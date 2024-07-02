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Трёхметровый монстр, который живёт в реке

Трёхметровый монстр, который живёт в реке

Автор:
02 июля 2024 09:27
Сообщество : Животные
Метки: Трёхметровый монстр   Щука-Аллигатор   в мире   миссисипский панцирник   рыба   удивительно   фото   
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А еще у него бронированное тело.

Знакомьтесь, это Миссисипский панцирник или Щука-Аллигатор. Относится к семейству Панцирниковые и является одной из самых крупных пресноводных рыб.

А ещё эта рыба жила во времена Палеогенового периода, более 50 миллионов лет назад и за всё это время практически не изменилась.

А всё благодаря тому что у неё практически нет природных врагов, ведь эта рыба вооружена мощными зубами, бронированным панцирем, имеет огромный размер, а её икринки настолько ядовиты, что ни один речной житель не хочет их есть. Но обо всём по порядку.

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Основным местом обитания щуки-аллигатора является река Миссисипи, которая расположена в США. Миссисипский панцирник предпочитает жить в стоячих и вялотекущих водоёмах. Также эта рыба хорошо себя чувствует в солёной воде, находясь в местах рядом с морем.

Благодаря своему плавательному пузырю, панцирник может дышать обычным воздухом. Если содержание кислорода в воде слишком низкое, то рыба может высунуть ноздри из воды и свободно вдохнуть свежего американского воздуха.

Миссисипский панцирник вырастает до 3 метров в длину и достигает веса 200 килограмм. Название панцирник она получила благодаря мощной чешуе, которая имеет два слоя защиты. Нижний слой состоит из костного основания, а верхний слой имеет плотные ромбовидные чешуи, которые образуют крепкую броню.

Мощные зубы и крепкие челюсти позволяют щуке-аллигатору нападать на крупную добычу. Для охоты она использует метод "нападение из засады". В рацион щуки входят крупные рыбы, птицы, черепахи, раки и млекопитающие, которые случайно оказались в воде. Нападает она практически на всё что движется и шевелится, так как рыба очень прожорливая. Но её можно понять, ведь как то нужно прокормить такое огромное тело.

Период размножение происходит весной. Самка мечет в воду около 100 000 икринок, которые приклеиваются к подводной растительности, после чего самка просто уплывает. А как же забота о малышах ? А как же материнские чувства ? - спросите вы.

Но не переживайте. Ещё одна фича этой рыбы в том что их икра очень ядовита, поэтому никто не решается есть их икринки, дабы не отправиться к праотцам. Через пару недель из икринок вылупляются мальки, которые сразу же готовы к самостоятельной жизни.

Кстати, срок жизни щуки-аллигатора достаточно долгий, около 30 лет.

Несмотря на все свои эволюционные преимущества, в жизни Миссисипского панцирника не всё так гладко, ведь их главным врагом является человек. Ох уж этот человек. Всё дело в том что эта огромная рыба является желанным объектом для рыбаков.

Мясо этой рыбы невкусное, а икра ядовитая, поэтому в большинстве случаев рыбаки охотятся за этой рыбой просто ради спортивного интереса, чтобы похвастаться фотками улова перед своими друзьями. Иногда пойманных рыб отпускают обратно в воду, а иногда из них делают трофеи. Но сейчас такую рыбалку ограничивают охранным статусом для спасения щуки-аллигатора от истребления.

Миссисипский панцирник редко нападает на человека и делает это только в случае самозащиты. Поэтому мой вам совет: если вы вдруг окажетесь в Америке, ни в коем случае не плавайте в реке Миссисипи, даже если вам очень хочется.

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Метки: Трёхметровый монстр   Щука-Аллигатор   в мире   миссисипский панцирник   рыба   удивительно   фото   
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5  комментариев
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12k
Летучий Мыш 48 минут назад
Рыба -крокодил с ядовитой икрой, странно, что не в Австралии живёт.
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1k
Дмитрий Грачёв 19 минут назад
Не понятно, зачем их охранять? Врагов нет, мясо не вкусное, икра ядовитая, плодятся не хило.
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11k
Trenzel2003 52 минуты назад
RDR-2 вспомнилось. Одно из заданий на трофей.
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18k
Kostick Час назад
особо одаренные заводят таких в аквариумах. потом не знают, куда сбагрить зверюгу. у меня бж так фрактоцефала захотела, по итогу он перерос полутонную банку, что специально для него покупали, и в последствии был подарен местному океанариуму.
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12k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Рыбодил или крокорыб.
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2513 постов (2455 в горячем)

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