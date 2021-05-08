Осмотреть речные панорамные пейзажи можно с Волжской и Которосльной набережной, а также из парка Стрелка. Особенно интересно будет совершить речной круиз по реке Волга. К списку развлечений стоит добавить посещение уникального ярославского дельфинария и зоопарка ландшафтного типа. Золотому кольцу посвящены такие объекты как интерактивный шоу-макет и Колесо обозрения

Самые интересные и красивые места

Список, фото с названиями и описанием популярных достопримечательностей города.

Ярославский музей-заповедник

Один из самых крупных музеев в стране. Его объекты представляют историю, культуру и архитектуру области. Основные экспозиции расположены на территории Спасо-Преображенского монастыря. В распоряжении фонда музея более 350 000 экспонатов, составляющих коллекции оружия, изразцов, редких книг и др. Наиболее впечатляющей является архитектурная коллекция, представленная сохранившимися постройками древнерусского зодчества.