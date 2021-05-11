FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6981 пост • 1212 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Шах и мат, веганы: мясо нужно!

Шах и мат, веганы: мясо нужно! (5 фото)

Автор:
11 мая 2021 18:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вегетарианство   интересное   исследования   наука   новости   факты   
2001
5
Ученые университета Глазго, что в Шотландии, рассказали, что отказ от мяса вроде бы способствует здоровью, но может негативно сказаться на работе некоторых органов.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: вегетарианство   интересное   исследования   наука   новости   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Ыукп 2 часа назад
Да фигня это веганство. Что только не придумают от безделья или чтобы срубить баблишка. Посиди на сельдерее или морковке, когда занимаешься тяжёлым физическим трудом. Не уверен, что надолго хватит.
Кажися одна веганка на Эвересте осталась, пытаясь доказать, что трава - это сила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
270
Александр 5 минут назад
все ждут ответа за или против, но весь прикол в золотой середине, вредно - именно чрезмерное употребление мяса, за это ухватились веганы и начали проповедовать, что мясо вредно и есть его не нужно вообще, но их идеология - "не есть мяса совсем", также вредна как питаться одним только мясом... стоит также упомянуть, что рацион конкретного человека зависит от многих факторов и не может быть рекомендован всем как самый правильный, именно поэтому люди навязчиво рекомендующие не есть мяса всем, при этом, устраивающие нелепые перформансы(порой весьма агрессивные) для продвижения своих идей, снискали себе славу быть постоянно критикуемыми... не заглядывай в мой рот! и не пытайся учить меня что мне есть!!! заглядывать в рот другим людям - это как минимум не этично, а как максимум посягательство на жизнь и здоровье!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
vasilykopkov 13 минут назад
"Шотландские" ученые - это британские ученые.
Как всегда пишут какую-то неудобочитаемую х*рню...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex 22 минуты назад
Мне непонятно, почему веганы колбасу не едят - там же нет мяса, в лучшем случае кладут рога, зубы и копыта...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
428
Павел Ру 37 минут назад
Я на фишках ни разу не видел постов за веганство. А хейтерских постов на эту тему - несколько десятков.

Утомили уже
Вроде же это веганы должны ко всем дое... ться, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 38 минут назад
Так я не понял, мясо вредно или полезно? А то уровень информативности поста никак уровень бордюра не преодолеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Dima Час назад
Реальная история.
Один человек, вегетарианец, должен лететь в командировку
в Штаты. Туда - Дельтой, а обратно - Аэрофлотом. Звонит
в московский офис Дельты
- Добрый день, я лечу вашим рейсом. Я вегетарианец.
- Очень хорошо, вам подадут вегетарианский обед, если не трудно,
напомните, пожалуйста, стюардессе.
В Штатах звонит в офис Аэрофлота
- Добрый день, я лечу вашим рейсом. Я вегетарианец.
В трубке молчание, а затем:
- Поздравляем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Иванов Час назад
Я всегда это знал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Азат Баширов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 2 часа назад
Веганы, а вы реально есть в природе? Ни одного не встречал в реальной жизни. Ну именно упоротых, которые топят за это. А так, люди которые на диете были и не ели мясо-встречал, но они и не топят. Просто не едят и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sivanov1079 2 часа назад
Самоанкетирование... рука лицо... в Вилларибо у мужиков средняя длина члена 25см, а в Виллабаджио всего 14см. В Вилларибо было самоанкетирование, амв Виллабаджио меряли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sedoisever 2 часа назад
Охренеть. Я всю жизнь без учёных знаю, что плотоядный организм не сможет прожить без мяса без критических изменений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Andrei 2 часа назад
То есть хрен знает что и как провели, результаты можно интерпретировать как угодно, в зависимости от поставленной цели, но уже "шах и мат, веганы"?

Вот именно такие недоисследования и дают козыри в дискуссиях этим самым веганам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото) Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото) В мире происходит бум рождения близнецов В мире происходит бум рождения близнецов Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире 10 неожиданных фактов о Николе Тесле 10 неожиданных фактов о Николе Тесле 10 профессий, которые скоро станут практически не нужны 10 профессий, которые скоро станут практически не нужны Что происходит, когда вы отращиваете бороду: 10 научных фактов Что происходит, когда вы отращиваете бороду: 10 научных фактов
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37980



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про «бессмысленный парад»
2
514
Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про «бессмысленный парад»
Звезды кино и их дублеры
2
41
Звезды кино и их дублеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тонкая работа: изысканные татуировки Евы Карабудак
0
6
Тонкая работа: изысканные татуировки Евы Карабудак
Экзотические питомцы звезд
0
2
Экзотические питомцы звезд
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара (2 фото)
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#картинки#фотографии#СССР#сша#жизнь#приколы#аварии
#Юмор#факты#интересное#люди#природа#в мире#прикольные#школа#шоу бизнес#автомобили
#интересно#прикол#животные#казань#красота#кино#подборка#дтп#9 мая#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться