Трёхметровый монстр, который живёт в реке

Знакомьтесь, это Миссисипский панцирник или Щука-Аллигатор. Относится к семейству Панцирниковые и является одной из самых крупных пресноводных рыб.

А ещё эта рыба жила во времена Палеогенового периода, более 50 миллионов лет назад и за всё это время практически не изменилась.

А всё благодаря тому что у неё практически нет природных врагов, ведь эта рыба вооружена мощными зубами, бронированным панцирем, имеет огромный размер, а её икринки настолько ядовиты, что ни один речной житель не хочет их есть. Но обо всём по порядку.