Самые большие по площади озера на земле

Малави (Ньяса)

Располагается на территории трёх стран в Восточной Африке. Его экосистема уникальная, большая часть растений и животных встречаются только здесь на близлежащих территориях. Средняя глубина – чуть меньше трёхсот метров. Часть бассейна покрыта горами и нагорьями. Впадают 14 рек, а вытекает только одна – Шире. На побережье есть поселения, но их не так много. Рыбный промысел активный.

Площадь – 29500 км²