FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3861 пост • 942 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно

Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно (31 фото)

Автор:
29 апреля 2021 22:22
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   интересное   наука   познавательное   полезная информация   факты   
889
31

Как это ни прискорбно, нам никогда не удастся узнать все на свете — но это также значит, что мы не прекращаем учиться и каждый день узнаем что-то новенькое. Лучшее тому доказательство — сообщество «Сегодня я узнал», где больше 25 миллионов пользователей регулярно делятся интересными и познавательными фактами, о которых только что прочитали сами.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Исторические факты   интересное   наука   познавательное   полезная информация   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
201k
Барон Мюнхгаузен 3 часа назад
Сегодня я узнал что Mr. Jingles долпойоп........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Green Way 57 минут назад
"...не все люди умеют расфокусировать взгляд. Для этого нужно уметь расслаблять цилиарную мышцу глаза, которая отвечают за фокусировку..."
Цилиарная мышца все же не единственная частичка которая отвечает за фокусировку, да и при её расслаблении и напряжении циновых связок человек(обычный эмметроп- тот кто "не носит очки"), будет фокусироваться только на далеко расположенных обьектах. Это могут ааабсолютно все, правда после 40 лет не всегда получается, но процессы происходят несмотря ни на что.
Поэтому факт, херня полная. Половина перечисленного тоже кажется этой же херней, но опровергнуть не могу, гуглить лень, но про глаза знаю ввиду
работы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
zloykoyot 2 часа назад
13. То есть лекарств заключённым концлагерей не давали, а за чистоту их жоп беспокоились и туалетной бумаги было навалом?
Вторая 13. "...28 лет спустя Том выиграл 22 миллиона евро и поделил выигрыш с другом..." Почему тогда в чеке написано оба имени и сумма в долларах?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
иванов дмитрий 2 часа назад
некоторые утверждения вызывают вопросы
.
например
Сегодня я узнал, что воздушные потоки переносят почти 10 тонн пыли из пустыни Сахара в тропические леса Амазонки, где она является важным источником фосфора для тропических растений.
.
разве в песке много фосфора ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
zloykoyot иванов дмитрий 2 часа назад
Из-за песка гибнет много рыбы, которая является источником фосфора. Другого варианта не вижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Yasen_Perec 2 часа назад
Если убрать вот это ё#аное "Сегодня я узнал, что", было бы вообще замечательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Maddy8 2 часа назад
Мысли кота: Хрен я вернусь в ваш приют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Васильевна Maddy8 Полчаса назад
Хи-хи :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Биоинженерия будущего: как стекло, живущее на морском дне, поможет нам освоить космос Биоинженерия будущего: как стекло, живущее на морском дне, поможет нам освоить космос 10 неожиданных фактов о Николе Тесле 10 неожиданных фактов о Николе Тесле 35 необычных музеев со всего мира и их экспонаты 35 необычных музеев со всего мира и их экспонаты Самая красивая игрушка детства: новый дивный мир из осколков Самая красивая игрушка детства: новый дивный мир из осколков Как и кому продавали оружие в дореволюционной России Как и кому продавали оружие в дореволюционной России
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

262049



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ деловых котеек, занятых очень важной работой
0
39
20+ деловых котеек, занятых очень важной работой
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
3
190
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Круговерть дел греховных: в чем истинная суть «Божественной комедии» Данте?
1
4
Круговерть дел греховных: в чем истинная суть «Божественной комедии» Данте?
Дизайнер на карантине создает образы, вдохновленные предметами быта
0
2
Дизайнер на карантине создает образы, вдохновленные предметами быта
Девушка пила кофе для усиления оргазма и рассказала о результатах (4 фото)
Девушка пила кофе для усиления оргазма и рассказала о результатах (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#дтп#аварии#сша#отдых#подборка#дети#автомир
#фото#Россия#факты#история#картинки#авто аварии#питомцы#города#криминал#Исторические факты
#прикол#в мире#природа#красота#люди#интересное#СССР#автомобили#позитив#еда

На что жалуетесь?

Вернуться