Путешествия и ностальгия: старинные дорожные чемоданы

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Вот зуб даю - у многих еще на антресолях и в сараях хранятся старые советские чемоданы, с которыми ваши предки ездили по стране и миру. А какими они были - старинные чемоданы?
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Багаж вплоть до 30-х годов 20-го века у состоятельных людей был громоздкий, состоял из множества сундуков и кофров, где все было продумано до мелочей. Путешествия занимали недели и месяцы.
В 20-годы 20-го века были очень модны кофры - сундуки, чемоданы в виде коробки
А также саквояжи - небольшие кожаные сумки, чаще их называли сумкой доктора - с такими ходили врачи
Портплед — изначально мягкая дорожная сумка для постельных принадлежностей
Авторский пост
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