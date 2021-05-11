В Темзе застрял детёныш кита

Кит, обычно использующий глубокие воды для плавания, как сообщается, всё то время, пока пребывал на мелководье, находился в компании экспертов, которые наблюдали за его жизненными функциями и поливали водой, ожидая прибытия «тяжёлой артиллерии», которая помогла бы им доставить морское создание в более безопасное место.



Свидетель сообщил, что за попыткой спасения животного понаблюдать собралась весьма немаленькая толпа зевак.



«Все здесь надеются на то, что им это удастся», — сказал 20-летний Джейк Манкето (Jake Manketo) из Ричмонда.

«Мы не могли поверить своим глазам, когда впервые увидели беднягу, не каждый день в Ричмонде происходит что-то подобное.»

Кит застрял на бетонных выступах шлюза, поэтому люди предпринимали все усилия для того, чтобы его освободить.