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Как израильские военные пытались погрузить боевой танк на тягач

Как израильские военные пытались погрузить боевой танк на тягач (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 10:38
Сообщество : Военное
Метки: Merkava Mk3   Израиль   армия   видео   военное   погрузка   танк   
2281
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Танк Merkava Mk3 попытался въехать на трейлер, но по какой-то причине механик-водитель не только не притормозил, но и прибавил газу. Последствия оказались предсказуемы.

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Метки: Merkava Mk3   Израиль   армия   видео   военное   погрузка   танк   
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17  комментариев
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16k
SolomonA 2 часа назад
Такие происшествия случаются регулярно во всех армиях мира. И у нас, и у американцев. Теперь вот - Израиль подтянулся. Ничего страшного с танком не случится - ну помнет обвес - ну поменяют. Обратите внимание - у него даже двигатель не заглох - вот, что значит сухой картер! На машине уже пендык был бы...
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3k
livaneth 9 минут назад
Это только я услышал, как оператору по русски кричат НАЗАД?
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455
LinkLine 21 минуту назад
дрыгатель еще в разнос пошел
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Выезд на такую конструкцию- маневр очень сложный. Для гусеничной техники все эти колейные мосты та еще забава, тут же еще в гору, дать газу, потом резко сбросить и не провернуться. А по металлу гусеницы скользят как по льду, даже если там наварены зацепы.
В общем, смеяться здесь может только тот, кто хотя бы несколько раз нечто подобное сам сделал.
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3k
Alex Grimm 36 минут назад
Ну все,местные антисемиты описиются от счастья,читая эту новость)))
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33k
jonnyD 37 минут назад
Механик - водитель при расследовании происшествия показал , что заело педаль газа .
Механик - водитель при расследовании происшествия показал , что заело педаль газа .
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41k
Цыц тут у меня 40 минут назад
-1
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2k
Frank Borman 47 минут назад
Ой, вей! Проклятые террористы смазали пол трейлера салом, вот и случился пердимонокль. Ну ничего, завтра Цахал обстреляет и побомбит палестинские территории и отомстит террористам.
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1
RomaN_ 48 минут назад
Ребята, что с вами? Радость антисемитов зашкаливает?
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1k
Михаил 51 минуту назад
Запретил эксплуатацию. А ВДРУГ ЗАВТРА ВОЙНА?
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1k
newegg 53 минуты назад
Дык это ж армия, там шо хош перевернут.
Дык это ж армия, там шо хош перевернут.
Дык это ж армия, там шо хош перевернут.
Дык это ж армия, там шо хош перевернут.
Дык это ж армия, там шо хош перевернут.
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7k
Шурум-бурум Час назад
когда-то здесь один жид смеялся над нашими, которые танк т-34 после парада перевернули, он писал, что русские свиньи ничего не умеют делать нормально

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
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19k
Батончик с маком Час назад
вспомнился анекдот.
лежит поезд на полянке в километре от ж.д.
комиссия допрашивает машиниста - как так получилось?
машинист - да всё как обычно было, едем потихоньку. и вдруг вижу что еврей сидит срёт на шпалы.
комиссия - ну и давил бы его.
машинист - так я его только здесь и догнал.

вот и получается что танкист решил раздавить еврея-командира.
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13
Миша 2 часа назад
Израильская пресса сообщила, что "танк чуть не сбил находившегося перед ним командира". Вот она причина быстрой езды. Не получилось у него.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Вай вей зухенвей,
Опрокинул танк еврей,
Как подлечат,так пропишут,
Йоське знатных пи*дюлей.
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1k
fraxinus 2 часа назад
Разнос дизеля. Переполнили маслом или дизель основательно сдох.
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