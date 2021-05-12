FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 1965 постов • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Израильтяне показали, как "Железный купол" справляется с палестинскими ракетами

Израильтяне показали, как "Железный купол" справляется с палестинскими ракетами (5 фото + 9 видео)

Автор:
12 мая 2021 14:33
Сообщество : Военное
Метки: Израиль   видео   конликт   палестина   ракеты   хамас   
4279
5
9

Выглядит впечатляюще, но вряд ли кто-нибудь захочет увидеть такое собственными глазами над своим городом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Израиль   видео   конликт   палестина   ракеты   хамас   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
65
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
65  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
uutb 2 часа назад
Ракетный обстрел в Тель Авиве. Вокруг паника, люди бегут. Сидит посреди всего этого чувак и пьет кофе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
916
Алексей Зубков 22 секунды назад
Эти люди, нетрадиционной сексуальной ориентации из Газы. Вчера поспать не дали, стрелять удумали в 3 часа ночи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
vova old Минуту назад
пару лет назад во время очередной Заварухи служба тыла израиля опубликовала на русском языке инструкции безопасности ,как себя вести в случае ракетного обстрела мне что-то показалось знакомо, загуглил текст оказалось инструкция Киевского осоавиахима 1927 года))) только вот в 27м году самолёт который летел со скоростью 250 км/ч считался быстрым А тут ракета и до большинства мест летит несколько секунд Вот я и думаю то ли они всех "руси" за дураков считают то ли наоборот переводчик схалтурил и просто из Гугла сунул приблизительно подходящий текст, но в Израиле всё так поэтому война никогда не кончается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 8 минут назад
Вообще, конечно, палестинцы - придурки в области планирования военных операций. Вместо того, чтобы лупить по жилым кварталам, лучше лупили по военным базам. И с точки зрения пропаганды лучше и в случае попадания ущерб больше. Походу, ненависть им мозги отключает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 18 минут назад
И как-то в Израиле никто не говорит: "Зачем тратим деньги на новое оружие, лучше бы отдали пенсионерам"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 Полчаса назад
«За ночь ХАМАС выпустил по Израилю 700 ракет».
Недаром ездили в Москву
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
MatveiVainrub Полчаса назад
Газа по швам рвется . Они уже два раза через Турцию и Египет просили о перемирии . Ответ -" НЕТ ". Время для слов прошло .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ржавый гвоздодер Полчаса назад
любая трагедия в России вызывает какой то нездоровый позитив у евреев находящихся на сайте,уж не знаю почему.С какой стати мне их жалеть,сочувствовать,соболезновать? выдавливают арабов с их территории,отсюда нормальная реакция на ненормальные обстоятельства!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
nobody® 44 минуты назад
К третьему ролику (про аэропорт) я начал понимать иврит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
onelm Час назад
а стоит всего запретить любую тупую веру... читайте научные книги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
bylbatarasich Час назад
смотреть до конца))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Голос Вселенной Час назад
Я просто охреневаю. Израиль - страна, все свое время находящаяся на военном положении. Обстрелы, бомбежки, стычки и прочее... И все равно умудряется быть одной из самых высокоразвитых, и все хотят там жить, иметь их гражданство... Я был там в 2009-м, очень понравилось, приветливые и отзывчивые люди, умиротворенностью и спокойствием там пахло везде... Парадокс! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
arcush Час назад
Как всегда самая мирная религия шпарит ракетами по тем кто их кормит... А кто вспомнит откуда взялись эти палестинцы? Их же не было! Побежало это дерьмо из Иордании. Их даже египтяне не пустили... А вроде одной веры... А евреи пожалели, пригрели!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ясный Пень Час назад
Если я не ошибаюсь , то житеои Газы - это согнанные туда Иорданией и Египтом группы кочевников - грабителей. И в своё время королю Иордании "мировое сообщество " не дало их истребить полностью , чтобы Ближний Восток стал мирным и безопасным регионом. В чём проблема навести там порядок сейчас ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
bylbatarasich Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−9
bidrelast VOX Час назад
гнида твой отец . соси пую х-ую и не отвлекайся ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
vova old Час назад
Фигня полная во-первых сам видел что не все ракеты перехватывают, во-вторых основы противоракетной обороны это запуск двух ракет одну наперехват вторую в место пуска, чего не происходит лучше Пусть эти представители армии вспомнили бы сколько миллионов долларов 2 дня назад Биби нетаниягу перевёл хамасу как подарок к рамадану ? Пока эти вурдуЛаки командуют Израилем, мира не будет никогда, Да и зачем стране которые 5 в мире по продаже оружия мир? вот Представьте заходите Вы во французскую пекарню где всё красиво и вкусно а на входе стоит хозяин пекарни и говорит не заходите ,Я против, от этого только вес набирают, это вредная еда))) не может быть? Вот так и не может быть с миром в Израиле. обе стороны возглавляется людьми которые делают дурные деньги. в том же секторе Газа на 2 млн населения миллионеров больше чем на 8 млн населения только частных зоопарков 14,Израиля не надо быть вангой, чтобы увидеть что по каждому в таком случае количество миллионеров с обоих сторон только увеличивается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Час назад
А потому что нельзя отжимать чужие территории.
Евреям дали землю для создания государства израиль, так они с тех пор только и занимаются тем, что захватывают новые земли.!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Andreas Charakambus Великий Кормчий 44 минуты назад
Вы наверное не знаете, но во время шестидневной войны арабы из трёх стран напали на Израиль с целью уничтожить его. А израильтяне отбили нападение и гнали врага, отвоевав часть вражеских территорий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
1й Мир против 3го Мира. Арабская ракета, склепанная дядей Али в подвале из водопроводной трубы и самодельного пороха. Стоимость - сотня баксов. Против высокотехногичной ракеты системы Железный купол, стоимостью 40.000 баксов. Еще 5-6 таких атак, и Израиль обанкротится.
А, нет. Скоро какой нибудь еврейский писатель напишет книжку воспоминаний про Холокост, ну или еврейский режиссер снимет блокбастер про него же. Тогда можно будет снова подоить Германию на несколько миллиардов баксов. Гешефт на Холокосте, это хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
vova old Frank Borman Час назад
есть документальный фильм ,снятый BBC о заводе которой йти ракеты производит, где директор завода Прямо говорит что все материалы он получает из Израиля. BBC почему-то знает где этот завод, а израильский Моссад и шабак никак не узнают. давно бы устроили аварию завод по производству ракет даже бомбить не надо изнутри можно всё сделать как аварию но не хотят очевидно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Andreas Charakambus Frank Borman 43 минуты назад
А "Грады" и катсаны у арабов в секторе Газа откуда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сталкер 2 часа назад
Сколько стоит арабская ракета?
А сколько стоит выстрел "Купола", её уничтоживший?
Арабы предупредили о времени атаки, т. е. израильтяне были во всеоружии, и потери минимизированы.
Сдаётся мне, имеет место быть такой себе договорнячок между "богоизбранными" и арабами по распилу военного бюджета "обетованной"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
vova old Сталкер Час назад
100 500 Каждый раз когда у биби проблемы начинается такая Катавасия. просто погуглите даты уголовного преследования и вы увидите что это те же самые Даты Когда ракеты вдруг начинает падать, кстати вчера Израиль за несколько часов предупредил палестинцев что он взорвет многоэтажку. И таки взорвал для тех кто не имеет опыта в понимании этого конфликта просто отметьте это место на google map и посмотрите через пару месяцев на этом месте будет стоять новая многоэтажка, построенная на израильские деньги все люди будут получать хорошие компенсации и в итоге все в выигрыше, просто проверьте, не надо мне верить Посмотрите сами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
622
Hypnosis 2 часа назад
Не особо он и справляется, учитывая, что большинство ракет слеплены арабами из говна и палок. Если бы это были нормальные боевые ракеты, от израиля бы ничего не осталось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
vova old иванов дмитрий 6 минут назад
зачем тогда призывают людей бежать в убежище ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ezhik 2 часа назад
....... введи войска!!! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
Показать ещё
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека Ракета C-400 "Триумф" упала рядом с российскими военными Ракета C-400 "Триумф" упала рядом с российскими военными Отработанная ступень китайской ракеты упала рядом с жилыми домами Отработанная ступень китайской ракеты упала рядом с жилыми домами Как израильские военные пытались погрузить боевой танк на тягач Как израильские военные пытались погрузить боевой танк на тягач Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

345696



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
2
99
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров
2
125
Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Свердловской области
0
3
Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Свердловской области
В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку
0
116
В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#красота#подборка#сша#знаменитости#автомобили#дети#фотографии
#Юмор#прикол#история#казань#природа#шоу бизнес#картинки#дтп#кино#авто аварии
#интересно#животные#Россия#факты#СССР#в мире#школа#аварии#приколы#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться