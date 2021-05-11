FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10174 поста • 1228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Темзе застрял детёныш кита

В Темзе застрял детёныш кита (5 фото + 2 видео)

Автор:
11 мая 2021 08:35
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   детёныш кита   животные   темза   фото   
270
5
2
Британским службам пришлось объединиться и провести самую настоящую спасательную операцию по спасению молодого кита, который был найден в реке Темзе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   детёныш кита   животные   темза   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Доктор Джонс Час назад
Да уж... Кит "попутал берега"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сгусток позитива 3 минуты назад
главное спасли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Nefrion Час назад
>> его перевезли в более спокойное место, где будут проведены все необходимые исследования, чтобы позже попытаться отпустить существо назад в дикую природу.
А вдруг его мамка ищет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Правда и вымысел о робопылесосах Правда и вымысел о робопылесосах Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Как следует отбиваться от акулы-убийцы Как следует отбиваться от акулы-убийцы Амурский тигр похрустел снегом возле фотоловушки Амурский тигр похрустел снегом возле фотоловушки Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

410788



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
14 интересных деталей в фильмах, которые заметит только настоящий киноман
3
45
14 интересных деталей в фильмах, которые заметит только настоящий киноман
16 комиксов, которые поймут только кошатники
0
37
16 комиксов, которые поймут только кошатники
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Willys Jeep Station Wagon Camper 1949 — да здравствует отдых на чистом воздухе
0
1
Willys Jeep Station Wagon Camper 1949 — да здравствует отдых на чистом воздухе
На рыбалке форель выдергивает удочки / Клюет почти на всё
0
8
На рыбалке форель выдергивает удочки / Клюет почти на всё
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото)
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#фотографии#люди#прикол#животные#забавно#прикольные#жизнь#космос
#Юмор#СССР#картинки#в мире#природа#кино#приколы#день победы#актеры#мемы
#интересно#Россия#факты#красота#интересное#9 мая#сша#подборка#ВОВ#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться