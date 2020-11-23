Как израильские военные пытались погрузить боевой танк на тягач

На заднем плане слышен диалог: солдат, фиксирующий на видео процесс погрузки, говорит, что " когда снимаешь танк, идущий в гору, никогда не знаешь (чем это завершится - ред)... Так и получилось.

Израильская пресса сообщила, что "танк чуть не сбил находившегося перед ним командира".