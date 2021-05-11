Шах и мат, веганы: мясо нужно!

И в то же время у вегетарианцев наблюдали более низкий уровень полезных биомаркеров, в том числе липопротеина высокой плотности («хороший» холестерин), витамина D и кальция, что связано со здоровьем костей и суставов. И у них наблюдали более высокой уровень жиров в крови и цистатина-С, а это свидетельствует о немного более худшем состоянии почек.



Но ни та, ни другая диета не повлияли на уровень сахара в крови, систолическое артериальное давление, на маркер повреждения клеток печени или же маркер воспаления.