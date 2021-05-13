Чем отличаются тревожный чемоданчик офицеров СССР и силовиков РФ

Тревожный комплект, который еще иногда называют тревожным чемоданчиком, включает в себя набор определенных вещей, которые заранее подготовлены на случай экстренной ситуации. Для каждого человека индивидуально подбирается свой комплект в зависимости от потребностей и профессии. Сегодня мы решили посмотреть, какие были в СССР и бывают сегодня наборы тревожных чемоданчиков.

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1. Так выглядит тревожный чемоданчик офицера 50-х 0 Источник: Внутри чемодана наклейка с описью содержимого. В комплект всегда входили вещи первой необходимости. Чемоданчик должен был быть в идеальном состоянии и проверяться ежедневно.

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2. В экипировку офицеров также включались: противогаз, пистолет, патроны, бинокль 0 Источник: В полевой сумке: набор карандашей "Тактика", компас, циркуль-измеритель, курвиметр, линейка офицерская, ручка, рабочая тетрадь, резинка, карта, нож перочинный. Также документы: удостоверение личности, партийный билет, награды. Зимой еще дополнительно укомплектовывалась теплая одежда, а летом - легкая + защита от дождей. Не забывали и про сухой паек на 1 сутки и денег 20 рублей.

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3. Сапоги хромовые, портупеи, ремень парадный, фляги 0 Источник:

4. Современная сумка полицейских 0 Источник:

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Больше напоминает походную, есть аптечка 0 Источник:

5. На сайте МЧС России опубликован список того, что должно быть в тревожном чемоданчике любого гражданина вне зависимости от рода деятельности 0 Источник:

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6. Рацион питания, который используется в современных тревожных сумках 0 Источник: Рассчитан на сутки и три приема пищи.

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7. Тревожный чемодан для сотрудников МВД, СК и других силовых структур 0 Источник: В комплект входят вещи первой необходимости, гигиенические средства, посуда, аптечка, фонарик, ручки, линейка, спички. Есть индивидуальный рацион питания.

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8. Идентичные наборы 0 Источник:

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