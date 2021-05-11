20 лучших фьордов Норвегии

Широкие водные пространства восточной оконечности – бесконечная гладь, переходящая в пейзажи неприветливой северной тундры. Фьорды являются визитной карточкой Норвегии, ее гордостью и неиссякаемым источником дохода от многочисленных туристов, желающих во что бы то ни стало совершить круиз или пройтись пешком вдоль берегов, чтобы полюбоваться невероятной красотой и изобретательностью природы, которая была очень щедра к этим местам.

Гейрангер-фьорд

Протяженный 15-километровый залив, который является ответвлением более крупного Стур-фьорда, расположенного в районе (фюльке) Мёре-ог-Ромсдал. Он окружен отвесными скалами, достигающими в высоту 1,5 км, ледниками и лесистыми склонами с многочисленными водными каскадами. Главные природные достопримечательности фьорда – водопады с романтическими названиями Фата невесты, Жених и Семь сестер.