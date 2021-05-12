Самые большие по площади озера на земле

Природные достопримечательности разбросаны по всей планете и привлекают туристов, не меньше, чем музеи и архитектурные объекты древности. В списке самых посещаемых объектов озёра занимают лидирующие позиции. Живописные уголки Земли радуют глаз и позволяют отдохнуть на лоне природы. Некоторые впечатляют своими размерами и напоминают моря, так как увидеть противоположный берег не представляется возможным.
Каспийское море
Располагается на территории сразу пяти государств, в том числе и России. Вода в нём солоноватая. Впадают пять рек. Уровень воды колеблется на отметке 27 метров ниже уровня моря. Есть крупные полуострова и около пятидесяти островов разного размера. На побережье стоят портовые и курортные города, а также населённые пункты поменьше. Животный и растительный миры разнообразны. Климат и температура воды переменчивы.
Площадь – 436000 км².
Верхнее
Находится на территории США и Канады, входит в систему Великих озёр. Из пресных – самое крупное в мире. Впадает река Нипигон, вытекает – Сент-Мэрис. Глубина внушительная и в некоторых местах достигает четырёхсот метров. Хотя температуры здесь невысоки, поверхность не затягивается льдом даже на зимний период, в отличие от береговой линии. Есть несколько портов. В здешних водах много относительно редких видом рыб.
Площадь – 82100 км²
Виктория
Располагается на территории трёх южноафриканских стран. Средняя глубина – около сорока метров. Вода пресная. С 1954 года, когда была построена плотина, фактически превращено в водохранилище. Есть много небольших островов. Впадает река Кагера, вытекает – Белый Нил. Средняя температура воздуха в районе озера: +20-+22°C. За год два сезона дождей. Промысел рыбы и увеличение населения на побережье привели к ухудшению экологической обстановки.
Площадь – 68870 км²
Гурон
Находится на территории США и Канады, входит в систему Великих озёр. Пролив Макино соединяет его с соседним озером Мичиган. Впадает река Сент-Мэрис, вытекает – Сент-Клэр. Средняя глубина в пределах шестидесяти метров. Есть много островов и заливов. С середины прошлого века происходит восстановление популяции рыб, выпускаются мальки, а за экологическим фоном пристально следят представители властей.
Площадь – 59600 км²
Мичиган
Единственное из системы Великих озёр, полностью расположенное на территории США. Пролив Макино соединяет его с соседним озером Гурон. Вода пресная. Максимальная глубина – 281 метр. Высота над уровнем моря – 177 метров. Четыре месяца в году поверхность затянута льдом. Есть довольно крупные острова, а на побережье располагается несколько городов.
Площадь – 58000 км²
Танганьика
Располагается на территории четырёх стран в Центральной Африке. Самое длинное озеро из пресноводных на планете. Входит в бассейн Конго. Глубина в нижней точке достигает 1470 метров. Температура воды на поверхности – от +24°C. Фауна представлена двумя тысячами видов, из них почти треть обитает в ограниченном ареале. Рыбный промысел и сброс отходов в северной части озера привели к его загрязнению.
Площадь – 32600 км²
Байкал
Находится в России. Самое глубокое озеро на планете, а также самый большой резервуар пресной воды. Впадает множество рек, а вытекает всего одна – Ангара. На зимне-весенний период поверхность затягивается толстым слоем льда почти полностью. Имеется 27 островов. Животный и растительный мир представлен несколькими тысячи видов, из них половина имеет ограниченный ареал распространения.
Площадь – 31500 км²
Большое Медвежье озеро
Располагается в Канаде на северном полярном круге. Средняя глубина – 72 метра. Температура воздуха в округе по большей части минусовая, хотя в середине лета может достигать +12°C. Лёд на поверхности – привычная картина для этих мест. На побережье всего одно поселение. Раньше неподалёку разрабатывалось месторождение урана, но было закрыто из-за дороговизны и сложности добычи.
Площадь – 31000 км²
Малави (Ньяса)
Располагается на территории трёх стран в Восточной Африке. Его экосистема уникальная, большая часть растений и животных встречаются только здесь на близлежащих территориях. Средняя глубина – чуть меньше трёхсот метров. Часть бассейна покрыта горами и нагорьями. Впадают 14 рек, а вытекает только одна – Шире. На побережье есть поселения, но их не так много. Рыбный промысел активный.
Площадь – 29500 км²
Большое Невольничье озеро
Находится в Канаде. Самое глубокое в Северной Америке. Впадает несколько рек, вытекает – Маккензи. Средняя глубина – 41 метр. Восемь месяцев в году его поверхность покрыта льдом. Зимой он настолько прочный, что по озеру ходят грузовики с товарами и необходимыми материалами для близлежащих алмазных шахт. Западное побережье покрыто лесами, а восточное – тундрой.
Площадь – 27000 км²
Эри
Находится на территории США и Канады, входит в систему Великих озёр. Эри – важная часть сельского хозяйства обеих стран. Расстояние до самой нижней точки на дне – 64 метра. На несколько месяцев поверхность покрывается льдом. С начала 70-х годов прошлого века власти занялись экологией региона, что поспособствовало изменению ситуации в лучшую сторону.
Площадь – 25700 км²
Виннипег
Находится в Канаде и является частью одноименного водохранилища. Средняя глубина – 12 метров. Высота над уровнем моря – 217 метров. Впадает несколько рек, вытекает – Нельсон. Вокруг располагаются города и посёлки. Много диких островов. На побережье встречаются пещеры и скалы. Вода пресная. Таёжные леса, произрастающие на восточном берегу, охраняются ЮНЕСКО.
Площадь – 24514 км²
Онтарио
Находится на территории США и Канады, входит в систему Великих озёр. В его акваторию входят Озёра-Пальцы. Средняя глубина – 86 метров. Впадающая река – Ниагара, вытекающая – Святого Лаврентия. Через каналы связано с Гудзоном и Эри. Судоходство развито и активно, имеется множество портов. На его берегах располагаются крупные населённые пункты, в том числе Торонто.
Площадь – 18960 км²
Ладожское озеро
Находится в России. Самое крупное из пресноводных в Европе. Впадает множество река, а вытекает всего одна – Нева. В его акватории находятся природные достопримечательности различных типов, в том числе и Нижнесвирский заповедник. Есть и памятники архитектуры. А также мемориалы. Среди островов больше других известен Валаам. Судоходство развито, используется в хозяйственной деятельности и туризме.
Площадь – 18130 км²
Балхаш
Находится в Казахстане. Часть водоёма пресноводное, часть – с солёной водой. Эти зоны разделены узким проливом. Впадают несколько рек. Средняя глубина – меньше шести метров. С каждой из четырёх сторон света озеро окружено разными видами местности. Восток – песчаный массив, запад – пустыня, юг – горы, север – степь. Фауна малочисленная и по видам, и по общему количеству.
Площадь – 16400 км²
Восток
Находится в Антарктиде. Самоё крупное из подлёдных. Рядом расположена одноименная российская станция. Абсолютная глубина – более 1200 метров. Температура воды доходит до +10°C, нагрев идёт от геотермальных подземных источников. Чтобы добраться до озера, пришлось потратить десятилетие, проводить точные расчеты и бурить скважину. Исследования воды и живущих в ней микроорганизмов продолжаются.
Площадь – 12500 км²
Онежское озеро
Находится в России. Впадает множество рек, в акватории больше полутора тысяч островов. Средняя глубина – 30 метров. Часть берегов заболочена, часть покрыта таёжными лесами. Есть два порта и несколько населённых пунктов разных по статусу. Много рыбы, в том числе редких пород. Поскольку на озере расположены промышленные предприятия, экологическое состояние территории ухудшается.
Площадь – 9720 км²
Титикака
Расположено на территории Перу и Боливии. Самое большое по запасам пресной воды в регионе. На побережье несколько городов и посёлков, есть поселения аборигенов, сохранивших многие традиции, в том числе и хозяйственные, предков. Судоходство развито. Средняя глубина – 107 метров. Высота над уровнем моря – 3812 метров. Впадает порядка трёхсот рек, а вытекает только Десагуадеро.
Площадь – 8372 км²
Никарагуа
Расположено в одноименной стране. Среди пресноводных – единственное, где можно встретить акул. Средняя глубина – 13 метров. На поверхности возникают крупные волны, иногда случаются штормы. Острова многочисленны, объединены в группы. Впадает река Типитапа, а вытекает – Сан-Хуан. Никарагуа связано с Карибским морем через судоходный канал. Также ведётся строительство канала между океанами, который пройдёт через озеро.
Площадь – 8264 км²
Атабаска
Находится в Канаде. Наибольшая глубина – 124 метра. Вытекают реки Невольничья и Маккензи, а впадает – Атабаска. На берегу обнаружены месторождения урана и золота, что привело к возникновению шахт и активной добыче, однако в начале 80-х годов прошлого века работы свернули. На южном берегу имеются песчаные дюны. В озере водится более двадцати видов рыб.
Площадь – 7850 км²
Таймыр
Находится в России на одноименном полуострове за полярным кругом. Климатическая зона – тундра с встречающимися участками вечной мерзлоты. Впадает несколько рек, а через него протекает Таймыра, которая имеет дополнение к названию «Верхняя» и «Нижняя» в зависимости от своего положения. Встречаются в водах озера арктические рыбы, фауна представлена очень маленьким числом видов.
Площадь – 6990 км²
Туркана
Находится на территории Кении и Эфиопии. Имеет второе название – Рудольф. В его акватории расположены три острова. Впадает несколько рек, не вытекает ни одной. Знаменито своими крокодилами, которые внушительны по размерам и многочисленны. В округе в разные периоды были сделаны важные археологические находки, связанные с древними людьми и географией местности.
Площадь – 6405 км²
Рейндир-Лейк
Находится в Канаде. Происхождение – ледниковое. Средняя глубина – 17 метров. С конца весны по начала лета поверхность покрыта льдом. Озеро стало местом проведения соревнований по спортивной рыбалке. Побережье заселено мало. Одна из природных достопримечательностей – Глубока бухта, которая образовалась из-за падения метеорита сто миллионов лет назад.
Площадь – 6330 км²
Иссык-Куль
Находится в Киргизии. Высота над уровнем моря – более 1600 метров. Вода солоноватая. Озеро является бессточным, а впадает в него порядка восьмидесяти притоков. Имеются четыре залива, каждый используется, но не активно. Климат смешанный – морской и горный, что привлекает туристов. Прибрежные населённые пункты разные по размерам, но их довольно много.
Площадь – 6200 км²
Урмия
Находится в Иране. Самое крупное озеро Среднего и Ближнего Востока. Вода солёная. Озеро является бессточным. Наибольшая глубина – 16 метров. Имеется более сотни островов, на некоторых распространены фисташковые леса. Поверхность не замерзает. Судоходство развито и активно. Появления в 2008 году дамбы разделило акваторию на две части и отрицательно сказалось на экологии.
Площадь – 6001 км²
Венерн
Находится в Швеции. Самое крупное в стране. С декабря покрывается льдом, он находится на поверхности до середины весны, но слой нетолстый и периодически подтаивает. Средняя глубина – 27 метров. В акватории располагаются мелкие острова, есть три крупных. Они, как и озеро, входят в национальный парк. Впадает порядка 30 рек. Крупные порты используются круглый год. Развито рыболовство.
Площадь – 5545 км²
Виннипегосис
Находится в Канаде. Средняя глубина – порядка 12 метров. Абсолютная высота над уровнем моря – 254 метра. На побережье расположились три больших населённых пункта. Развито рыболовство. Видов рыб достаточное количество, но упор сделан на форель. Поскольку с экологией были некоторые проблемы, власти создали в округе два заказника и занимаются восстановлением популяций редких видов.
Площадь – 5403 км²
Альберт
Находится на территории Уганды и Демократической Республики Конго. Высота над уровнем моря – 615 метров. Расстояние до самой глубокой точки от поверхности – 58 метров. Дно в основном без резких перепадов. Впадают две реки – вытекает одна, являющаяся притоком Нила. Судоходство развито, но слабо. Водится много видов рыбы. Температура воды высокая весь год, достигает 30 °C.
Площадь – 5299 км²
Мверу
Находится на территории Замбии и Демократической Республики Конго. Высота над уровнем моря – 917 метров. Средняя глубина – порядка семи с половиной метров. Вода пресная. Самая крупная впадающая река – Луапула. Вытекающая – Лувуа. Сезон дождей мало влияет на уровень воды в озере, чем оно отличается от других водоёмов региона. На побережье много рыбацких деревень.
Площадь – 5120 км²
Неттиллинг
Находится в Канаде. Высота над уровнем моря – 30 метров. Средняя глубина – 20 метров. Его питают мелкие реки, а также озеро Амаджуак, расположенное в южном направлении. Восточная часть мелководна, включает в себя три бухты. Поскольку лёд здесь стоит почти всегда, рыбам тут выживать трудно. Приспособились к местным условиям лишь три вида. Около озера обитают олени карибу.
Площадь – 5066 км²
Источник:
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