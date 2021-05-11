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20 лучших фьордов Норвегии

20 лучших фьордов Норвегии (21 фото)

Автор:
11 мая 2021 09:55
Сообщество : Путешествия
Метки: Норвежские фьорды   красота   норвегия   природа   фото   фьорды   
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Норвежские фьорды – это настоящий сказочный край и мечта каждого путешественника, предпочитающего природные пейзажи рукотворным достопримечательностям. Они очень разнообразны и не похожи один на другой. Заливы западного и центрального побережья страны – это зажатые между отвесными скалами участки моря, обрамленные в изумрудную зелень прибрежных склонов и кристальную чистоту грохочущих водопадов.

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Метки: Норвежские фьорды   красота   норвегия   природа   фото   фьорды   
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Мафусаил Час назад
Красиво конечно, но дорого сцук(((
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