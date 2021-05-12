Обострению палестино-израильского конфликта предшествовали столкновения между гражданским населением Старого города в восточном Иерусалиме. 25 апреля радикальные еврейские группы поклялись отомстить за видео, в котором палестинские подростки раздают пощечины ортодоксальным евреям. 7 мая на Храмовой горе собралось 75 тысяч арабов-мусульман, где они схлестнулись с еврейскими воинственными националистами. Туда стянули полицию. Пострадало около 10 правоохранителей и сотни палестинцев.





Все это происходило на фоне протестов арабов против решения суда о выселении нескольких мусульманских семей из квартала Шейх-Джаррах. Еще больше усугубил ситуацию запрет израильских властей на участие арабов в выборах Палестинской Автономии (ПА).





Арабы, которых только в Иерусалиме проживает 300 тысяч человек, устали от бесправия - Израиль отказывает им в гражданстве и одновременно запрещает участвовать в выборах ПА. И их недовольство вполне оправдано.