Как это ни прискорбно, нам никогда не удастся узнать все на свете — но это также значит, что мы не прекращаем учиться и каждый день узнаем что-то новенькое. Лучшее тому доказательство — сообщество «Сегодня я узнал», где больше 25 миллионов пользователей регулярно делятся интересными и познавательными фактами, о которых только что прочитали сами.