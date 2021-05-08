Чем отличаются движения лица у роботов и у человека

Сегодня одной из задач многих изобретателей является создание антропоморфного робота. О них рассказывали еще писатели-фантасты. Однако пока наше воображение обгоняет науку, многие интересные идеи так и не воплощаются в жизнь. Некоторые из них устаревают по своей сути и являются просто бесполезными на этот момент, другие же обгоняют свое время слишком сильно. К последнему относится мимика роботов. Если ходить мы их уже научили, да и выполнять отдельные функции тоже, то среди всего прочего неплохо было бы и научить их показывать эмоции так же, как и делаем это мы.

Роботы с лицами

Казалось бы, зачем это вообще нужно? Данная технология определенно будет дорогостоящей и, скорее всего, просто потратит время авторов. Но если в ближайшем будущем у нее действительно мало практического применения отчасти из-за того, что ее еще потребуется обкатывать и оттачивать до совершенства, то вот в перспективе у нее есть интересные возможности.

Пока роботов делают еще очень топорно, в результате чего их легко отличить от людей

Так, в более отдаленном будущем антропоморфные роботы могут занять огромное количество ниш. Понятно, что не везде они найдут свое применение, и на ту же кассу ставить такой дорогостоящий механизм бессмысленно, но в других сферах у них может быть множество преимуществ. Так как человек все еще очень сильно зависит от эмоций и они играют важную роль в его жизни, человечный вид роботов способен стать частью эмоциональной поддержки людей будущего. Антропоморфные роботы с профессиями врачей, учителей — это всего лишь несколько примеров, где мимика важна.

К тому же недавнее исследование доказало, что люди относятся более предвзято к ошибкам роботов и могут выражать гнев несдержанно в их отношении. Однако более симпатичные механизмы заставляют человека милосерднее относиться к технике. Пусть все это и крутится пока только в воздухе и еще далеко от воплощения в жизнь, данная работа однозначно пойдет на перспективу. И поэтому сейчас ученых в том числе заботит и то, верят ли люди мимике роботов.

Баг №1

Ничего удивительного в том, что пока механические лица отличаются от нас, нет. Но уже сейчас можно отметить, что технологии работают все лучше, и некоторые люди не всегда способны понять по картинке, реальный человек перед ними или нет. Однако есть некоторые детали, которые выдают роботов. Ученые провели опыт с помощью инфракрасных маркеров, помещенных на лица как человека, так и машины.

Отчасти в малой эмоциональности роботов виновата их слабая подвижность лицевых пластин

По итогу исследователи пришли к выводу, что у роботов более простые движения лица, в то время как люди проявляли больше полутонов, а также, что тоже нисколько не странно, делали это более естественно. Потенциально данные знания могут пригодиться инженерам для создания более качественной мимики у роботов. Правда, на это потребуется еще какое-то время.