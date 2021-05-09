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Что посмотреть в Волгограде в первую очередь

Что посмотреть в Волгограде в первую очередь (35 фото)

Автор:
09 мая 2021 12:07
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   волгоград   красота   отдых   путешествия   фото   
128
35

Волгоград — по-настоящему уникальный город, где каждая историческая эпоха кардинально меняла его облик. Каждому периоду соответствовало своё название: дореволюционный Царицын, советский Сталинград и послевоенный современный Волгоград.

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Метки: в мире   волгоград   красота   отдых   путешествия   фото   
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