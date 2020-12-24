"Заклятые друзья": коллеги по съемочной площадке, которые ненавидели друг друга. Часть 2-я

Продолжаем рассказывать об актерах и актрисах, которым на экране приходилось изображать дружбу или пылкие чувства друг к друга, а в реальной жизни все было ровно наоборот. Не переключайтесь!
1. Харрисон Форд и Шон Янг
В фильме "Бегущий по лезвию" 1982 года можно физически ощутить романтическое напряжение между персонажами Харрисона Форда и Шон Янг. Но вся эта "химия" - лишь актерская игра, потому что на съемочной площадке они друг с другом совершенно не ладили. Возможно, в этом отчасти виновата и очень напряженная рабочая обстановка, созданная режиссером Ридли Скоттом.
Говорят, что актриса была чересчур молода, склонна покуролесить и характер у нее не из простых, а Форд, напротив, вел себя очень серьезно и относился к своей роли так же. Неудивительно, что она его раздражала - недостатком мастерства и опыта, тем, что многое ей не давалось сразу и с ней надо было "возиться". Так что да, напряжение между ними было, но оно было весьма неприятным. И даже их знаменитую любовную сцену на съемочной площадке окрестили "сценой ненависти".
Говорят, что актриса была чересчур молода, склонна покуролесить и характер у нее не из простых, а Форд, напротив, вел себя очень серьезно и относился к своей роли так же. Неудивительно, что она его раздражала - недостатком мастерства и опыта, тем, что многое ей не давалось сразу и с ней надо было "возиться". Так что да, напряжение между ними было, но оно было весьма неприятным. И даже их знаменитую любовную сцену на съемочной площадке окрестили "сценой ненависти".
2. Алекс Петтифер и Ченнинг Татум
Эти актеры снимались вместе в фильме "Супер Майк" (2012 г.), изображая наставника у ученика, у которых очень дружеские и добрые отношения. За кадром же отношения были хуже некуда: Петтифер, по мнению коллег, своим поведением создавал ужасную атмосферу. Он отказывался общаться с кем-либо, в перерывах между сценами просто сидел в кресле, надев наушники и слушал музыку, игнорировал любые просьбы, - в общем, вел себя довольно антисоциально и всех расстраивал.
С Ченнингом Татумом у них сложилась самая напряженная ситуация: Петтифер взял у него денег в долг, чтобы заплатить за аренду, и не возвращал. Татум сказал ему: "Отдай чертовы деньги. Не будь клоуном". Позже Петтифер сам признался, что вел себя отвратительно и специально действовал всем на нервы.
С Ченнингом Татумом у них сложилась самая напряженная ситуация: Петтифер взял у него денег в долг, чтобы заплатить за аренду, и не возвращал. Татум сказал ему: "Отдай чертовы деньги. Не будь клоуном". Позже Петтифер сам признался, что вел себя отвратительно и специально действовал всем на нервы.
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3. Марсия Кросс и Тери Хэтчер
Когда смотришь сериал "Отчаянные домохозяйки", кажется, что героини такие близкие подруги, что и в жизни наверняка близки. На самом деле актриса Тери Хэтчер, сыгравшая Сьюзен (на снимке справа), - во время съемок вела себя как исчадие ада. Особенно болезненно это переживала Марсия Кросс - то, как недостойно и подло временами вела себя коллега, очень ее ранило.
По окончании второго сезона Хэтчера получила премию "Золотой глобус", и напряженность в ее отношениях с другими актрисами сериала после этого возросла до небес. В какой-то момент Хэтчер даже отказалась разговаривать с ними на площадке, общаясь только через режиссеров. По словам ее коллег, это было одновременно и неприятно, и смешно.
По окончании второго сезона Хэтчера получила премию "Золотой глобус", и напряженность в ее отношениях с другими актрисами сериала после этого возросла до небес. В какой-то момент Хэтчер даже отказалась разговаривать с ними на площадке, общаясь только через режиссеров. По словам ее коллег, это было одновременно и неприятно, и смешно.
4. Шеннен Доэрти и Дженни Гарт
Знаменитый подростковый сериал "Беверли-Хиллз 90210" был полон драматический событий и переживаний. Но драма продолжалась и за кадром: две звезды этого шоу, Шеннен Доэрти (на снимке слева) и Дженни Гарт, вели настоящую войну, сражаясь друг с другом. Возможно, они просто устали от того, что им приходилось по 14-16 часов работать вместе в очень плотном графике.
В какой-то момент ситуация накалилась до такой степени, что они уже собирались начать драку, и остальным ребятам пришлось их растаскивать. Помириться девушки так и не сумели, а все время, пока снимался сериал, атмосфера оставалась напряженной.
В какой-то момент ситуация накалилась до такой степени, что они уже собирались начать драку, и остальным ребятам пришлось их растаскивать. Помириться девушки так и не сумели, а все время, пока снимался сериал, атмосфера оставалась напряженной.
5. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей
Нельзя отрицать, что на экране у персонажей Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей из "Грязных танцев" наблюдается какая-то сумасшедшая "химия" - прямо видно, что их тянет друг к другу как магнитом. А в действительности Суэйзи терпеть не мог эту актрису и признавался, что ненавидит с ней работать.
До "Грязных танцев" они уже снимались вместе - в фильме "Красный рассвет". Видимо, их отношения не заладились еще тогда, а дальше все становилось только хуже. Суэйзи всегда был очень уверен в себе и снова и снова мог выполнять одно и то же действие, если это требовалось. А Грей, по его словам, часто впадала в истерическое состояние, могла заплакать, если ее критиковали, или рассмеяться невовремя, и все приходилось снимать заново.
До "Грязных танцев" они уже снимались вместе - в фильме "Красный рассвет". Видимо, их отношения не заладились еще тогда, а дальше все становилось только хуже. Суэйзи всегда был очень уверен в себе и снова и снова мог выполнять одно и то же действие, если это требовалось. А Грей, по его словам, часто впадала в истерическое состояние, могла заплакать, если ее критиковали, или рассмеяться невовремя, и все приходилось снимать заново.
6. Чарли Шин и Сельма Блэр
В комедийном сериале "Управление гневом" герои Чарли Шина и Сельмы Блэр связаны романтическими отношениями. При этом актеры терпеть друг друга не могли и часто давали волю гневу. Вот такая ирония! Не выдержав накала страстей, Чарли Шин в какой-то момент поставил продюсерам жесткий ультиматум - либо он, либо Блэр. Кончилось тем, что с актрисой попрощались.
Почему же они все время ругались и спорили? Ну, говорят, с Чарли Шином не так-то просто работать. Он часто пропускает важные рабочие совещания и читки, и, так сказать, не придерживается трудовой этики. А Сельма Блэр не боялась его критиковать и отчитывать.
Почему же они все время ругались и спорили? Ну, говорят, с Чарли Шином не так-то просто работать. Он часто пропускает важные рабочие совещания и читки, и, так сказать, не придерживается трудовой этики. А Сельма Блэр не боялась его критиковать и отчитывать.
7. Энтони Дэниэлс и Кенни Бейкер
Энтони Дэниэлс и Кенни Бейкер так и не сумели подружиться на съемках "Звездных войн", хотя по сюжету они лучшие друзья - с этим никто не будет спорить! Да, иногда и в фильме их отношения бывают непростыми, они часто ссорятся и не всегда находятся на одной волне. Но между ними существует глубокая связь и, в конце концов, они оба роботы. Жаль, что сыгравшие этих персонажей актеры не были так же близки.
Спустя много лет после съемок Кенни Бейкера (R2-D2) спросили о его отношениях с Дэниелсом. Он ответил, что они не то чтобы ненавидели друг друга, но определенно не были друзьями. И винит он в этом Дэниэлса - мол, тот ни с кем не ладил, такой вот человек. Когда Бейкер скончался в 2016 году в возрасте 81 года, Дэниелс написал в Твиттере соболезнования, но многие люди отметили, что его слова не отличались особой теплотой.
Спустя много лет после съемок Кенни Бейкера (R2-D2) спросили о его отношениях с Дэниелсом. Он ответил, что они не то чтобы ненавидели друг друга, но определенно не были друзьями. И винит он в этом Дэниэлса - мол, тот ни с кем не ладил, такой вот человек. Когда Бейкер скончался в 2016 году в возрасте 81 года, Дэниелс написал в Твиттере соболезнования, но многие люди отметили, что его слова не отличались особой теплотой.
8. Клэр Дейнс и Леонардо Ди Каприо
Вот настоящая ирония: персонажи Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо в фильме "Ромео и Джульетта" - вероятно, самые известные влюбленные в истории, но за кадром отношения у актеров были, прямо скажем, "на троечку". Ди Каприо тогда было чуть за двадцать и он уже имел репутацию любителя подшутить над коллегами. Чем с успехом и занимался.
А Клэр Дэйнс, тонкий нежный цветочек, шуток в свой адрес не оценила и решила, что Ди Каприо ведет себя как незрелый мальчишка. Он же называл ее излишне нервной и дерганой. Короче говоря, во время съемок между ними, конечно, искрило, но в плохом смысле этого слова. Однако интересно то, что под конец работы Клэр, по ее собственному признанию, немного влюбилась в Лео. Так что закончилось все хорошо.
А Клэр Дэйнс, тонкий нежный цветочек, шуток в свой адрес не оценила и решила, что Ди Каприо ведет себя как незрелый мальчишка. Он же называл ее излишне нервной и дерганой. Короче говоря, во время съемок между ними, конечно, искрило, но в плохом смысле этого слова. Однако интересно то, что под конец работы Клэр, по ее собственному признанию, немного влюбилась в Лео. Так что закончилось все хорошо.
9. Том Харди и Шарлиз Терон
В фильме "Безумный Макс. Дорога ярости" персонажи Тома Харди и Шарлиз Терон мчались по пустоши, объединившись против своих врагов. На деле же актеры враждовали между собой. Они оба очень нервничали по поводу своих ролей (особенно Харди - ведь ему нужно было воплотить на экране образ, в котором до этого блеснул Мел Гибсон) и вели себя как на войне: пытались любым способом выжить. "Думаю, мы возводили стены, чтобы защитить себя, вместо того, чтобы сказать: "Тебе страшно облажаться, но мне тоже страшно. Давай вести себя вежливо", - сказала позже Шарлиз Терон об этой ситуации.
10. Америка Феррера и Линдси Лохан
В популярном сериале "Дурнушка Бетти", где главную роль играла Америка Феррера, много эпизодов с приглашенными известными актерами. Обычно все проходило гладко, но когда сняться в сериале пригласили Линдси Лохан, начались проблемы. Девушки не сошлись характерами, хотя на экране должны были изображать подруг. За кадром они прямо-таки ненавидели друг друга!
Феррера жаловалась, что Лохан постоянно курит и притаскивает с собой на площадку каких-то людей, что у нее эксцентричные привычки, что она везде устраивает бардак и т. д. Линдси Лохан, со своей стороны, заявила, что проблема не в ней, а в том, что Феррера "зазвездилась" и решила, будто у нее украли часть славы. В итоге Лохан не завершила запланированные съемки и решила покинуть сериал досрочно.
Феррера жаловалась, что Лохан постоянно курит и притаскивает с собой на площадку каких-то людей, что у нее эксцентричные привычки, что она везде устраивает бардак и т. д. Линдси Лохан, со своей стороны, заявила, что проблема не в ней, а в том, что Феррера "зазвездилась" и решила, будто у нее украли часть славы. В итоге Лохан не завершила запланированные съемки и решила покинуть сериал досрочно.
11. Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд
Отношения между этими прославленными актрисами - притча во языцех. Это была одна из самых длительных и ожесточенных распрей в истории Голливуда.
Их вражда отлично задокументирована. Началось все в 1933 году, когда газета New York Times напечатала крохотную рецензию на роль Дэвис в фильме "Экс-леди", но посвятила несколько страниц освещению развода Кроуфорд. Затем, в 1935 году, Джоан Кроуфорд вышла замуж за Франшо Тоуна, актера, в которого Бетт Дэвис была в то время безумно влюблена.
В 1936 году Дэвис получила "Оскар", а Джоан сделала вид, что это ее не впечатлило (скорее всего, она завидовала). В 1943 году Кроуфорд попыталась заключить перемирие с Дэвис, но ничего не вышло. В 1945 году Дэвис отказалась от роли в фильме "Милдред Пирс", а Кроуфорд подхватила эту роль и получила за нее премию "Оскар". В общем, бились до крови, и до самой смерти Джоан Кроуфорд в 1977 году.
Их вражда отлично задокументирована. Началось все в 1933 году, когда газета New York Times напечатала крохотную рецензию на роль Дэвис в фильме "Экс-леди", но посвятила несколько страниц освещению развода Кроуфорд. Затем, в 1935 году, Джоан Кроуфорд вышла замуж за Франшо Тоуна, актера, в которого Бетт Дэвис была в то время безумно влюблена.
В 1936 году Дэвис получила "Оскар", а Джоан сделала вид, что это ее не впечатлило (скорее всего, она завидовала). В 1943 году Кроуфорд попыталась заключить перемирие с Дэвис, но ничего не вышло. В 1945 году Дэвис отказалась от роли в фильме "Милдред Пирс", а Кроуфорд подхватила эту роль и получила за нее премию "Оскар". В общем, бились до крови, и до самой смерти Джоан Кроуфорд в 1977 году.
12. Ник Нолти и Джулия Робертс
В романтической комедии 1994 года "Я люблю неприятности" между главными героями, которых сыграли Ник Нолти и Джулия Робертс, возникает любовь. Но странное дело - даже на экране чувствуется, что "химия" между ними не так уж и велика. Это связано с тем, что актеры ненавидели друг друга и даже актерское мастерство им не помогло это скрыть.
Говорят, Джулия Робертс откровенно насмехалась над Нолти, чем-то он ей активно не нравился. В ответ на насмешки он тоже изменил свое отношение к ней, понятно в какую сторону. Как при всем при этом удалось хоть что-то снять - загадка. Создателям фильма пришлось пойти на множество ухищрений - например, некоторые общие сцены снимали отдельно. А в одной интимной сцене Робертс вообще отказалась поцеловать партнера по фильму. Мол, вам надо - вы его и целуйте.
Говорят, Джулия Робертс откровенно насмехалась над Нолти, чем-то он ей активно не нравился. В ответ на насмешки он тоже изменил свое отношение к ней, понятно в какую сторону. Как при всем при этом удалось хоть что-то снять - загадка. Создателям фильма пришлось пойти на множество ухищрений - например, некоторые общие сцены снимали отдельно. А в одной интимной сцене Робертс вообще отказалась поцеловать партнера по фильму. Мол, вам надо - вы его и целуйте.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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