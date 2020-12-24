"Заклятые друзья": коллеги по съемочной площадке, которые ненавидели друг друга. Часть 2-я

Энтони Дэниэлс и Кенни Бейкер так и не сумели подружиться на съемках "Звездных войн", хотя по сюжету они лучшие друзья - с этим никто не будет спорить! Да, иногда и в фильме их отношения бывают непростыми, они часто ссорятся и не всегда находятся на одной волне. Но между ними существует глубокая связь и, в конце концов, они оба роботы. Жаль, что сыгравшие этих персонажей актеры не были так же близки.



Спустя много лет после съемок Кенни Бейкера (R2-D2) спросили о его отношениях с Дэниелсом. Он ответил, что они не то чтобы ненавидели друг друга, но определенно не были друзьями. И винит он в этом Дэниэлса - мол, тот ни с кем не ладил, такой вот человек. Когда Бейкер скончался в 2016 году в возрасте 81 года, Дэниелс написал в Твиттере соболезнования, но многие люди отметили, что его слова не отличались особой теплотой.