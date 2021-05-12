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Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища

Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища (21 фото)

Автор:
12 мая 2021 11:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   банк   бронированные   бункер   двери   интересное   сейф   хранилище   
516
21

Человек всегда что-то прятал и прятался сам. А что можно придумать лучше хранилища с огромными, бронированными дверями со множеством удивительных замков и шифров? Вот человек и старается, делая все более мощные укрепления для своих нужд...

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Метки: Исторические факты   банк   бронированные   бункер   двери   интересное   сейф   хранилище   
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