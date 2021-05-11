Шах и мат, веганы: мясо нужно!

2001
5
Ученые университета Глазго, что в Шотландии, рассказали, что отказ от мяса вроде бы способствует здоровью, но может негативно сказаться на работе некоторых органов.
Были проанализированы данные 177 723 здоровых участников долговременного исследования, в возрасте 37-73 года. Исследуемые в течение последних пяти лет придерживались одинакового рациона. Их поделили на две неравные группы: мясоеды (166 516 человек ели птицу, рыбу или красное мясо) и вегетарианцы (4 111 человек).
Исследователи провели анализ связи между диетой и 19 биомаркерами диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, суставов и костей, почек и рака.
Исследователи провели анализ связи между диетой и 19 биомаркерами диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, суставов и костей, почек и рака.
После учета всех факторов (пол, возраст, этническая принадлежность, вредные привычки, ожирение и образование) было выяснено, что у вегетарианцев по сравнению с теми, кто ел мясо, был снижен уровень 13 биомаркеров, которые включали общий холестерин, липопротеины низкой плотности ("плохой холестерин"), аполипопротеин A (связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями), аполипопротеин B (связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями), гамма-глутамилтрансфераза и аланинаминотрансфераза (маркеры функции печени, указывающие на воспаление или повреждение клеток), инсулиноподобный фактор роста (гормон, стимулирующий рост и разрастание раковых клеток) и креатинин (маркер ухудшения функции почек).
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И в то же время у вегетарианцев наблюдали более низкий уровень полезных биомаркеров, в том числе липопротеина высокой плотности («хороший» холестерин), витамина D и кальция, что связано со здоровьем костей и суставов. И у них наблюдали более высокой уровень жиров в крови и цистатина-С, а это свидетельствует о немного более худшем состоянии почек.
Но ни та, ни другая диета не повлияли на уровень сахара в крови, систолическое артериальное давление, на маркер повреждения клеток печени или же маркер воспаления.
Но ни та, ни другая диета не повлияли на уровень сахара в крови, систолическое артериальное давление, на маркер повреждения клеток печени или же маркер воспаления.
Исследователи уточняют, что так как вся эта процедура была обсервационной (то есть носила наблюдательный характер, без активного вмешательства экспериментаторов), то точно нельзя определить причинно-следственные связи. Биомаркеры каждого из участников измерялись один раз, а ведь уровень мог меняться с течением времени, вне зависимости от изменения образа жизни.
Также еще одним ограничением было то, что информация собиралась, через самоанкетирование, а это, тоже не всегда надежно.
Также еще одним ограничением было то, что информация собиралась, через самоанкетирование, а это, тоже не всегда надежно.
Авторы подчеркивают, что, поскольку исследование было обсервационным (то есть наблюдательным, без активного вмешательства экспериментаторов), нельзя точно определить причинно-следственную взаимосвязь. Измерение биомаркеров у каждого участника проводилось один раз, хотя их уровень мог меняться с течением времени в зависимости от изменения образа жизни. Еще одним ограничением являлось то, что сбор информации проводился через самоанкетирование, что не всегда надежно.
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Кажися одна веганка на Эвересте осталась, пытаясь доказать, что трава - это сила.
Как всегда пишут какую-то неудобочитаемую х*рню...
Утомили уже
Вроде же это веганы должны ко всем дое... ться, не?
Один человек, вегетарианец, должен лететь в командировку
в Штаты. Туда - Дельтой, а обратно - Аэрофлотом. Звонит
в московский офис Дельты
- Добрый день, я лечу вашим рейсом. Я вегетарианец.
- Очень хорошо, вам подадут вегетарианский обед, если не трудно,
напомните, пожалуйста, стюардессе.
В Штатах звонит в офис Аэрофлота
- Добрый день, я лечу вашим рейсом. Я вегетарианец.
В трубке молчание, а затем:
- Поздравляем.
я, например, весной и летом в принципе не могу есть мясо, не лезет - тянет на овощи и фрукты больше.
зато осенью и зимой не прочь заточить стейк или курицу запечь. Организм просит)
Вот именно такие недоисследования и дают козыри в дискуссиях этим самым веганам.