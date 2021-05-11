Однако, вернемся к фильму. Проходит время и покупательница приходит за заветным магнитофоном GRUNDIG, где и происходит следующий диалог:

- Вот, как и обещал. Магнитофон "Грюндиг". 4 дорожки, стереофония, элегантный внешний вид. - Новый? - Абсолютно новый! Сам лично проверял. - Ну выписывайте! Я все помню -80 -Как!!! Вы же говорили 50! -У меня изменились личные обстоятельства.....

Под это сладкое описание, Галине Волчек буквально впаривают магнитофон Grundig TK 820 , 2 дорожки, моно, 1955 года выпуска, т.е. магнитофон десятилетней давности.