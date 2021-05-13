Актер - такая же профессия, как и многие другие, и человек может "перегореть" и увлечься чем-то совершенно иным, даже если он был достаточно популярен и его экранные образы полюбились зрителям. Чаще всего такое случается со звездами детских и подростковых сериалов и кино. Но есть и случаи, когда уже взрослые люди резко меняли вектор карьеры и уходили из киноиндустрии, выбрав другой путь в жизни.

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1. Рик Моранис, звезда серии фильмов "Дорогая, я уменьшил детей" 0 Источник: Рик Моранис стал отцом-одиночкой после того, как его жена скончалась в 1991 году. Он ушел из профессии и всего себя отдал заботе и воспитанию двух детей.

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2. Карин Парсонс, бывшая звезда комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз" 0 Источник: Снималась в сериале шесть лет в роли Хилари Бэнкс, а потом занялась благотворительной деятельностью, основав некоммерческую организацию Sweet Blackberry, занимающуюся обучением детей истории чернокожего населения Америки.

3. Питер Острум, который играл Чарли в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 0 Источник: Теперь работает ветеринаром.

4. Джефф Коэн, герой детской комедии 1985 года "Балбесы" 0 Источник: Джефф - успешный адвокат.

5. Дэнни Ллойд, сыгравший Дэнни Торранса в "Сиянии" 0 Источник: Дэнни - профессор, преподает биологию в общественно-техническом колледже Элизабеттауна в Элизабеттауне, Кентукки.

6. Мара Уилсон, сыгравшая главную роль в "Матильде" 0 Источник: Мара Уилсон стала писательницей.

7. Кэл Пенн, комедии про Гарольда и Кумара, сериал "Доктор Хаус" 0 Источник: Кэл Пенн ушел из кино прямо в администрацию Президента США. С начала 2009 года до августа 2011 года он занимал пост помощника главы отдела по связям с общественностью в администрации Барака Обамы.

8. Майк Витар, герой детского фильма "Площадка" 0 Источник: Майк вырос и стал пожарным.

9. Эрик Эстрада, сыгравший офицера полиции в сериале "Калифорнийский дорожный патруль" 0 Источник: Эрик стал настоящим полицейским в Сент-Энтони, штат Айдахо.

10. Лукас Бабин, сыгравший Паука в комедии "Школа рока" 0 Источник: Теперь работает окружным прокурором округа Тайлер, штат Техас.

11. Дженнифер Стоун, которая играла Харпер в комедийном сериале "Волшебники из Вэйверли Плэйс" 0 Источник: Дженнифер работает медсестрой.

12. Фрэнки Муниз, сериал "Малкольм в центре внимания" 0 Источник: Фрэнки профессиональным гонщиком и даже получил награду за спортивное мастерство. Он также владелец и управляющий магазином оливкового масла в Аризоне.

13. Ариана Ричардс, наиболее известная своей ролью в "Парке Юрского периода" 0 Источник: Стала профессиональным художником.

14. Джош Савиано, сыгравший Пола в сериале "Чудесные годы" 0 Источник: Теперь работает юристом в своем родном Нью-Йорке.

15. Чарли Корсмо, сыгравший Джеки в фильме "Капитан Крюк" 0 Источник: Сегодня он профессор права на юридическом факультете Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде, Огайо.

16. Фредди Принц-младший, известный по фильмам "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Скуби-Ду" 0 Источник: Фредди Принц теперь шеф-повар и автор поваренной книги.

17. Томми Реттиг, звезда детского сериала 50-х "Лесси" 0 Источник: Позже стал инженером-программистом.

18. Майкл Шоффлинг, герой фильмов "Шестнадцать свечей" и "Храбрых сердцем не сломить" 0 Источник: Работает плотником и управляет деревообрабатывающим цехом.

19. Джерри Мазерс, игравший в комедийном сериале 50-х "Предоставьте это Биверу" 0 Источник: Стал сержантом ВВС США.

20. Ангус Т. Джонс, звезда сериала "Два с половиной человека" 0 Источник: Бросил актерское мастерство в возрасте 21 года. Сегодня работает над менеджментом Tonite, продюсерской компании, которой руководит сын известного рэпера Паффа Дэдди, Джастин Комбс.

21. Элизабет Макгроу из "Истории любви" 0 Источник: Эли последовала своим истинным страстям и начала борьбу за права животных, а также стала инструктором по йоге.

22. Бриджит Мендлер, сыгравшая в комедийном сериале "Держись, Чарли!" 0 Источник: Учится на юридическом факультете Гарвардского университета.

23. Даниэль Фишел, комедийный сериал "Парень познает мир" 0 Источник: Даниэль бросила актерство и целиком ушла в журналистику.

24. Таран Ной Смит, сыгравший Марка Тейлора в сериале "Большой ремонт" 0 Источник: Стал плотником.

25. Джонатан Тейлор Томас, сыгравший Рэнди Тейлора в "Большом ремонте" 0 Источник: Стал писателем.

26. Майя Брютон, снималась в хите 1987 года "Приключения приходящей няни" и ситкоме "Паркер Льюис не может проиграть" 0 Источник: Стала юристом.

27. Никки Блонски, сыгравшая Трейси Тернблад в фильме "Лак для волос" 0 Источник: Работала визажистом в салоне Superstar в Нью-Йорке.

28. Ларк Вурхис, сыгравшая Лизу Тертл в ситкоме "Спасенные звонком" 0 Источник: Выросла и стала писательницей.

29. Бриттани Эштон Холмс, дерзкая Дарла из комедии 1994 года "Маленькие негодяи" 0 Источник: Кинокарьера была успешной, но недолгой. Теперь Бриттани работает баристой и, похоже, наслаждается своим нынешним ритмом жизни.