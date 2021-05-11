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Почему Андрей Миронов продал магнитофон Grundig по коммунистической цене? (х/ф "Берегись автомобиля") (11 фото)

Автор:
11 мая 2021 21:30
Метки: СССР   интересные факты   техника   
1053
11

Мало кто наверно задумывался, почему в фильме герои называют такие смешные суммы, покупая в комиссионке жутко дефицитную импортную аппаратуру .

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Метки: СССР   интересные факты   техника   
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8  комментариев
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4k
Александр 5 часов назад
"50 рублей за услуги по изысканию? Тогда почему же не обговорили стоимость самого магнитофона?"

Потому, что магнитофон ещё не "изыскали".
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4k
newegg 3 часа назад
«почему в фильме герои называют такие смешные суммы, покупая в комиссионке жутко дефицитную импортную аппаратуру .»
Потому что это цена не за магнитофон, а сверху, чтоб выписали.
За сам магнитофон надо будет заплатить в кассу.
Для понятия что такое "80 сверху", средняя зарплата в СССР в 1966 году - 97 рэ.
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2k
RALEXXX 3 часа назад
"50 рублей за магнитофон? Даже советские магнитофоны так дешево никогда не стоили."
Автор, 50 рублей не за магнитофон. 50 рублей Диме Семицветову за услуги. То есть то, что покупательница передаст ему непосредственно в руки до завершения покупки, а за сам магнитофон пойдёт платить в кассу.
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12k
albedo 4 часа назад
Там было "50 сверху".
А не цена в 50 рублей.
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10k
Юрьевич 4 часа назад
Есть у меня такая Яуза, как на прилавке, только в разобранном виде, иначе на стену не повесить было -
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4k
Александр 4 часа назад
"внимательно посмотрим какой отечественный аппарат предложил преуспевающий советский фарцовщик Галине Волчек."

А про какого фарцовщика, собственно, идёт речь?
Если вы про Диму Семицветова, то он банальный спекулянт, работающий в комиссионном магазине.
Вы же не назовёте "фарцовщиком" мясника, продающего хорошие куски мяса из-под полы по завышенной цене? Здесь ровно тоже самое.
Фарцовщики - это люди, которые, с целью перепродажи, приобретали товар у иностранцев.
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7k
Саша Смирнов 4 часа назад
Я было подумал, что называли цену за магнитофон из расчёта 1:10.
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