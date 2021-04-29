Как это ни прискорбно, нам никогда не удастся узнать все на свете — но это также значит, что мы не прекращаем учиться и каждый день узнаем что-то новенькое. Лучшее тому доказательство — сообщество «Сегодня я узнал», где больше 25 миллионов пользователей регулярно делятся интересными и познавательными фактами, о которых только что прочитали сами.
Сегодня я узнал, что Джудит Лав Коэн, которая помогла разработать систему аварийного наведения, спасшую жизнь астронавтов Аполлона-13, вышла на работу в день, когда у нее начались схватки. Она распечатала задачу, над которой работала, и поехала в больницу. Оттуда она позвонила начальнику, сказала, что закончила работу над задачей, а потом родила сына — актера Джека Блэка.
Сегодня я узнал о проекте посадки деревьев «Великая зеленая стена», направленном на борьбу с опустыниванием земель рядом с Сахарой, работа над которым началась в 2007 году. Эфиопия с тех пор посадила более 5,5 миллиарда саженцев.
Сегодня я узнал о коте по кличке Пуддинг, который спас жизнь своей новой владелице Эми Юнг спустя всего пару часов после того, как она забрала его из приюта. Когда у Эми случился диабетический приступ, Пуддинг прыгнул ей на грудь и начал бить ее лапами по лицу и кусать за нос, пока она не пришла в сознание.
Сегодня я узнал, что вороны и волки в дикой природе состоят в «партнерских» отношениях. Вороны зовут волков, когда находят мертвых животных. Волки в свою очередь разрывают туши и оставляют объедки воронам.
Сегодня я узнал, что в 1995 году один мужчина получил по почте «чек» на 95 000 долларов — был такой вид спама. В шутку он принес его в банк. «Чек» соответствовал всем юридическим критериям для чека, и его обналичили.
Сегодня я узнал о самой старшей сотруднице NASA, инженере и программисте Сью Финли. Она служит там с января 1958 года, работала над различными космическими миссиями со времен Explorer 1, а также получила медаль NASA «За исключительные достижения».
Сегодня я узнал, что в 70-х годах во Флориде попытались вырастить искусственный коралловый риф, выбросив в океан около 2 миллионов старых автомобильных шин. Само собой, это повлекло за собой практически экологическую катастрофу, но зато военные потренировались в нырянии, пока вылавливали эти шины по одной за раз.
Сегодня я узнал, что в 18 веке личный врач короля по имени Иоганн Струэнзе захватил власть в Дании примерно на год. Прежде чем его казнили в 1772 году, он успел отменить рабство и цензуру прессы и завязать роман с королевой,
Сегодня я узнал, что самое редкое дерево в мире, Кайкомако родом из Новой Зеландии, удалось спасти от исчезновения после 40 лет безрезультатных попыток заставить последнюю женскую особь в мире снова плодоносить.
Сегодня я узнал о семнадцатилетнем парне, который получил в подарок старый iPhone и начал разменивать его по системе «бартер» на сайте объявлений. Всего он совершил 14 сделок и в конечном итоге получил Porsche — он обменивал один товар на другой, и от телефонов через компьютеры и мотоциклы пришел к автомобилям.
Сегодня я узнал, что в 1998 году в Австрии похитили 10-летнюю девочку. Дело оставалось нераскрытым вплоть до 2006 года, когда она сама постучала в чью-то дверь и сказала: «Я Наташа Кампуш». Она только что сбежала из подвала местного техника, который издевался над ней в течение 8 лет.
Сегодня я узнал о долгожителе Уолтере Брюнинге, который бросил курить сигары в возрасте 103 лет, поскольку они слишком подорожали. В возрасте 108 лет он вернулся к старой привычке, так как за это время его буквально задарили сигарами. В конечном итоге он дожил до 114 лет и был вторым самым старым человеком, рожденным в 1800-х годах.
Сегодня я узнал, что заключенные концлагерей втайне создали более 8000 музыкальных произведений, включая симфонии, оперы и песни, которые они записывали на самых разных подручных материалах — от пищевых упаковок до картофельных мешков. Один заключенный записал целую симфонию на туалетной бумаге, используя уголь, который ему дали в качестве лекарства от дизентерии.
Сегодня я узнал о двух друзьях: Томасе Куке и Джозефе Фини, которые в 1992 году пообещали друг другу, что если один из них выиграет джекпот в крупнейшей лотерее Powerball, то они разделят выигрыш. Сила дружбы окупилась: 28 лет спустя Том выиграл 22 миллиона евро и поделил выигрыш с другом.
Сегодня я узнал, что если шимпанзе, который научился новому эффективному методу вскрывать орехи, подселить к группе других шимпанзе, который используют более примитивный метод, то он перестанет использовать свою продвинутую технику, чтобы не отличаться от других.
Сегодня я узнал, что в 2014 году ученые обнаружили вирус возрастом 30 000 лет в многолетней мерзлоте Сибири. Вирус Pithovirus sibericum был все еще заразным и начал убивать амеб. Из-за этого ученые обеспокоились, что таяние или бурение арктических льдов может привести к обнаружению ранее не обнаруженных патогенных вирусов.
Сегодня я узнал, что 78-летнему мужчине удалось вернуть зрение благодаря новому виду искусственной роговицы. Эту операцию гораздо проще выполнить, и новая линза гораздо легче старых заменяет поврежденную ткань. Сразу же после операции пациент смог рассмотреть и узнать близких, а также прочитать цифры с таблички для проверки зрения.
Сегодня я узнал о Терри Фоксе, канадском спортсмене, которому ампутировали ногу из-за ракового заболевания. За 143 дня он пробежал по Канаде 5 373 километра, чтобы собрать деньги и повысить осведомленность общественности об онкологических заболеваниях.
Сегодня я узнал, что Джек Блэк очень хотел использовать песню Led Zeppelin в фильме «Школа рока», но группа неохотно давала согласие на использование своей музыки в кино. Режиссер предложил Блэку записать личное обращение к группе с участием 1 000 актеров массовки. Это сработало!
Сегодня я узнал, что воздушные потоки переносят почти 10 тонн пыли из пустыни Сахара в тропические леса Амазонки, где она является важным источником фосфора для тропических растений.
Сегодня я узнал, что полиция Финляндии поймала угонщика автомобилей благодаря мертвому комару. Полицейские обнаружили его в брошенном автомобиле, поняли, что он недавно пил кровь и решили отправить насекомое в лабораторию. Анализ ДНК указал на подозреваемого, который уже был в полицейской базе.
Сегодня я узнал, что в 1999 году группа хакеров обнаружила, что можно войти в любую учетную запись Hotmail, просто введя «eh» в качестве пароля. Microsoft исправила это за два часа.
Сегодня я узнал, что в 1879 году создатели Оксфордского словаря английского языка собирались завершить его за 10 лет, но за пять лет они добрались только до слова «Ant». Словарь удалось закончить 44 года спустя благодаря помощи читателей. Сейчас, по оценкам издателей, одному человеку потребуется 120 лет, чтобы просто его перепечатать.
Сегодня я узнал, что в викторианской Англии хромота считалась модной. Молодые женщины восхищались хромотой Александры Датской, невесты принца Уэльского, и стали ей подражать. Из-за этого продавцы в те годы специально продавали туфли с каблуками разной высоты.
Сегодня я узнал, что Род Стерлинг, создатель «Сумеречной зоны» подал сериал как исключительно развлекательный, поскольку предыдущие его проекты подверглись цензуре из-за острых социальных/политических тем. «Сумеречная зона» затрагивала те же темы, но под покровом научной фантастики и фэнтези.
Сегодня я узнал, что, согласно опросу, 43% кардиологов в США страдают ожирением.
Сегодня я узнал, что не все люди умеют расфокусировать взгляд. Для этого нужно уметь расслаблять цилиарную мышцу глаза, которая отвечают за фокусировку.
Сегодня я узнал, что Каддафи пригласил на вечеринку 500 итальянских моделей — только для того, чтобы прочитать им лекцию про ислам и выдать каждой копию Корана.
Сегодня я узнал, что Facebook провел исследование, в ходе которого компания намеренно манипулировала эмоциями почти 700 000 пользователей без их ведома и разрешения.
Сегодня я узнал, что в период между 1978 и 1980 годами Мишель Лотито по частям съел целый самолет Cessna 150. За всю жизнь он съел около девяти тонн металла, за что ему вручили почетную медную табличку Книги рекордов Гиннеса, которую он тоже съел.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Цилиарная мышца все же не единственная частичка которая отвечает за фокусировку, да и при её расслаблении и напряжении циновых связок человек(обычный эмметроп- тот кто "не носит очки"), будет фокусироваться только на далеко расположенных обьектах. Это могут ааабсолютно все, правда после 40 лет не всегда получается, но процессы происходят несмотря ни на что.
Поэтому факт, херня полная. Половина перечисленного тоже кажется этой же херней, но опровергнуть не могу, гуглить лень, но про глаза знаю ввиду
работы
Вторая 13. "...28 лет спустя Том выиграл 22 миллиона евро и поделил выигрыш с другом..." Почему тогда в чеке написано оба имени и сумма в долларах?
.
например
Сегодня я узнал, что воздушные потоки переносят почти 10 тонн пыли из пустыни Сахара в тропические леса Амазонки, где она является важным источником фосфора для тропических растений.
.
разве в песке много фосфора ?