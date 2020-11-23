Как израильские военные пытались погрузить боевой танк на тягач

Танк Merkava Mk3 попытался въехать на трейлер, но по какой-то причине механик-водитель не только не притормозил, но и прибавил газу. Последствия оказались предсказуемы.
Израильские военные опубликовали видео неудачной погрузки боевого танка на тягач. На кадрах ролика видно, как многотонная техника въезжает на платформу, но не медленно, а с хорошей скоростью. Как сообщают СМИ, мехвод рассказал, что "застопорилась педаль газа - это вызвало быстрый разгон танка". О том, что случилось после, красноречиво повествует видео.
На заднем плане слышен диалог: солдат, фиксирующий на видео процесс погрузки, говорит, что " когда снимаешь танк, идущий в гору, никогда не знаешь (чем это завершится - ред)... Так и получилось.
Израильская пресса сообщила, что "танк чуть не сбил находившегося перед ним командира".
Израильская пресса сообщила, что "танк чуть не сбил находившегося перед ним командира".
К счастью, никто во время этого инцидента не пострадал. Механик-водитель с небольшими травмами был доставлен в местную больницу, его жизни ничто не угрожает. По факту неудачной погрузки проводится внутреннее расследование и до опубликования его результатов командир дивизии дал указание полностью прекратить эксплуатацию боевых машин.
Видео с разных ракурсов
November 22, 2020
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В общем, смеяться здесь может только тот, кто хотя бы несколько раз нечто подобное сам сделал.
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
лежит поезд на полянке в километре от ж.д.
комиссия допрашивает машиниста - как так получилось?
машинист - да всё как обычно было, едем потихоньку. и вдруг вижу что еврей сидит срёт на шпалы.
комиссия - ну и давил бы его.
машинист - так я его только здесь и догнал.
вот и получается что танкист решил раздавить еврея-командира.
Опрокинул танк еврей,
Как подлечат,так пропишут,
Йоське знатных пи*дюлей.