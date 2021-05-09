«Абрамцево» — 15 главных достопримечательностей музея-заповедника

«Абрамцево» – помещичья усадьба в 60 километрах от Москвы, это государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник. Местность под названием Обрамково известна ещё с XVI века. Однако, нынешний вид комплексу был предан в XIX столетии, когда им владели литератор Сергей Аксаков и меценат Савва Мамонтов.
У них гостили известные писатели и художники, прямо в усадьбе происходили премьерные чтения ныне классических произведений, а на стенах комнат висели шедевры мировой живописи.
В 1918 году «Абрамцево» национализировали и превратили в музей. Его неоднократно реконструировали, расширяли, временно закрывали и открывали вновь. В 1995 году музею-заповеднику присвоили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения.
Усадебный дом
Главное строение музея-заповедника возвели в конце XVIII столетия. Этот дом – один из немногих сохранившихся памятников русского деревянного классицизма. В 2013 году его полностью отреставрировали. Предметы интерьера, литературные и художественные коллекции посвящены бывшим владельцам – Аксаковым и Мамонтовым, а также их именитым гостям. Пройтись по комнатам можно только с гидом. Экскурсия занимает немногим более часа.
Бывший лечебный корпус
В 30-х годах прошлого века «Абрамцево» стало домом отдыха, а во время Второй мировой здесь был госпиталь. С того периода в усадьбе остались некоторые изменения, включая лечебный корпус. Здание в псевдоклассическом стиле возвели напротив усадебного дома в 1938 году. По назначению оно использовалось недолго, а теперь и вовсе отведено под выставку «Русские художники XX века в Абрамцеве».
Мастерская
В прошлом к юго-востоку от усадьбы стоял флигель. В 1873 году по проекту Виктора Гартмана на его месте построили деревянную мастерскую. Здесь работали гостившие у Мамонтова художники, в том числе Репин, Васнецов, Серов. С 2016 года дом отдан под экспозицию, посвящённую Михаилу Врубелю. Особый акцент сделан на его керамических произведениях искусства, включая «Снегурочку» и «Египтянку».
Баня-теремок
Построена из дерева в русском стиле в конце 70-х годов XIX века. За проект отвечал Иван Ропета. Резьба украшает не только фронтоны, но и свес кровли, а также крышу крыльца. По назначению баня использовалась недолго, превратившись в жилой флигель. Когда усадьба стала музеем, в теремке хранили фонды. Сейчас здесь выставлены мебель и предметы обихода, сделанные по эскизам Елены Поленовой и других гостей-художников.
«Избушка на курьих ножках»
Проект беседки, получивший своё название за причудливый внешний вид, принадлежит художнику Виктору Васнецову. Фронтоны венчает необычное существо – симбиоз летучей мыши и совы. Это вкупе со столбами-опорами, резной головой коня на самой вершине, частично крытой соломой крышей придаёт избушке сказочный вид. Вокруг уже в наши дни установили низкий деревянный забор, подходящий по стилистике.
Людская
Просторное вытянутое по форме деревянное здание построили в 70-х годах позапрошлого века. Оно перестраивалось активнее других объектов усадьбы и выглядит более современно, хотя бревенчатые стены и крыльцо в неорусском стиле выдают в нём архитектурный памятник. Сейчас людскую занимают экскурсионное бюро, где помогут сориентироваться на местности и предоставят гида, а также сувенирный магазин.
Кухня
В 1870 году заменила аналогичную постройку аксаковского периода. Использовалась по назначению, хотя были отведены площади и под жилые помещения для прислуги. Впоследствии между кухней и основным домом появился крытый переход. В настоящее время главная выставка здесь – коллекция произведений русского народного искусства. Кроме того, в помещениях кухни представлены предметы крестьянского быта, резные изделия, мебель.
Дача Поленова
Была построена в 1882 году специально для супругов Поленовых, чьё венчание состоялось ранее в местной церкви. Здание использовалось и как жилое, и как мастерская. В самой просторной из комнат ставились домашние спектакли. Во время Первой мировой войны помещение отвели под лазарет. Внутреннее убранство сохранено практически в неизменном виде. Сейчас дача принимает выставки, включая временные.
Церковь Спаса Нерукотворного
Один из первых образцов неорусского стиля. Построена в 80-х годах позапрошлого века по рисунку художника Виктора Васнецова. Церковь возведена из камня и имеет одну главу. В ней венчались супруги-художники Поленовы. К основному зданию в 1892 году пристроена усыпальница семьи Мамонтовых – тогдашних владельцев усадьбы. Богослужения проводятся и в наши дни по праздникам и особым случаям.
Усыпальница семьи Мамонтовых
Пристроена к церкви Спаса Нерукотворного в 1892 году после смерти Андрея – сына Саввы Мамонтова. Повторяет неорусский стиль храма и его цветовую гамму – белые стены и зелёные вставки. Однако декоративных элементов у часовни больше, например, изразцы с орнаментом и расписанные главки. Часовню венчает небольшой купол с крестом. Рядом похоронены хозяин усадьбы, его жена, дочь и внук.
Скамья Врубеля
Создана в местных керамических мастерских. Установлена в юго-восточной части парка. В настоящее время на ней нельзя сидеть – скамью охраняют не только от нежелательного влияния людей, но и от атмосферных осадков, поэтому накрыли специальным прозрачным куполом. Яркая массивная скамья облицована майоликовыми плитками. Основной рисунок – изображение птиц-Сирин из Солнечного сада.
Каменные бабы
Савва Мамонтов привёз двух каменных баб из Харьковской губернии. Считается, что грубо вытесанные из твёрдой породы женские силуэты датированы IX-XI веками. У них нет лиц, руки опущены и соединены, а ноги будто бы «врастают» в землю. Подобные памятники встречаются в разных уголках планеты и имеют одинаковое название. Над абрамцевскими статуями установили навес, чтобы защитить их от осадков.
Верхний (Поленовский) пруд
Располагается близко к входу на территорию усадебного комплекса. У пруда практически идеальная круглая форма. Его миниатюрные размеры позволяют обойти водоём за несколько минут. Название Верхний в обиходе часто заменяют на «Поленовский», так как здесь любил работать художник. По периметру растут редкие деревья и установлены лавочки, так чтобы сидящие на них могли смотреть на воду.
Нижний пруд и река Воря
Берега у пруда и реки довольно топкие, что осложняет подход к воде. Пруд можно обойти по деревянным мостикам. Тропинка к воде проходит через густой парк – Римскую рощу. Отсюда строения усадьбы с некоторых ракурсов даже не просматриваются. Мамонтовы любили Италию, где познакомились с целой плеядой художников. В 1873 году в усадьбе заложили рощу, как напоминание о путешествиях. Большую часть деревьев высадили сами хозяева и их друзья.
Дуб-долгожитель
Возраст исполина – почти 250 лет. До недавнего времени считалось, что ему больше 300 лет, но последние исследования внесли ясность. Высота – 29 метров. В 2018 году дуб победил в категории «Российское дерево года». Как памятник живой природы находится под охраной государства. Исследователи включили этот черешчатый дуб в программу по сохранению видового разнообразия: предполагается, что его ростки дадут начало новой роще.
Источник:
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