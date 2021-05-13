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Чем отличаются тревожный чемоданчик офицеров СССР и силовиков РФ

Чем отличаются тревожный чемоданчик офицеров СССР и силовиков РФ (20 фото)

Автор:
13 мая 2021 05:39
Метки: выживание   интересно   комплект вещей   тревожный комплект   тревожный чемоданчик   фото   экстренный случай   
3001
20
Тревожный комплект, который еще иногда называют тревожным чемоданчиком, включает в себя набор определенных вещей, которые заранее подготовлены на случай экстренной ситуации. Для каждого человека индивидуально подбирается свой комплект в зависимости от потребностей и профессии. Сегодня мы решили посмотреть, какие были в СССР и бывают сегодня наборы тревожных чемоданчиков.
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Метки: выживание   интересно   комплект вещей   тревожный комплект   тревожный чемоданчик   фото   экстренный случай   
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8k
Павел 2 часа назад
Бляха одного из ремней, из якобы тревожного чемоданчика СССР, имеет двухглавого орла. Что и понятно, вдруг придется прикинуться белогвардейцем.
Ну и конечно в "тревожном чемоданчике" всегда лежал кулек с килограмом кокард и звездочек. Что бы вымянять у индейцев на провиант, ну или вдруг неожиданно в звании повысят.
Пост скорее о том, что автор узнал о наличии у современных силовиков, унифицированных чемоданчиков. Ну и для кликабильности сунул, чушь про якобы СССР.
В СА СССР, были вещь мешки, что у солдат, что у офицеров. Вещьмешок удобней, и ручка не отломается)))
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5k
ДеониS 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Alex 3 минуты назад
Особо в советском чемоданчике порадовала портупея с двуглавым орлом!
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49k
stabskapitan 12 минут назад
В экипировку офицеров также включались: противогаз, пистолет, патроны, бинокль.
_________________________________________________________________
А какое простите отношение имеет личное вооружение и средства индивидуальной защиты к "тревожному чемоданчику"? Да вот как-то за все время службы (капитан) бинокль ни разу не то что закреплен за мной не был, но я его вообще в глаза не видел.
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202k
Барон Мюнхгаузен 24 минуты назад
Набор кокард и звёздочек с парадным ремнём????
Бредятина.
Или ТС просто натаскал первых попавшихся фото?
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3k
mkcbhk Полчаса назад
купил однажды 2 пайка Армии России =) 1 был хорош, а второй банка говядины лопнула и вонизм стоял когда открыл пакет, шо пипец,
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16k
Юрий 38 минут назад
"Чемоданчик должен был быть в идеальном состоянии и проверяться ежедневно." - это кто у офицеров, проверял ежедневно тревожный чемоданчик? Полная чушь. Проверяли на строевых смотрах. Раз в несколько месяцев.
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8k
БарНалей 49 минут назад
В тревожном чемоданчике патроны и карта? Карта интересно в каком масштабе и какого региона или тупо глобус?
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