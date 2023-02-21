Самые удивительные, необычные и ужасные рыбы в мире

Наша статься посвящена челюстноротым позвоночным животным – рыбам. Они обитают не только в соленой, но и в пресной воде. Их можно встретить и в океанических впадинах, и в горных ручьях. На данный момент известно около 36 тысяч рыб, из них 3 тысячи живут на территории России.



Позвоночные отличаются большим разнообразием. Они совершенно не похожи друг на друга. Да, у них все, как у людей. Есть симпатичные и не очень. Мы расскажем вам о самых страшных рыбах в мире, причем некоторые из них не являются опасными и кровожадными. Они просто производят неприятное впечатление. Начнем.



10. Рыба-камень