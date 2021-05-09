«Абрамцево» — 15 главных достопримечательностей музея-заповедника

У них гостили известные писатели и художники, прямо в усадьбе происходили премьерные чтения ныне классических произведений, а на стенах комнат висели шедевры мировой живописи.

В 1918 году «Абрамцево» национализировали и превратили в музей. Его неоднократно реконструировали, расширяли, временно закрывали и открывали вновь. В 1995 году музею-заповеднику присвоили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения.

Усадебный дом

Главное строение музея-заповедника возвели в конце XVIII столетия. Этот дом – один из немногих сохранившихся памятников русского деревянного классицизма. В 2013 году его полностью отреставрировали. Предметы интерьера, литературные и художественные коллекции посвящены бывшим владельцам – Аксаковым и Мамонтовым, а также их именитым гостям. Пройтись по комнатам можно только с гидом. Экскурсия занимает немногим более часа.