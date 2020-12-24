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"Заклятые друзья": коллеги по съемочной площадке, которые ненавидели друг друга. Часть 2-я

"Заклятые друзья": коллеги по съемочной площадке, которые ненавидели друг друга. Часть 2-я (12 фото)

Автор:
24 декабря 2020 14:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   вражда   голливуд   киноиндустрия   скандалы   шоу бизнес   шоу бизнес знаменитости   
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Продолжаем рассказывать об актерах и актрисах, которым на экране приходилось изображать дружбу или пылкие чувства друг к друга, а в реальной жизни все было ровно наоборот. Не переключайтесь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   вражда   голливуд   киноиндустрия   скандалы   шоу бизнес   шоу бизнес знаменитости   
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АнтонПолднев 48 минут назад
Что тут скажешь, они тоже люди. Кто-то им нравится, кто-то нет. Актёры вообще своеобразная публика.
Кстати. А где комментаторы с сообщениями "кто все эти люди?"
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