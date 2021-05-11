Мало кто наверно задумывался, почему в фильме герои называют такие смешные суммы, покупая в комиссионке жутко дефицитную импортную аппаратуру .
Начнем с первого диалога в комиссионке:
-Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий
-Вот есть очень хороший, отечественный
-Нет, спасибо, отечественный не подойдет
-Заграничный надо изыскивать...
-Я понимаю! Сколько?
-50
-50!?! ну возьмите себя в руки!
50 рублей за магнитофон? Даже советские магнитофоны так дешево никогда не стоили. 50 рублей за услуги по изысканию? Тогда почему же не обговорили стоимость самого магнитофона? У GRUNDIG ведь цена не печаталась на шильдике или корпусе, как у советских магнитофонов
С ценой GRUNDIG мы разберемся позже, а пока внимательно посмотрим какой отечественный аппарат предложил преуспевающий советский фарцовщик Галине Волчек.
Попытка разыскать этот аппарат среди отечественных магнитофонов успехом не увенчался. Я уже стал грешить на декораторов, что они для фильма сколотили несуществующий магнитофон. Однако аппарат удалось распознать. Создатели фильма заставили Андрея Миронова ввести зрителей в заблуждение: в кадре не магнитофон, а музыкальный комбайн "Яуза"
Вот такой чудо-аппарат 1956 года выпуска. Не зря Галина Волчек отказалась. Учитывая, что фильм снимали в 1965 году, могли бы подобрать магнитофон поновее...ну хотя бы "Эльфа-65"
Однако, вернемся к фильму. Проходит время и покупательница приходит за заветным магнитофоном GRUNDIG, где и происходит следующий диалог:
- Вот, как и обещал. Магнитофон "Грюндиг". 4 дорожки, стереофония, элегантный внешний вид.
- Новый?
- Абсолютно новый! Сам лично проверял.
- Ну выписывайте! Я все помню
-80
-Как!!! Вы же говорили 50!
-У меня изменились личные обстоятельства.....
Под это сладкое описание, Галине Волчек буквально впаривают магнитофон Grundig TK 820 , 2 дорожки, моно, 1955 года выпуска, т.е. магнитофон десятилетней давности.
Причем в кадре даже не Grundig TK 820 , а его советский близнец Мелодия МГ-56. Внешне они отличаются наличием дополнительных ручек у немца.
Несмотря на внешнюю схожесть электроника внутри разная и схемные решения другие.
Причем "Мелодия МГ-56" считалась очень дорогим магнитофоном - 290 рублей. Дороже был только магнитофон "Яуза 10" -400 рублей. Зато это был точно " 4 дорожки, стереофония, элегантный внешний вид"
Ну а "Grundig TK 820", в год выпуска, стоил в ФРГ 965 дойчмарок.
Не думаю, что в комиссионку магнитофон попадал по цене официальной конвертации немецкой марки. Остается только гадать, сколько рублей накручивали "доставщики".
Вот так круто развернулся смысл этого эпизода фильма: дамочке, желающей купить непременно "фирму", впаривают устаревший магнитофон 10 летней давности, да еще и за бешенную цену.
Чтобы не заканчивать пост на такой грустной ноте, добавлю несколько страниц из каталога GRUNDIG 1965 года, когда снимался фильм "Берегись автомобиля". Смотрите внимательно, особенно на фон:
Источник:
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Потому, что магнитофон ещё не "изыскали".
Потому что это цена не за магнитофон, а сверху, чтоб выписали.
За сам магнитофон надо будет заплатить в кассу.
Для понятия что такое "80 сверху", средняя зарплата в СССР в 1966 году - 97 рэ.
Автор, 50 рублей не за магнитофон. 50 рублей Диме Семицветову за услуги. То есть то, что покупательница передаст ему непосредственно в руки до завершения покупки, а за сам магнитофон пойдёт платить в кассу.
А не цена в 50 рублей.
А про какого фарцовщика, собственно, идёт речь?
Если вы про Диму Семицветова, то он банальный спекулянт, работающий в комиссионном магазине.
Вы же не назовёте "фарцовщиком" мясника, продающего хорошие куски мяса из-под полы по завышенной цене? Здесь ровно тоже самое.
Фарцовщики - это люди, которые, с целью перепродажи, приобретали товар у иностранцев.