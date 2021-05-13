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30 бывших голливудских актеров, которые кардинально сменили сферу деятельности

30 бывших голливудских актеров, которые кардинально сменили сферу деятельности (31 фото)

Автор:
13 мая 2021 14:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   детское кино   карьера   сфера деятельности   шоу бизнес   
978
31
Актер - такая же профессия, как и многие другие, и человек может "перегореть" и увлечься чем-то совершенно иным, даже если он был достаточно популярен и его экранные образы полюбились зрителям. Чаще всего такое случается со звездами детских и подростковых сериалов и кино. Но есть и случаи, когда уже взрослые люди резко меняли вектор карьеры и уходили из киноиндустрии, выбрав другой путь в жизни.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   детское кино   карьера   сфера деятельности   шоу бизнес   
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8  комментариев
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1k
satra 3 часа назад
Кто все эти люди?
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779
Пока живу Час назад
Доброго дня
Может быть я не прав, но с моей точки зрения роль в фильме "Король вечеринок" у Кэла Пенна, более узнаваема
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1k
boom Час назад
А кто стал серой посредственностью?
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9k
Nikita 2 часа назад
"Рик Моранис стал отцом-одиночкой после того, как его жена скончалась в 1991 году. Он ушел из профессии.... "
Эээээ .... А полтора десятка фильмов после 91-го, вплоть до 2018-го?
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5k
Чётенький 3 часа назад
Особенно мне нравится "Стала преподавателем Йоги".
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2k
Максим 3 часа назад
Я понял бы, если бы написали про Грету Гарбо или Хьюза, когда реально мир кинематографа поменялся. Но тут ведь люди просто поняли, что в иной сфере они могут лучше реализоваться.
Может кто-то скажет, что вспомнил бы о них, если бы не этот пост?
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