Утка, получившая травму после нападения лисы, снова учится ходить

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Утка, парализованная в результате нападения лисы, снова учится ходить с помощью инвалидной коляски с огромными колёсами.
После нападения хищника Киви (Kiwi) не могла двигаться, тогда как её брат и вовсе был убит.
Затем она оказалась в приюте для домашних животных, где ей были подарена необычная инвалидная коляска на громадных колёсах, отчего теперь птица со стороны напоминает водителя устрашающего монстр-трака.
«Когда она впервые оказалась в приюте, мы не были уверены, сможет ли она когда-нибудь снова ходить или вообще будет ли её жизнь качественной», — рассказала одна из опекунов утки Лизз Труитт (Lizz Truitt).
«Когда она впервые оказалась в приюте, мы не были уверены, сможет ли она когда-нибудь снова ходить или вообще будет ли её жизнь качественной», — рассказала одна из опекунов утки Лизз Труитт (Lizz Truitt).
«Утки любят воду, поэтому мы решили погрузить её в ванну, чтобы посмотреть, сможет ли она использовать свои лапы.»
«Удивительно, но её инстинкты сработали, и она начала ими шевелить.»
«Так мы узнали, что у неё могли быть повреждены нервы и что она может поправиться.»
«Удивительно, но её инстинкты сработали, и она начала ими шевелить.»
«Так мы узнали, что у неё могли быть повреждены нервы и что она может поправиться.»
Благодаря помощи мини-инвалидной коляски она набрала сил, но действительно преуспела после того, как ей помогли специалисты из протезной фирмы Bionic Pets.
«Они создали для неё две нестандартные инвалидные коляски, которые подходят как для дома, так и для улицы», — говорит Лизз из Woodstock Farm Sanctuary в Хай Фоллс, штат Нью-Йорк, США.
«Они выглядят фантастически, поскольку они ярко-розового цвета и идеально ей подходят.»
«Они создали для неё две нестандартные инвалидные коляски, которые подходят как для дома, так и для улицы», — говорит Лизз из Woodstock Farm Sanctuary в Хай Фоллс, штат Нью-Йорк, США.
«Они выглядят фантастически, поскольку они ярко-розового цвета и идеально ей подходят.»
«Она медленно набирается сил и в будущем станет ещё быстрее. Она очень довольна своими новыми колёсами.»
«Киви — очень яркая личность», — добавила Лизз.
«Она нуждалась в этом, чтобы пережить всё то, через что она прошла до того, как мы с ней встретились.»
«Киви — очень целеустремлённая маленькая утка, которая не хочет ничего, кроме как быть звездой шоу. Мы все так ею гордимся.»
«Киви — очень яркая личность», — добавила Лизз.
«Она нуждалась в этом, чтобы пережить всё то, через что она прошла до того, как мы с ней встретились.»
«Киви — очень целеустремлённая маленькая утка, которая не хочет ничего, кроме как быть звездой шоу. Мы все так ею гордимся.»
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Вообще у меня есть утки, у отца по двору бегают. И сёстры и братья. Их убьют, если вы их не спасёте. Спасите уток, поштучно и мелким оптом! Доброго.