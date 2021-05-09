Что посмотреть в Волгограде в первую очередь

В Царицыне было много церквей, деревянной застройки, краснокирпичных домов и узких улочек. После Сталинградской битвы центр был практически уничтожен. В послевоенные годы была создана другая планировка с новыми улицами и застройкой. Тогда же Волгоград стал настоящим промышленным центром с множеством предприятий.

Город продолжает меняться и сейчас: появляются новые общественные пространства, спортивный стадион и современная застройка. Здесь довольно большой центр, поэтому важно знать, на что обратить внимание в первую очередь, где найти интересные точки, о которых знают только местные, и какая история стоит за волгоградскими зданиями и памятниками.

В центре

Мамаев Курган

Мамаев Курган — один из главных памятников, посвящённых победе в Великой отечественной войне, а скульптура Родина-мать стала символом Волгограда. Мемориал занимает возвышенность неподалёку от центра, где во время Сталинградской битвы были ожесточённые сражения. Дело в том, что с этой точки открывался отличный вид на близлежащие окрестности и тот, кто занимал курган, был в стратегически выгодном положении.

Название возвышенности появилось из-за легенды о том, что военачальник Золотой орды Мамай похоронен здесь. Якобы каждый из его солдат бросил горсть земли на его могилу, вследствие чего образовался крупный курган.

Во время войны территория была изрыта окопами, здесь были воронки от взрывов, застрявшие тракторы, немецкие и советские ДОТы. Представление о том, как выглядел Мамаев курган тогда, даёт панорама в музее «Сталинградская битва». Мемориал со скульптурой и другими памятниками на кургане был открыт в 1967 году. Вход свободный.