Утка, получившая травму после нападения лисы, снова учится ходить

«Она медленно набирается сил и в будущем станет ещё быстрее. Она очень довольна своими новыми колёсами.»

«Киви — очень яркая личность», — добавила Лизз.

«Она нуждалась в этом, чтобы пережить всё то, через что она прошла до того, как мы с ней встретились.»

«Киви — очень целеустремлённая маленькая утка, которая не хочет ничего, кроме как быть звездой шоу. Мы все так ею гордимся.»