1590
6
1
Обиженный товарищ решил отомстить за благоверную, которую, по ее словам, не только оскорбили, но и даже толкнули по причине отсутствия на ней индивидуального средства защиты.
Агрессивный муж решил вступиться за обиженную жену, которую отказались обслужить, т.к. она не надела маску, и нанес визит в магазин. Прибежал разъяренный и без какого-либо предварительного разговора, матерясь, бросился крушить торговый зал. Особенно впечатляющей эта расправа выглядела из-за топора в руках мстителя.
Видео, снятое в магазине "АТБ", наглядно демонстрирует, как проводилась расправа над магазином.
Видео, снятое в магазине "АТБ", наглядно демонстрирует, как проводилась расправа над магазином.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
Кто-то из присутствовавших в торговом зале успел вызвать полицию. Как сообщают СМИ, стражи порядка практически сразу выехали на место происшествия. и спустя короткое время задержали в супермаркете "АТБ"в Приморском районе Мариуполя мужчину с топором. Им оказался 35-летний местный житель.
Оказалось, что в конце прошлого года мужчина уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление. Как видно, опыт ничему его не научил. За подобное правонарушение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) агрессору может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 6 лет.
Удивляет то, что в магазин мужчина заявился не один, а с сопровождавшей его дамой и приятелем, который и снимал это видео.
А может, это был хитрый женский план по устранению законного супруга? Как бы то ни было, ведь даже то, что даму кто-то толкал, не доказано, а так агрессивно реагировать на простое замечание о маске - это уже клиника.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе
- Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега
- Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN
- "Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека
- Таксист устроил истерику из-за открытой пассажирами банки энергетика
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
А зря...
Ну точно!!!!
Ну на счет толкали ли даму или нет это по камерам проверить можно, но в любом случае благоверная должна для своего заступника сухари сушить. Ну и тренироваться передачи готовить...