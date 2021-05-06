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Путешествия и ностальгия: старинные дорожные чемоданы

Путешествия и ностальгия: старинные дорожные чемоданы (22 фото)

Автор:
06 мая 2021 13:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   дорожная сумка   интересное   история   несессер   чемодан   
590
22

Вот зуб даю - у многих еще на антресолях и в сараях хранятся старые советские чемоданы, с которыми ваши предки ездили по стране и миру. А какими они были - старинные чемоданы?

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Метки: Исторические факты   дорожная сумка   интересное   история   несессер   чемодан   
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