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Самые большие по площади озера на земле

Самые большие по площади озера на земле (31 фото)

Автор:
12 мая 2021 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   озеро   природа   размер   самые большие озера   фото   
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Природные достопримечательности разбросаны по всей планете и привлекают туристов, не меньше, чем музеи и архитектурные объекты древности. В списке самых посещаемых объектов озёра занимают лидирующие позиции. Живописные уголки Земли радуют глаз и позволяют отдохнуть на лоне природы. Некоторые впечатляют своими размерами и напоминают моря, так как увидеть противоположный берег не представляется возможным.

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Метки: красота   озеро   природа   размер   самые большие озера   фото   
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