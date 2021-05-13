Чем отличаются тревожный чемоданчик офицеров СССР и силовиков РФ

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Тревожный комплект, который еще иногда называют тревожным чемоданчиком, включает в себя набор определенных вещей, которые заранее подготовлены на случай экстренной ситуации. Для каждого человека индивидуально подбирается свой комплект в зависимости от потребностей и профессии. Сегодня мы решили посмотреть, какие были в СССР и бывают сегодня наборы тревожных чемоданчиков.
1. Так выглядит тревожный чемоданчик офицера 50-х
Внутри чемодана наклейка с описью содержимого. В комплект всегда входили вещи первой необходимости. Чемоданчик должен был быть в идеальном состоянии и проверяться ежедневно.
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2. В экипировку офицеров также включались: противогаз, пистолет, патроны, бинокль
В полевой сумке: набор карандашей "Тактика", компас, циркуль-измеритель, курвиметр, линейка офицерская, ручка, рабочая тетрадь, резинка, карта, нож перочинный. Также документы: удостоверение личности, партийный билет, награды. Зимой еще дополнительно укомплектовывалась теплая одежда, а летом - легкая + защита от дождей. Не забывали и про сухой паек на 1 сутки и денег 20 рублей.
5. На сайте МЧС России опубликован список того, что должно быть в тревожном чемоданчике любого гражданина вне зависимости от рода деятельности
6. Рацион питания, который используется в современных тревожных сумках
Рассчитан на сутки и три приема пищи.
7. Тревожный чемодан для сотрудников МВД, СК и других силовых структур
В комплект входят вещи первой необходимости, гигиенические средства, посуда, аптечка, фонарик, ручки, линейка, спички. Есть индивидуальный рацион питания.
А у вас есть тревожный чемоданчик?
Тут инструкция, как собрать индивидуальный комплект:
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Метки: выживание интересно комплект вещей тревожный комплект тревожный чемоданчик фото экстренный случай
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Ну и конечно в "тревожном чемоданчике" всегда лежал кулек с килограмом кокард и звездочек. Что бы вымянять у индейцев на провиант, ну или вдруг неожиданно в звании повысят.
Пост скорее о том, что автор узнал о наличии у современных силовиков, унифицированных чемоданчиков. Ну и для кликабильности сунул, чушь про якобы СССР.
В СА СССР, были вещь мешки, что у солдат, что у офицеров. Вещьмешок удобней, и ручка не отломается)))
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А какое простите отношение имеет личное вооружение и средства индивидуальной защиты к "тревожному чемоданчику"? Да вот как-то за все время службы (капитан) бинокль ни разу не то что закреплен за мной не был, но я его вообще в глаза не видел.
Бредятина.
Или ТС просто натаскал первых попавшихся фото?