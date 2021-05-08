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Утка, получившая травму после нападения лисы, снова учится ходить

Утка, получившая травму после нападения лисы, снова учится ходить (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 10:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   милота   птицы   утка   фото   
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Утка, парализованная в результате нападения лисы, снова учится ходить с помощью инвалидной коляски с огромными колёсами.

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Метки: видео   добро   животные   милота   птицы   утка   фото   
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4k
Мистер Фикс Час назад
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12k
prison80 7 минут назад
с яблоками бы эта утка лучше бы смотрелась
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−112
мать вашу, ублюдки Час назад
моральные калеки, их бы силы да в мирных целях...
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730
Стас Час назад
Жили у бабуси два веселых гуся, откормила, зарубила, продала и в плюсе!!!
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82k
InfoVoin Час назад
Я конечно радуюсь за утку, но меня беспокоит только один вопрос - её потом с коляской зажарят? Если будет такой перформанс, не забудьте выложить на Фишках.)))
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1k
Конь Юлий 2 часа назад
Ну не знаю, колёсики в духовке расплавятся ведь..?
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6k
vitenok 2 часа назад
Утка в духовке , с корочкой... это прекрасно.
Вообще у меня есть утки, у отца по двору бегают. И сёстры и братья. Их убьют, если вы их не спасёте. Спасите уток, поштучно и мелким оптом! Доброго.
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5k
insaider 2 часа назад
Молодец уточка,здоровья и радости тебе!
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