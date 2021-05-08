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9 потрясающих изображений глубоководной жизни, снятых подводным роботом

9 потрясающих изображений глубоководной жизни, снятых подводным роботом (10 фото)

Автор:
08 мая 2021 10:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: жизнь под водой   красота   под водой   природа   робот   фото   
885
10

Глубоководная морская жизнь ошеломляет. И биологи до сих пор продолжают находить под водой что-то новое.

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Метки: жизнь под водой   красота   под водой   природа   робот   фото   
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