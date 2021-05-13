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Актер - такая же профессия, как и многие другие, и человек может "перегореть" и увлечься чем-то совершенно иным, даже если он был достаточно популярен и его экранные образы полюбились зрителям. Чаще всего такое случается со звездами детских и подростковых сериалов и кино. Но есть и случаи, когда уже взрослые люди резко меняли вектор карьеры и уходили из киноиндустрии, выбрав другой путь в жизни.
1. Рик Моранис, звезда серии фильмов "Дорогая, я уменьшил детей"
Рик Моранис стал отцом-одиночкой после того, как его жена скончалась в 1991 году. Он ушел из профессии и всего себя отдал заботе и воспитанию двух детей.
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2. Карин Парсонс, бывшая звезда комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз"
Снималась в сериале шесть лет в роли Хилари Бэнкс, а потом занялась благотворительной деятельностью, основав некоммерческую организацию Sweet Blackberry, занимающуюся обучением детей истории чернокожего населения Америки.
3. Питер Острум, который играл Чарли в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"
Теперь работает ветеринаром.
5. Дэнни Ллойд, сыгравший Дэнни Торранса в "Сиянии"
Дэнни - профессор, преподает биологию в общественно-техническом колледже Элизабеттауна в Элизабеттауне, Кентукки.
7. Кэл Пенн, комедии про Гарольда и Кумара, сериал "Доктор Хаус"
Кэл Пенн ушел из кино прямо в администрацию Президента США. С начала 2009 года до августа 2011 года он занимал пост помощника главы отдела по связям с общественностью в администрации Барака Обамы.
9. Эрик Эстрада, сыгравший офицера полиции в сериале "Калифорнийский дорожный патруль"
Эрик стал настоящим полицейским в Сент-Энтони, штат Айдахо.
10. Лукас Бабин, сыгравший Паука в комедии "Школа рока"
Теперь работает окружным прокурором округа Тайлер, штат Техас.
11. Дженнифер Стоун, которая играла Харпер в комедийном сериале "Волшебники из Вэйверли Плэйс"
Дженнифер работает медсестрой.
12. Фрэнки Муниз, сериал "Малкольм в центре внимания"
Фрэнки профессиональным гонщиком и даже получил награду за спортивное мастерство. Он также владелец и управляющий магазином оливкового масла в Аризоне.
13. Ариана Ричардс, наиболее известная своей ролью в "Парке Юрского периода"
Стала профессиональным художником.
14. Джош Савиано, сыгравший Пола в сериале "Чудесные годы"
Теперь работает юристом в своем родном Нью-Йорке.
15. Чарли Корсмо, сыгравший Джеки в фильме "Капитан Крюк"
Сегодня он профессор права на юридическом факультете Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде, Огайо.
16. Фредди Принц-младший, известный по фильмам "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Скуби-Ду"
Фредди Принц теперь шеф-повар и автор поваренной книги.
17. Томми Реттиг, звезда детского сериала 50-х "Лесси"
Позже стал инженером-программистом.
18. Майкл Шоффлинг, герой фильмов "Шестнадцать свечей" и "Храбрых сердцем не сломить"
Работает плотником и управляет деревообрабатывающим цехом.
19. Джерри Мазерс, игравший в комедийном сериале 50-х "Предоставьте это Биверу"
Стал сержантом ВВС США.
20. Ангус Т. Джонс, звезда сериала "Два с половиной человека"
Бросил актерское мастерство в возрасте 21 года. Сегодня работает над менеджментом Tonite, продюсерской компании, которой руководит сын известного рэпера Паффа Дэдди, Джастин Комбс.
21. Элизабет Макгроу из "Истории любви"
Эли последовала своим истинным страстям и начала борьбу за права животных, а также стала инструктором по йоге.
22. Бриджит Мендлер, сыгравшая в комедийном сериале "Держись, Чарли!"
Учится на юридическом факультете Гарвардского университета.
23. Даниэль Фишел, комедийный сериал "Парень познает мир"
Даниэль бросила актерство и целиком ушла в журналистику.
26. Майя Брютон, снималась в хите 1987 года "Приключения приходящей няни" и ситкоме "Паркер Льюис не может проиграть"
Стала юристом.
27. Никки Блонски, сыгравшая Трейси Тернблад в фильме "Лак для волос"
Работала визажистом в салоне Superstar в Нью-Йорке.
28. Ларк Вурхис, сыгравшая Лизу Тертл в ситкоме "Спасенные звонком"
Выросла и стала писательницей.
29. Бриттани Эштон Холмс, дерзкая Дарла из комедии 1994 года "Маленькие негодяи"
Кинокарьера была успешной, но недолгой. Теперь Бриттани работает баристой и, похоже, наслаждается своим нынешним ритмом жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Может быть я не прав, но с моей точки зрения роль в фильме "Король вечеринок" у Кэла Пенна, более узнаваема
Эээээ .... А полтора десятка фильмов после 91-го, вплоть до 2018-го?
Может кто-то скажет, что вспомнил бы о них, если бы не этот пост?