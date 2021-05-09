Что посмотреть в Волгограде в первую очередь

Волгоград — по-настоящему уникальный город, где каждая историческая эпоха кардинально меняла его облик. Каждому периоду соответствовало своё название: дореволюционный Царицын, советский Сталинград и послевоенный современный Волгоград.
В Царицыне было много церквей, деревянной застройки, краснокирпичных домов и узких улочек. После Сталинградской битвы центр был практически уничтожен. В послевоенные годы была создана другая планировка с новыми улицами и застройкой. Тогда же Волгоград стал настоящим промышленным центром с множеством предприятий.
Город продолжает меняться и сейчас: появляются новые общественные пространства, спортивный стадион и современная застройка. Здесь довольно большой центр, поэтому важно знать, на что обратить внимание в первую очередь, где найти интересные точки, о которых знают только местные, и какая история стоит за волгоградскими зданиями и памятниками.
В центре
Мамаев Курган
Мамаев Курган — один из главных памятников, посвящённых победе в Великой отечественной войне, а скульптура Родина-мать стала символом Волгограда. Мемориал занимает возвышенность неподалёку от центра, где во время Сталинградской битвы были ожесточённые сражения. Дело в том, что с этой точки открывался отличный вид на близлежащие окрестности и тот, кто занимал курган, был в стратегически выгодном положении.
Название возвышенности появилось из-за легенды о том, что военачальник Золотой орды Мамай похоронен здесь. Якобы каждый из его солдат бросил горсть земли на его могилу, вследствие чего образовался крупный курган.
Во время войны территория была изрыта окопами, здесь были воронки от взрывов, застрявшие тракторы, немецкие и советские ДОТы. Представление о том, как выглядел Мамаев курган тогда, даёт панорама в музее «Сталинградская битва». Мемориал со скульптурой и другими памятниками на кургане был открыт в 1967 году. Вход свободный.
Родина-мать зовёт
Скульптура, известная каждому жителю России, стала олицетворением героизма, с которым солдаты бросались в бой. Женщина с высоко поднятым мечом призывает идти в атаку. Статуя стала одной из высочайших в мире и является настоящим произведением инженерного искусства. Она была сделана из железобетона и весит 8000 тонн. В 2020 со скульптуры была завершена масштабная реставрация и заменён меч.
Зал воинской славы
В зале воинской славы на Мамаевом кургане высечено 7200 имён защитников города, стены выложены мозаикой, а в середине стоит скульптура с рукой погибшего бойца, держащего вечный огонь. На входе стоит почётный караул, который сменяется каждый час.
Озеро слёз
Один из монументов изображает мать, плачущую над погибшим сыном. Рядом с ней находится так называемое озеро слёз, символизирующее скорбь по убитым за родину.
В целом на Мамаевом кургане много интересного, а некоторые точки найти не так просто. Поэтому лучше посетить мемориал с профессиональным гидом.
Дом Павлова
Четырёхэтажный жилой дом на площади Ленина оказался в самом эпицентре боёв 1942 года. Дело в том, что он стоял на самой границе захваченной немцами территории, а с последнего этажа были хорошо видны окрестности. Именно поэтому за дом велась ожесточённая борьба, а удерживать оборону удалось целых 58 дней, так и не отдав его в руки вражеских войск. Впоследствии дом Павлова стал символом героизма советских солдат. После войны его восстановили первым, воссоздав полуразрушенную стену в качестве мемориала.
Мельница Гергардта
Мельница — ещё один символ Волгограда и Сталинградской битвы. Расположенная неподалёку от дома Павлова и берега Волги, она также оказалась в самом центре боёв. Здание решили не восстанавливать и оставить в прежнем полуразрушенным виде в память о войне. Оно действительно оставляет сильные впечатления, особенно если представить, что все уцелевшие здания в центре до восстановления выглядели примерно так.
Мельница была построена в 1908 году поволжскими немцами и крупными предпринимателями Гергардтами. Внутри находилась паровая мельница и пищевые цеха. После национализации в советское время продолжила работать по первоначальному назначению до самого разрушения.
Музей-панорама «Сталинградская битва»
Отличное представление о том, что происходило во время Сталинградской битвы и как тогда выглядел Волгоград, можно получить в музее-панораме. В залах представлены примеры оружия, предметы, найденные на поле битвы, рассказы о людях и быте тех лет. На интерактивной карте можно увидеть, как разворачивались боевые действия, а на панораме — вид с Мамаева кургана. Сталинградская битва является ключевой для понимания Второй мировой войны и истории города, поэтому обязательно посетите этой музей.
Элеватор
Элеватор был построен в конструктивистском стиле и введён в эксплуатацию в 1941 году, однако проработал совсем недолго. Он был самым высоким зданием на юге города, поэтому стал стратегически важной точкой и не раз переходил от советских к немецким войскам. Удивительно, но даже к концу войны элеватор не был полностью разрушен, хоть и сильно пострадал. Сейчас перед зданием установлен памятник.
Вокзал
До войны главный волгоградский вокзал выглядел по-другому, но был разрушен, как и почти всё в этом районе. Новый вокзал строился сразу же после окончания Сталинградской битвы. Получилось здание в стиле сталинского ампира с множеством барельефов, мозаик и росписям на тему воинского подвига и строительства Волго-Донского канала.
Примечателен фонтан перед вокзалом, первоначальная версия которого чудом сохранилась после всех бомбардировок, но, правда, не дошла до наших дней. Он стал известен из-за военных фотографий, где фонтан, изображающий детский хоровод вокруг крокодила, создаёт резкий контраст с разрушенными домами на его фоне.
Церковь Иоанна Предтечи
Церковь Иоанна Предтечи была первой церковью Волгограда — тогда Царицына. Её история начинается ещё в XVI веке, но, к сожалению, старинное здание не уцелело. Церковь восстановили в 2000 году.
Мемориально-исторический музей
Исторический музей напротив вокзала — ещё одно из немногих зданий, сохранившихся после войны. Бывший особняк в неорусском стиле занимает экспозиция, посвящённая истории обороны Царицына. Она охватывает период революции и Гражданской войны, когда музей занимает штаб рабочих и военный комиссариат.
Церковь Александра Невского
Восстановленная церковь Александра Невского находится на главной площади неподалёку от вокзала. Однако исторический храм, взорванный в советское время, стоял совсем в другом месте — на площади Павших борцов. Почему церковь решили восстановить именно здесь — неизвестно, но такое решение вызывало критику со стороны горожан, считающих, что она нарушит архитектурный облик площади.
Проспект имени Ленина
Главный проспект проходит практически через весь город. А так как Волгоград вытянут вдоль Волги, его длина составляет 15 километров. В центральной части приятно погулять по бульвару со скверами, вдоль которого будут музеи и характерная послевоенная застройка.
Памятник мирным жителям Сталинграда
В 1942 году Волгоград подвергся массовым бомбардировкам, вследствие которых уже в первый день погибло более 40 тысяч человек. Затем это количество увеличивалось, особенно после наступления немецких войск, дошедших до самого центра. Погибшим жителям посвящён памятник на главной набережной.
Скоростной трамвай
Скоростной трамвай — это одна из самых необычных волгоградских достопримечательностей. Он проходит практически через весь город, но его главной особенностью являются станции в центре, которые выглядят как метро. Чтобы сесть на трамвай, необходимо спуститься на эскалаторе на станцию, напоминающей метрополитен. Система так и называется — метротрам. Такой транспорт есть ещё лишь в считанных городах в мире.
Царицынский парк
Последние годы центр и набережные Волгограда активно благоустраиваются. Стоит прогуляться до главного стадиона, ЦПКиО и Царицынского парка. Царицынский парк расположился в пойме бывшей реки Царица, которая теперь спрятана под землю. Теперь здесь различные кафе, развлечения для детей и интерактивный музей о российской истории.
Ротонда
Волгоградская ротонда была символом довоенного Сталинграда, но была разрушена в войну и затем восстановлена. От ротонды уходит винтовая лестница к Волге. Подобные сооружения типичны для волжских городов, их можно встретить ещё в Ярославле и Костроме.
Фонтан «Искусство»
На фонтане изображены три девушки в русском народном танце. Фонтан называют «Искусство» или «Дружба народов», официального названия у него нет. Он был установлен в 1957 году на Центральной набережной и является ярким представителем скульптуры той эпохи.
Пропилеи
Парадные ворота и Центральная лестница на набережной — главное место прогулок туристов и местных жителей. В военное время здесь была переправа через Волгу, а после войны здесь построили ворота и лестницу в стиле сталинского ампира, которые встречали приезжающих речными видами транспорта.
Речной вокзал
Раньше Речной вокзал был крайне востребован, и с него отправлялись десятки круизов по Волге. Позже со снижением востребованности пассажирских речных перевозок, упала и популярность вокзала. И хотя он продолжает функционировать по первоначальному назначению, большую часть помещений занимают рестораны, бары, коворкинги, офисы и филармония. С архитектурной точки зрения он является ярким представителем советской эпохи второй половины XX века.
Новый экспериментальный театр
НЭТ гармонично дополняет исторический архитектурный ансамбль центральной площади. Он был построен в 1915 году как Дом науки и искусств. Позже внутри разместился совет депутатов, а затем драматический театр. После войны театр реконструировали, оригинальный фасад теперь виден за колоннами, а скульптуры львов, простоявшие в военные годы, стоят со стороны Комсомольского сада.
Площадь Павших борцов
В мемориальном сквере расположены братские могилы, погибших в Сталинградской битве, аллея героев и вечный огонь. Раньше именно здесь на месте нынешней часовни находился собор Александра Невского, воссозданный в другом месте.
Пожарная каланча
Ещё одно историческое здание XIX века, восстановленное в первоначальном виде. На момент постройки это был выдающийся пример каланчи, как в технологическом, так и в архитектурном плане. Теперь её занимают административные учреждения.
Необычные места
ЦУМ
Центральный универмаг стоял на главной площади и был настоящим памятником советской архитектуры. Удачно выполненное решение с округленным угловым фасадом, многоуровневость и функциональная планировка сделали волгоградский ЦУМ одним из лучших универмагов Союза. К сожалению, он оказался в центре Сталинградской битвы и сильно пострадал. Внутри размещался немецкий штаб, где позже был взят в плен Паулюс.
Универмаг восстановили, но в упрощённом виде. А после перепланировки площади его плотно закрыла новая гостиница. Теперь полузаброшенный бывший ЦУМ можно найти во дворе за домом №14 по улице Мира.
Пойма реки Царица
Удивительно, но реки, в честь которой назвали Царицын, уже нет. Через неё проходил Астраханский мост и мост метротрама. В 1960-е годы нижнюю часть реки сделали подземной, а всё, что осталось от неё в центре города — это широкая пойма. Теперь это зелёная зона со своей экосистемой. Там же расположена главная неформальная достопримечательность — Морятник.
Морятник
В пойме реки Царицы находится необычное сооружение. Это недостроенный в советские годы детский бассейн, который ещё недавно был местом притяжения неформалов и криминальных элементов. Здание считалось мистическим и даже культовым, внутри часто проводились сходки, обряды, концерты. Известно по крайней мере о двух убийствах, совершённых в стенах здания. Впрочем сейчас тут всё спокойно: заброшенный бассейн остаётся открытым, но уже не пользуется былой популярностью. И всё же стоит быть осторожным при посещении морятника и не ходить туда в одиночестве.
Планетарий
Архитектура волгоградского планетария может показаться нетипичной для советского времени, и это неслучайно. Проект, стройматериалы, оборудование и всё техническое оснащение было подарено городу от лица ГДР. Внутри есть телескоп, трансфокатор, астрономическая площадка и другие приборы для исследования звёздного неба. На момент основания это были передовые технологии и лучшие материалы.
Рынок
Центральный рынок между проспектом Ленина и Советской улице был построен ещё в XIX веке и реконструирован несколько лет назад. Теперь на его территории сосредоточено несколько модных баров и кафе, и вечером тут довольно оживлённо.
Волгодонская улица
Волгодонская улица спрятана в глубине квартала на улице Мира и напоминает о практически исчезнувшей царицынской планировке. Не зная истории, можно не понять, почему здания обращены фасадом во двор. Когда-то улица называлась Анастийской и выходила на Преображенский форштадт Царицынской крепости. Среди уцелевших домов особняк купца Алексеева и особняк Мишнина.
Синагога
На улице Порт-Саида сохранилась дореволюционная синагога. Она заметно выбивается из окружающей застройки своим богатым декором и нетривиальным оформлением окон. В 1929 году синагогу закрыли, теперь внутри медицинский центр.
Дом архитектора
Царицынский дом архитектора сохранился во дворе дома на Краснознаменской улице. Когда-то его фасад выходил на улицу, которая исчезла после перепланировки, и теперь он скрыт внутри квартала. Прежде всего уникальна архитектура художественной кирпичной кладки с узорами, бегунцами и колоннами, а также чугунная ограда балкона, и интерьеры.
Казачий театр
Казачий театр на Рабоче-Крестьянской улице занимает одно из редких дореволюционных зданий в этом районе. Оно было построено для царицынского купца-мецената. В необычном декоре по легенде увековечена память его дочери, которая трагически утонула: на фасаде множество элементов на морскую тематику, включая ракушки, Посейдона, купидонов, драконов и ангелов.
В XIX веке здесь была женская гимназия, а теперь Казачий театр. После реконструкции здание лишилось угловой башни, но остаётся интересным архитектурным памятником.
Старый трамвай
На Коммунистической улице у Комсомольского сада стоит памятник трамваю. Эта модель эксплуатировалась в Волгограде с 1929 по 1967 год.
Окрестности
Памятник Ленину
У Волго-Донского канала в Красноармейском районе находится самый большой в мире памятник Ленину. Он имеет интересную историю: сперва на его месте стоял аналогичный памятник Сталину таких же размеров. В период десталинизации памятник убрали, однако что с ним случилось, остаётся загадкой.
До Красноармейского района удобно добираться на электричке от станции «Волоград-1» до «Заканальной».
Волго-Донской канал
Строительства канала, соединявшего Волгу и Дон, началось в 1940 году и было продолжено сразу после войны одновременно с восстановлением Волгограда. В строительстве участвовали советские заключённые, немецкие военнопленные и простые рабочие, часто в смешанных бригадах.
В 1952 году торжественно открыли первый шлюз, где сейчас стоит памятник Ленину и арка. Долгое время канал активно использовался, но впоследствии оказался не настолько востребованным, как ожидалось. Несколько лет назад произошло его обмеление, что ещё больше снизило его эффективность. Из-за этого было заморожено создание ещё одного проекта Волго-Дон 2.
Сарепта
Сарепта — это поселение поволжских немцев, основанное ещё в XVIII веке. От старинного городка осталась лишь площадь с характерным архитектурным ансамблем, кирхой и административными зданиями. По ней легко представить облик немецкой Сарепты тех лет. Особенно неожиданно наткнуться на типично европейские постройки посреди типовой позднесоветской застройки.
Здесь функционирует музей «Старая Сарепта», где экспозиция расскажет о том, как немцы придумали производство горчичного масла и как Сарепта когда-то была популярным курортом.
Источник:
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