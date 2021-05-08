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Чем отличаются движения лица у роботов и у человека

Чем отличаются движения лица у роботов и у человека (4 фото)

Автор:
08 мая 2021 10:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   наука   робот   техника   фото   эмоции   
128
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Если ходить мы их уже научили, да и выполнять отдельные функции тоже, то среди всего прочего неплохо было бы и научить их показывать эмоции так же, как и делаем это мы.

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Метки: в мире   люди   наука   робот   техника   фото   эмоции   
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1  комментарий
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vitenok Час назад
Приятно, наверное, говорить о себе "мы научили". Какое отношение ты имеешь к робототехнике?
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