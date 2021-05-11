20 лучших фьордов Норвегии

Норвежские фьорды – это настоящий сказочный край и мечта каждого путешественника, предпочитающего природные пейзажи рукотворным достопримечательностям. Они очень разнообразны и не похожи один на другой. Заливы западного и центрального побережья страны – это зажатые между отвесными скалами участки моря, обрамленные в изумрудную зелень прибрежных склонов и кристальную чистоту грохочущих водопадов.
Широкие водные пространства восточной оконечности – бесконечная гладь, переходящая в пейзажи неприветливой северной тундры. Фьорды являются визитной карточкой Норвегии, ее гордостью и неиссякаемым источником дохода от многочисленных туристов, желающих во что бы то ни стало совершить круиз или пройтись пешком вдоль берегов, чтобы полюбоваться невероятной красотой и изобретательностью природы, которая была очень щедра к этим местам.
Гейрангер-фьорд
Протяженный 15-километровый залив, который является ответвлением более крупного Стур-фьорда, расположенного в районе (фюльке) Мёре-ог-Ромсдал. Он окружен отвесными скалами, достигающими в высоту 1,5 км, ледниками и лесистыми склонами с многочисленными водными каскадами. Главные природные достопримечательности фьорда – водопады с романтическими названиями Фата невесты, Жених и Семь сестер.
Люсе-фьорд
До Люсе-фьорда ведет дорога Рюфюлькевеген, отличающаяся особенно живописными пейзажами, но самый лучший способ добраться до залива – на круизном корабле, чей маршрут проложен вдоль Кьерага и Прекестулена. Люсе-фьорд является одним из самых популярных и посещаемых благодаря своей доступности. Он врезается в побережье на 42 км, глубина в разных местах колеблется в диапазоне 13-450 метров.
Согне-фьорд
Бухту часто называют «Королем фьордов» из-за ее невероятных размеров: более 200 км в длину и более 1 км в глубину. По величине этот залив занимает второе место в Европе. Он имеет десятки мелких и крупных ответвлений, в глубине которых притаились маленькие деревушки и живописные склоны гор. Они покрыты густыми лесами, переходящими в заснеженные пики, ярко блестящие в пронзительных лучах северного солнца.
Аурландс-фьорд
Один из рукавов гигантского Согне-фьорда. Его длина относительно невелика – всего каких-то пару десятков километров, но по красоте он, возможно, превосходит своих собратьев. Вдоль берегов можно прокатиться на надувной лодке, пройтись пешком или проехать на горном велосипеде, чтобы сполна насладиться панорамным видом залива, – подобный сервис предоставляют многие туристические компании.
Нэрёй-фьорд
Этот фьорд отмечен ЮНЕСКО как один из самых живописных в Норвегии. Сюда можно добраться по Фломской железной дороге, делающей крутые виражи в горах. Во время поездки также можно будет насладиться незабываемыми видами водопадов и заснеженных пиков. Неподалеку проходит популярный велосипедный маршрут под названием «Дорога землекопов», а также пешая дорога Сталхеймсклейва.
Хардангер-фьорд
Второй по величине залив в Норвегии, уступающий размерами Согне-фьорду почти на 100 км. Он также делится на множество более мелких бухт с изрезанными берегами. Хардангер тянется вдоль границ 13 районов-фюльке, у воды располагаются рыбные хозяйства и фермы, где разводят лосося и радужную форель, а также промышленные предприятия. Весной здесь цветут фруктовые сады. Туристов готовы принять многочисленные гостиницы, находящиеся в живописных местах.
Нур-фьорд
Фьорд находится в центральной части побережья. Вдоль его берегов проходит автомобильное шоссе, которое в районе Бюрчело ныряет под ледник Йостедалсбреен. Это место обладает немалым туристическим потенциалам благодаря хорошей доступности. Вдоль залива ходят пассажирские паромы, поэтому, чтобы насладиться его красотами, не обязательно заказывать дорогостоящую экскурсию.
Тронхеймс-фьорд
Крупный фьорд длиной около 130 км, находящийся ближе к западной части побережья. Бухту назвали в честь города Тронхейм. В пределах акватории располагаются три острова: Тёутра, Иттерёй и Мункхолмен, на котором в разное время располагались монастырь XI века, укрепления XVII-XIX столетий, а также немецкая ПВО времен Второй мировой войны. На берегах фьорда построены верфи нефтяных и судостроительных компаний. Еще в эпоху викингов тут пролегал важный морской путь.
Осло-фьорд
Фьорд на севере примыкает к столице страны, поэтому, чтобы увидеть знаменитые красоты норвежских заливов, не обязательно ехать за сотни километров. И хотя он уступает по красоте другим фьордам, зато имеет развитую транспортную систему, обжитые берега и немало живописных уголков, добраться до которых не составит большого труда. Более 40% населения страны живет не более чем в часе езды отсюда.
Алта-фьорд
Залив Норвежского моря, протянувшийся в длину почти на 40 км. В некоторых местах его берега чем-то напоминают классический озерный край северных регионов России: много леса и трава по пояс, на других участках – покрытые мхом скалы и сопки Дальнего Востока или вовсе тундру, по которой бродят олени. В городе Алта, расположенном на берегу, можно полюбоваться на футуристический собор Северного сияния. На скалах, окружающих фьорд, есть наскальные рисунки, привлекающим внимание туристов со всего света.
Тролль-фьорд
С фьордом связана легенда о сказочном тролле, о чем не сложно догадаться из названия, который сидит на вершине одной из прибрежных скал и охраняет свои владения от посягательств. Действительно, во время круиза можно заметить каменное образование, отдаленно напоминающее неуклюжую фигуру. На некоторых участках тролль-фьорд настолько узок, что создается впечатление, будто до берега можно дотянуться рукой.
Йёссинг-фьорд
Маленький фьорд длиной всего 2 км и в ширину не более 250 метров, расположенный на юго-западе Норвегии. Туристов сюда привлекают живописные пейзажи, необычные домики, построенные прямо под скалой, а также проходящий под горой тоннель, который спускается к воде. В 1940 году здесь произошел инцидент с судном «Альтмак», с которого начался захват Норвегии Вермахтом.
Люнген-фьорд
Залив находится на севере Норвегии восточнее города Трёмсе. Это настоящее царство льда, снега и бесподобного Северного сияния. С берегов Люнген-фьорда открывается великолепный вид на арктические горы – так называемые Люнгенские Альпы. Проплывающих вдоль берега туристов всегда поражает холодная суровость и неприступность этих мест. Также залив известен как популярное место рыбалки, где ловят гигантскую треску и палтуса.
Варангер-фьорд
Фьорд расположен в восточной части Норвегии на границе, частично его берега принадлежат России. Здесь водится очень много рыбы разных пород. Вода, находящаяся под влиянием Гольфстрима, замерзает только в самые суровые зимы. Разумеется, чтобы увидеть самую живописную часть залива, необходимо пересечь границу, так как в пределах нашей страны побережье фьорда довольно сильно сглажено.
Порсангер-фьорд
Фьорд является заливом Баренцева моря, он находится на востоке Норвегии и отличается суровыми пейзажами. Его постоянно одетые в туман берега окружают пологие холмы, покрытые скудной субарктической растительностью. Вокруг лежит настоящая тундра – практически лысая равнина, где даже летом в глубоких впадинах не тает снег. Эти места по-своему красивы, не даром здесь тоже есть гостиницы и стоянки для туристических трейлеров.
Вест-фьорд
Вест-фьорд, наверное, нельзя считать фьордом в классическом понимании, к которому привыкли отправляющиеся в Норвегию туристы. Скорее, это широкий открытый залив, плавно переходящий в Норвежское море. Со Средних веков здесь ведется промысел трески. Зимой на территорию фьорда часто заплывают касатки, на которых съезжаются посмотреть путешественники. Климат в окрестностях довольно суров. Редко обходится без пронизывающих ветров.
Квенанген-фьорд
Когда попадаешь на Квенанген-фьорд, то сразу испытываешь ощущение отсутствия цивилизации. Кажется, что вокруг только море, камни, солнце и снег. Залив имеет протяженность более 70 км, его берега сплошь покрыты скалами, практически лишенными растительности (только мох и низкорослая трава). В полярный день здесь ярко светит солнце, заливая оранжевым светом окрестности, что добавляет чувства нереальности.
Уфут-фьорд
Фьорд находится далеко за полярным кругом, поэтому местный климат подходит только самым закаленным путешественникам. Залив известен тем, что во время Второй мировой войны на его берегах произошли несколько крупных сражений. Напоминанием об этом времени служат лежащие на дне крейсеры и эсминцы, которые с удовольствием обследуют дайверы, не боящиеся погружаться в негостеприимные северные воды.
Стур-фьорд
Пролив, большая часть которого покрыта ледниками, – царство белых медведей и моржей. Места совершенно дикие и невероятные: можно до бесконечности любоваться одетыми в вечные снега берегами, дрейфующими льдинами, галдящими стаями гаг. Однако на берег сойти едва ли удастся – по правилам расположенного здесь заповедника суда могут подплывать не ближе, чем на 500 метров, чтобы не напугать животных.
Исфьорд
Берега залива можно считать самыми густонаселенными на Шпицбергене, так как здесь находятся самые крупные поселки архипелага: Пирамида, Лонгйир, Баренцбург. Исфьорд – это разноцветные скалы (разнообразие достигается за счет мха различных оттенков, покрывающего склоны) на фоне голубой воды, небесного цвета ледяные глыбы и бескрайние просторы полярной тундры, сливающиеся с горизонтом.
Источник:
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