraxinus Hallo FreeSpace 15 минут назад
Герой точно не гомосексуалист.

А зря...
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1k
Hallo FreeSpace fraxinus 9 минут назад
да хорош, инфа 100%
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1k
Hallo FreeSpace 8 минут назад
оспадя , это ирония
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1k
elf3399 Полчаса назад
А с другой стороны, что ему нужно было делать, если она говорит, что толкнули, оскорбили?
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1k
Hallo FreeSpace elf3399 Полчаса назад
абсолютно ничего в данном случае
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40k
Александр Полчаса назад
дак это йододефицитные хохлы, герои ато и терминаторы) у них же страна на амергу равняется, там значит черножопым можно, значит и тут можно )
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3k
Core Полчаса назад
Молодцы, сразу с видео
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−195
RTR 40 минут назад
Почему он без маски?
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779
zu4ara 55 минут назад
Вот как можно за секунду из нормального человека во врага народа превратиться, я когда новости смотрю ,тоже хочется всех перех..ячить... (но тут он не прав. )
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4k
Свирепый Бамбр 59 минут назад
Обычный весенний хохол. Где-то я его видел...
Ну точно!!!!
Ссылка www.youtube.com
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1k
an-bask Час назад
на 21 секунде

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3k
NONAME Час назад
браво! сами на себя доказательства вины наснимали. теперь хрен спрыгнет. повесят на дурака ущерб , сомневаюсь что курица изи за которой всё началось будет его верно ждать и кешары с передачками на зону возить )))
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40k
Александр NONAME Полчаса назад
курица поедет в москву работать, ну по основной хохляцкой профессии в москве..
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16k
sanchesS80 Час назад
На фронте контуженный?
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1k
Lefterov Час назад
Мразь и писда его тоже мразь!!!Нормальные люди страдают из-за двух ублюдков!!
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27k
Acu900 Час назад
Ну наьсчет

Ну на счет толкали ли даму или нет это по камерам проверить можно, но в любом случае благоверная должна для своего заступника сухари сушить. Ну и тренироваться передачи готовить...
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36k
dima423 Час назад
крик жены "тикайте накуй все!" и муж так шуганулся видимо по привычке, начал тикать, аж наепнулся))))
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1k
valns Час назад
Обвесили?
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2k
andrey morozov Час назад
Жалкий плагиатор
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63
Племянник Путина 2 часа назад
для еуропейцев это нормально
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39k
Андрей Бертон 2 часа назад
Дебил ...
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558
Сергей 2 часа назад
алени, они такие....
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