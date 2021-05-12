Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища

Человек всегда что-то прятал и прятался сам. А что можно придумать лучше хранилища с огромными, бронированными дверями со множеством удивительных замков и шифров? Вот человек и старается, делая все более мощные укрепления для своих нужд...
На этой фотографии, сделанной в 1979 году, изображен сотрудник Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, открывающий самую тяжелую в мире распашную дверь, которая была 244 см толщиной, почти 365 см в ширину и весила 44 тонны. Специальный подшипник в петле позволял одному человеку открыть или закрыть дверь, заполненную бетоном, которая использовалась для защиты вращающегося источника нейтронов-мишеней-II (RTNS-II) - самого мощного в мире источника нейтронов непрерывного термоядерного синтеза.
Самая большая дверь банковского хранилища в мире. Весит 42 тонны
Дверь аварийного хранилища и кодовые замки в португальском музее Национального банка в Лиссабоне
Авторский пост
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