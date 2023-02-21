Самые удивительные, необычные и ужасные рыбы в мире

Океан издавна привлекает людей. Подводный мир исследуется на протяжении многих веков, но до сих пор полностью не изучен. Регулярно открывают новые виды растений, рыб и прочих морских обитателей.
Наша статься посвящена челюстноротым позвоночным животным – рыбам. Они обитают не только в соленой, но и в пресной воде. Их можно встретить и в океанических впадинах, и в горных ручьях. На данный момент известно около 36 тысяч рыб, из них 3 тысячи живут на территории России.
Позвоночные отличаются большим разнообразием. Они совершенно не похожи друг на друга. Да, у них все, как у людей. Есть симпатичные и не очень. Мы расскажем вам о самых страшных рыбах в мире, причем некоторые из них не являются опасными и кровожадными. Они просто производят неприятное впечатление. Начнем.
10. Рыба-камень
Эта рыба входит не только в топ самых страшных, но и самых опасных. Она очень ядовита.
Ареал обитания: мелководье Тихого и Индийского океанов. Живет на коралловых рифах, часто скрывается в тени камней или водорослей. Ей нравится зарываться в грязь или песок. Заметить рыбу-камень очень сложно даже на берегу, куда она может попасть во время отливов.
Позвоночное среднего размера, в длину достигает 40 см. Окрас зеленоватый, бурый. Он хорошо маскирует рыбу и помогает оставаться незамеченной. У нее крупная голова с маленькими глазами, покрыта буграми. Вид устрашающий, не зря, ведь она способна убить человека. Колючки спинного плавника очень острые и содержат токсины. Человек случайно наступивший на «живой камень» рискует умереть. Жертве стоит незамедлительно оказать медицинскую помощь.
9. Рыба-пеликан
Рыба-пеликан долгое время считалась редким видом, но сейчас стало понятно, что она довольно распространена. Обитает во всех океанах (в умеренных и тропических районах). Живет глубоко, от 500 до 3 тысяч метров. Является хищником.
У нее очень специфичная внешность. Длина варьируется от 60 до 180 см, причем третья часть тела – пасть. Вес не превышает одного килограмма. Тело тонкое, постепенно переходит в хвостовую нить. Характерные особенности – массивные челюсти и вместительная глотка. Окрас пеликана – преимущественно темные тона.
Образ жизни и физиология рыбы плохо изучены. Проводить исследования на таких глубинах практически невозможно.
8. Латимерия
Живое ископаемое. Появилось в древние времена, более 400 млн лет назад. Считалось вымершим более 65 млн лет назад, но в ХХ веке были обнаружены два вида латимерии. Живут на глубине 100 м.
Встречаются у берегов ЮАР и Мозамбика.
Рыбы крупные: длина – от 1,5 до 1,9 м, вес – от 50 до 90 кг. Окрас синевато-серый с белыми пятнами. Рисунок у каждой особи отличается. Он является индивидуальной особенностью. У рыб семь плавников, которые похожи на короткие лапы. Строение тела тоже уникальное: у них нет позвоночника.
Огромные глаза, редкие зубы, зловещий оскал – латимерия похожа на персонажа фильмов ужасов.
7. Мурена
Ареал обитания: Индийский, Атлантический, Тихий океан. Наиболее часто встречаются в Красном и Средиземном морях. Предпочитают придонные слои воды. Днем прячутся в расщелинах скал, а ночью выходят на охоту.
Мурены достигают в длину 1,5 м, максимальный вес – 50 кг. Они отличатся от прочих рыб тем, что у них отсутствует чешуя. Окрас красивый: коричневый, зеленоватый с мраморным рисунком. При приближении оскаливаются, словно пытаясь напугать. Огромная пасть, зубы слегка закручены внутрь. Рыба выглядит впечатляюще, но лучше к ним не приближаться. Зафиксировано много случаев нападения на людей, в частности, на аквалангистов.
6. Черный живоглот
Распространен в тропических и субтропических водах по всему миру. Обитает на глубине до 3900 м.
Небольшие рыбы, максимальная длина всего 25 см. Тело вытянутое, без чешуи. Окрас темный. Свое название рыба получила неслучайно. Пасть черного живоглота раскрывается широко. У него отсутствуют мышцы и ребра, он способен проглотить добычу, которая значительно превосходит его по размеру. Желудок растягивается, сдвигаются внутренние органы. Особо жадные живоглоты оказываются вытолкнуты на поверхность, так как не могут переварить добычу. Начинается процесс разложения, выделяются газы.
5. Рыба-капля
Загадочный и малоизученный вид.
Обитает у берегов Австралии и Тасмании на глубине до 1200 м. Это предположение ихтиологов, информация не подтверждена.
Внешность рыбы-капли не очень приятная. Она представляет собой студенистую массу, длиной 30 см, весом 2 кг. Есть небольшие плавники и наросты на теле. Один из них расположен впереди и напоминает нос. Это существо совсем не похоже на рыбу, но все-таки ей является. Окрас разнообразный: серо-зеленый, бледно-розовый, коричневый. Есть мнение, что он меняется и зависит от цвета донных отложений в месте обитания рыбы.
Еще одна ее уникальная особенность – грустное выражение морды. Создается впечатление, что она заплачет. Рыба-капля часто становится объектом для шуток и пародий.
4. Крапчатый звездочет
Обитает в западной части Атлантического океана. Предпочитает песчаное или галечное дно.
Рыба производит отталкивающее впечатление. Она не очень крупная. В длину достигает 50 см, вес – до 9 кг. Голова широкая, тело круглое и плотное. Глаза маленькие, все время смотрят наверх. Из-за этого рыба и получила такое красивое название. Окрас темный в белую крапинку.
Крапчатый звездочет имеет одну особенность – он может ударить разрядом электрического тока. Незначительный, но хватит для того, чтобы потерять ориентацию в пространстве. Дайверы опасаются этой рыбы.
3. Морской черт
Промысловая рыба. Водится в Атлантическом океане на глубине до 1000 м. Обитает на песчаном или илистом дне, прячется в обломках скал и водорослях.
Морской черт поражает своими размерами. В длину может достигать 2 м, вес – до 57 кг. Туловище и голова плоские, покрыты наростами и костными бугорками.
Страшная рыба несет большую опасность для человека. Она нередко выбирается с глубины ближе к берегу. Ее трудно заметить и, если наступить на морского черта можно получить глубокие раны от шипов. Если потревожить рыбу, она может наброситься и сильно покалечить.
2. Ломозуб
Редкая рыба, про которую мало что известно. Она обитает в глубинных водах между Новой Зеландией и Австрией. Ломозуб похож на инопланетное существо. Окрас темный, глаза огромные и светятся. На морде расположен отросток, который также излучает свечение в темных водах. Таким образом рыба привлекает добычу.
1. Рыба-гадюка
Еще одна редкая и малоизученная рыба. Считается, что она обитает в Марианской впадине и других подобных глубинных участках. Она не любит свет, поэтому днем предпочитает находиться как можно глубже – до 3000 м. Зато ночью рыба-гадюка становится намного смелее, ее несколько раз находили на мелководье.
Имеет небольшие размеры, длина не превышает 30 см. Несмотря на скромные показатели, гадюка может напугать кого угодно. Отличительная особенность – огромный рот и острые клыки, которые в нем не помещаются. Она пронзает ими жертв, подплывающих слишком близко. Гадюка привлекает добычу с помощью хребта, который светится в темноте. Этот процесс называется биолюминесценция. Окрас варьируется от темно-серебристого до черного.
Источник:
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Понимаю, что опечатка.
Но звучит прикольно.
Г.Адамов, "Тайна двух океанов", 1939г.
...Внезапно, слово вынырнув из тьмы, показалась еще одна рыба бархатисто-черного цвета. Ее тонкое, сухое туловище с сильным широким хвостом, длинной, плоской головой и пастью, усеянной мелкими, загнутыми назад зубами, могло скорее соблазнить первую рыбу как легкая добыча, чем внушить ей какое-либо опасение. Однако, несмотря на то что вторая была в три раза меньше первой, она смело приблизилась и начала вертеться вокруг большой рыбы, извиваясь перед ней...
Павлик с возрастающим интересом наблюдал эту странную сцену, не понимая, чего хочет маленькая, юркая рыба.
И вдруг, в тот неуловимый момент, когда большая рыба, набив пасть добычей, замкнула ее, чтобы сделать глоток, маленькая вертунья очутилась как раз прямо против головы и одним стремительным движением вцепилась широко раскрытой пастью в переднюю часть морды своего противника.
...Большая рыба, оцепенев в первый момент от неожиданности, с силой тряхнула головой, словно собака, сбрасывающая с носа осу. Но маленький нахал, крепко вонзив свои кривые зубы в морду врага, не сдвинулся ни на йоту. Наоборот, Павлику даже показалось, что от встряски хищник надвинулся еще дальше на голову противника, помогая себе хвостом...
...Мало того: на глазах у Павлика он все дальше и дальше налезал на эту голову, все шире разевая свою словно каучуковую пасть. Вот уже скрылись в этой ужасной пасти глаза большой рыбы, вот уже в глотку, раздувшуюся, как толстая кишка, прошла ее широкая, круглая голова. Точно упругая резиновая перчатка, растягиваясь и раздуваясь, маленький хищник надвигался на цилиндрическое тело добычи, и каждое яростное движение ее лишь ускоряло его продвижение вперед. И чем дальше пролезала добыча в маленькую утробу хищника, тем все сильнее растягивалось его брюшко и, нарастая в объеме, опускалось все ниже и ниже.
...Брюхо маленького разбойника раздувалось в огромный, в несколько раз больше своего владельца, мешок с тонкими, просвечивающими стенками. В широком луче прожектора Павлик видел сквозь эту оболочку смутные очертания огромного тела добычи, свернувшегося кольцом, и ее большую голову с мертвыми, остекленевшими глазами. Через минуту в пасти хищника исчез наконец и хвост. Маленькая, тридцатисантиметровая рыба с непомерно огромным прозрачным брюхом медленно поднялась вверх и исчезла в непроницаемой тьме.
Прошло немало времени, прежде чем Павлик пришел в себя от изумления. Он думал об этом мире, где жестокий закон жизни так обнажено и тесно переплетается со смертью...