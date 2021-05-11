В Темзе застрял детёныш кита

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Британским службам пришлось объединиться и провести самую настоящую спасательную операцию по спасению молодого кита, который был найден в реке Темзе.
Небольшое млекопитающее оказалось в ловушке в Ричмондском шлюзе на юго-западе Лондона около 19:30 прошлым вечером. Известно, что в конечном итоге кита всё же удалось спасти — около часа ночи.
Кит, обычно использующий глубокие воды для плавания, как сообщается, всё то время, пока пребывал на мелководье, находился в компании экспертов, которые наблюдали за его жизненными функциями и поливали водой, ожидая прибытия «тяжёлой артиллерии», которая помогла бы им доставить морское создание в более безопасное место.
Свидетель сообщил, что за попыткой спасения животного понаблюдать собралась весьма немаленькая толпа зевак.
«Все здесь надеются на то, что им это удастся», — сказал 20-летний Джейк Манкето (Jake Manketo) из Ричмонда.
«Мы не могли поверить своим глазам, когда впервые увидели беднягу, не каждый день в Ричмонде происходит что-то подобное.»
Кит застрял на бетонных выступах шлюза, поэтому люди предпринимали все усилия для того, чтобы его освободить.
Свидетель сообщил, что за попыткой спасения животного понаблюдать собралась весьма немаленькая толпа зевак.
«Все здесь надеются на то, что им это удастся», — сказал 20-летний Джейк Манкето (Jake Manketo) из Ричмонда.
«Мы не могли поверить своим глазам, когда впервые увидели беднягу, не каждый день в Ричмонде происходит что-то подобное.»
Кит застрял на бетонных выступах шлюза, поэтому люди предпринимали все усилия для того, чтобы его освободить.
Позже на место происшествия прибыли пожарные команды и служба спасения морских обитателей British Divers.
Считается, что кит был впервые замечен в полдень в нескольких километрах вверх по реке возле моста Барнс.
«Около 19:00 в воскресенье небольшой кит длиной примерно 3-4 метра, предположительно, малый полосатик, застрял в Ричмондском шлюзе и плотине», — сказал представитель Управления лондонского порта, которое владеет и управляет шлюзом.
«Спасатели вместе с британскими дайверами по спасению морской жизни пытались помочь киту с водой.»
Считается, что кит был впервые замечен в полдень в нескольких километрах вверх по реке возле моста Барнс.
«Около 19:00 в воскресенье небольшой кит длиной примерно 3-4 метра, предположительно, малый полосатик, застрял в Ричмондском шлюзе и плотине», — сказал представитель Управления лондонского порта, которое владеет и управляет шлюзом.
«Спасатели вместе с британскими дайверами по спасению морской жизни пытались помочь киту с водой.»
Представитель добавил, что ситуация была «плохой», хотя в целом ничто жизни кита не угрожало.
В итоге животное было спасено и, как сказал BBC Глен Николаидес (Glen Nicolaides) из лондонской пожарной команды, его перевезли в более спокойное место, где будут проведены все необходимые исследования, чтобы позже попытаться отпустить существо назад в дикую природу.
В итоге животное было спасено и, как сказал BBC Глен Николаидес (Glen Nicolaides) из лондонской пожарной команды, его перевезли в более спокойное место, где будут проведены все необходимые исследования, чтобы позже попытаться отпустить существо назад в дикую природу.
Малый полосатик — самый маленький из крупных китов, который может вырастать примерно до 10 метров.
Обычно их можно найти в северной части Атлантического и Тихого океанов.
Их ареал простирается от Арктических льдов летом до экватора зимой.
Отметим, что данный шлюз расположен между Теддингтоном и Ричмондом и состоит из трёх вертикальных стальных ворот, подвешенных к пешеходному мосту.
Обычно их можно найти в северной части Атлантического и Тихого океанов.
Их ареал простирается от Арктических льдов летом до экватора зимой.
Отметим, что данный шлюз расположен между Теддингтоном и Ричмондом и состоит из трёх вертикальных стальных ворот, подвешенных к пешеходному мосту.
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