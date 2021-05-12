Выглядит впечатляюще, но вряд ли кто-нибудь захочет увидеть такое собственными глазами над своим городом.
Тлеющий израильско-палестинский конфликт разгорелся с новой силой. С вечера понедельника палестинское исламистское движение Хамас с территории сектора Газа выпустило по Израилю не менее 700 ракет и минометных снарядов, сообщил представитель Армии обороны Хидаи Зильберман.
Только за вчерашний вечер в сторону жилых кварталов Тель-Авива было выпущено 130 ракет. Несколько из них достигли цели. Есть пострадавшие. Однако жертвы могли исчисляться сотнями, если бы не израильский комплекс ПВО "Железный купол", который уничтожает в воздухе более 85-90% ракет.
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Обострению палестино-израильского конфликта предшествовали столкновения между гражданским населением Старого города в восточном Иерусалиме. 25 апреля радикальные еврейские группы поклялись отомстить за видео, в котором палестинские подростки раздают пощечины ортодоксальным евреям. 7 мая на Храмовой горе собралось 75 тысяч арабов-мусульман, где они схлестнулись с еврейскими воинственными националистами. Туда стянули полицию. Пострадало около 10 правоохранителей и сотни палестинцев.
Все это происходило на фоне протестов арабов против решения суда о выселении нескольких мусульманских семей из квартала Шейх-Джаррах. Еще больше усугубил ситуацию запрет израильских властей на участие арабов в выборах Палестинской Автономии (ПА).
Арабы, которых только в Иерусалиме проживает 300 тысяч человек, устали от бесправия - Израиль отказывает им в гражданстве и одновременно запрещает участвовать в выборах ПА. И их недовольство вполне оправдано.
Президент Махмуд Аббас в связи с запретами израильской стороны отложил выборы в ПА. А Хамас - эта оппозиционная действующему президенту Палестины группировка, решила дать отпор Израилю, поскольку больше некому. И считается, что коалиция оппозиционных сил, включая Хамас, выступая в роли истинных защитников арабов-мусульман и атакуя Израиль, набирают себе политические очки перед грядущими выборами. Которые, к слову, теперь пройдут неизвестно когда.
Из-за обстрелов пришлось закрыть международный аэропорт в Тель-Авиве
WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021
Залповый пуск реактивных снарядов с территории сектора Газа и их перехват противоракетами "Тамир"
INTERCEPTED:— Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021
Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.
We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn
Сообщается, что в результате обстрела со стороны сектора Газа погибло 5 израильтян, общее число пострадавших составляет 100 человек.
Последствия ракетного удара по израильскому городу Холон
Израиль не заставил себя ждать и нанес ответные воздушные удары посредством самолетов и беспилотников по 500 объектам в секторе Газа. И поскольку у палестинцев нет "Железного купола" разрушения и жертвы там кратно превышают израильские.
По последним данным, в секторе Газа 48 человек погибли, 304 получили ранения. Страдают в основном мирные жители. Хотя власти Израиля утверждают, что атаки направлены исключительно против членов Хамас. При этом они признают, что некоторые склады оружия находятся в жилых кварталах.
Израиль уже отчитался о ликвидации двух высокопоставленных членов Хамас - главы департамента безопасности и главы департамента контрразведки.
А вот так выглядит гражданское противостояние в городе Лод: израильские поселенцы атакуют автомобили арабов
Мэр города Лод заявил, что в городе началась гражданская война и попросил Нетаньяху ввести армию, чтобы восстановить порядок
В сегодняшнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину поднять вопрос об отправке миротворцев для защиты палестинских гражданских лиц.
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Недаром ездили в Москву
Евреям дали землю для создания государства израиль, так они с тех пор только и занимаются тем, что захватывают новые земли.!!!
А, нет. Скоро какой нибудь еврейский писатель напишет книжку воспоминаний про Холокост, ну или еврейский режиссер снимет блокбастер про него же. Тогда можно будет снова подоить Германию на несколько миллиардов баксов. Гешефт на Холокосте, это хорошо.
А сколько стоит выстрел "Купола", её уничтоживший?
Арабы предупредили о времени атаки, т. е. израильтяне были во всеоружии, и потери минимизированы.
Сдаётся мне, имеет место быть такой себе договорнячок между "богоизбранными" и арабами по распилу военного бюджета "обетованной"...
до ашдода - меньше 40 км
до тель авива - около 70 км