Во время недавно завершившейся 18-дневной экспедиции в охраняемом морском парке Риф Ашмор (недалеко от Австралии) учёные Schmidt Ocean Institute погрузили в глубины с низкой освещенностью подводного робота. На глубине 50-150 метров он наблюдал за удивительными кораллами, морскими змеями и разнообразными морскими существами, показанными на 9 изображениях ниже.

Schmidt Ocean Institute — некоммерческая организация по исследованию океана — назвала данную свою вылазку «Австралийской экспедицией по мезофотическим (недостаточно освещённым) кораллам».

«Изучив кораллы от Большого Барьерного рифа до Антарктиды, с лёгкостью можно считать, что я всё это уже видела, — написала в своём блоге ведущий учёный экспедиции Карен Миллер (Karen Miller) из Australian Institute of Marine Science. — Но такие события, как Австралийская экспедиция по мезофотическим кораллам, заставляют смириться и осознать то, сколько ещё всего предстоит узнать о наших океанах.»

В институте сообщили, что экспедиция сделала невиданные ранее кадры морского дна Рифа Эшмор, а также собрала 500 различных образцов для изучения.

Глубокие морские воды — это в основном неизвестные места, полные неизведанного.

«Мы так мало знаем о глубоком океане, что почти каждый может там найти что-то новое, если будет делать что-то уникальное», — отметил как-то в своём интервью Mashable Алан Леонарди (Alan Leonardi), директор National Oceanic and Atmospheric Administration’s Office of Ocean Exploration and Research.