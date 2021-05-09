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«Абрамцево» — 15 главных достопримечательностей музея-заповедника

«Абрамцево» — 15 главных достопримечательностей музея-заповедника (16 фото)

Автор:
09 мая 2021 10:02
Сообщество : Путешествия
Метки: Абрамцево   красота   музей   отдых   природа   фото   
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«Абрамцево» – помещичья усадьба в 60 километрах от Москвы, это государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник. Местность под названием Обрамково известна ещё с XVI века. Однако, нынешний вид комплексу был предан в XIX столетии, когда им владели литератор Сергей Аксаков и меценат Савва Мамонтов.

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Метки: Абрамцево   красота   музей   отдых   природа   фото   
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